Flipper Spor Kulübü "Yıldızlar Milli Takım Seçmeleri"nde 5 Sporcudan 6 Millilik kazanarak, seçmelerin en başarılı kulübü oldu.





FLİPPER SPOR KULÜBÜ MİLLİ SEÇMEDE 5DE 6 YAPTI



Başarı çıtasını her gün yükselten Flipper Spor Kulübü Yıldız Milli Takım Seçmelerinde 5 Sporcudan 6 Millilik kazanarak Seçmelerin en başarılı kulübü oldu.

Ülkemizi Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında temsil edecek sporcuların belirlendiği seçme 20 siklette 200den fazla sporcunun katılımıyla

26-27 Temmuzda Karamanda yapıldı.

Dünya Şampiyonasına Flipper Spor Kulübünün başarılı sporcusu 47 kg Işıl Zafer direkt gitmeye hak kazanırken seçmeye ikinci sırada giren 37kg Azra Çavuş

önce alttan gelen rakibini sonrada 1.sıradaki rakibini iki kere yenerek hak kazandı.

Avrupa Şampiyonasına Başkanlık kupasında kota alan 47kg Işıl Zafer ve 53kg Oğuz Tokgöz direkt katılma hakkı elde ederlerken, 41kg İdil Zafer ise 1. sıradan

girdiği seçmede yerini koruyarak Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Seçmeye altlardan başlayıp 4. maçında yenilerek ilk 4e giren 57kg Ozan Toytoğluda Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Antrenör Uz.Dr.Oğuzhan Tokgöz "Sporcularım ve Ben hedeflediğimiz yere her zaman her koşulda disiplinli, istikrarlı çalışarak her maçta bir adım daha ileri

giderek, yenilgilerde pes etmeyip ders çıkararak, çalışanın isteyenin bugün olmasa da bir gün başarılı olacağını bilerek bu günlere geldik. Bu başarı bu

mutluluk anlatılmaz yaşanır. Sırada bayrağımızı göndere çektirmek var. İnşallah bu mutluluğu da hep beraber yaşar ve yaşatırız.

Bu süreçte yanımızda olan bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim" dedi..