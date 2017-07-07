6-8 Temmuz 2017 tarileri arasında yapılacak olan 2500 bay ve bayan sporcunun katıldıgı "Yıldızlar Turkiye Taekwondo Şampiyonası" Antalaya da başladı.



6-8 Temmuz 2017 tarileri arasında 3 gün surecek olan 2500 bay ve bayan sporcunun katıldıgı "Yıldızlar Turkiye Taekwondo Şampiyonası" Antalaya da yeni yapılan "Antalya Kapalı spor salonun"da basladı. Şampiyonada ilk gun musabakaları gece 02:30 da sona erdi.

Çok Guzel bir organizasyonun yapıldıgı şampiyonanın ilk gununda Federasyon Başkanı Metin Şahin antrenörlere Akşam yemegi verdi. Büyük izdihamın yaşandıgı yemekte yemege katılan tum Antrenörler Başkan Metin Şahin in yaptıgı konuşmayı sık sık alkışlarla keserek Metin Şahine olan desteklerini gösterdiler.

Şampiyonanın başladıgı 6 Temmuz tarihi aynı zamanda Başkan Vekil Dr. Oktay Duymazın dogum günü olunca Başkan Vekili Oktay Duymazada antrenörler tarafından surpriz bir yaş gunu kutlaması yapıldı.