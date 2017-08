Dünya Taekwondo Federasyonu Süper Elite 'Dünya Taekwondo Grand Slam' Serisi düzenliyecegini, Turnuvada Şampiyon olan sporcunun 70.000 USD, İkinci olan sporcunun 20.000 USD, ve Üçüncü olan sporcunun 10.000 USD kazanacagını açıkladı.





Süper Elite 'Dünya Taekwondo Grand Slam' Serisi Düzenlenecegi Açıklandı

(Super-Elite ‘World Taekwondo Grand Slam’ Series Announced)

Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) Taekwondoyu daha medya dostu, izleyici odaklı bir spor olarak tanıtmak, Sporda yıldız Sporcular oluşturmak amacıyla, "Dünya Taekwondo Büyük Slam Şampiyonları Serisi" adında yepyeni bir etkinlik düzenliyor.

Sekiz turnuvaya sahip olacak Grand Slam serisinin ilk müsabakaları 2017 yılı sonunda ve 2018 yılı başında Çin'de Wuxi şehrinde yapılacak. Dünya Taekwondo Federasyonu Başkanı Chungwon Choue ve Genel Müdür Jin-bang Yang,Shuyin Zheng, Shuai Zhao ve Çin Olimpiyat Komitesi'nden ve Wuxi şehrinin üst düzey yetkililerinin katıldıgı Çin'in başkentinde Pekinde Otelde düzenlenen bir basın toplantısıyla Süper Elite 'Dünya Taekwondo Grand Slam' Serisi yapılacagını açıkladılar.



Dünya Taekwondo Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, "Grand Slam dizisini duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyız ve daha önce hiç olmadığı kadar taekwondonun daha fazla medyada yer alacagını umut ediyoruz" dedi.

Grand Slam serisinin amacı, seçkin oyuncuların hikayelerini anlatmak, üst düzey profesyonel sporları kullanmak ve böylece yıldızlar oluşturmaktır. Her yıl, Olimpik tekwondo ağırlık kategorisini (dört kadın, dört erkek) temsil etmek için dizide sekiz ayrı turnuva yapılacak.

2017/2018 Grand Slam serisindeki sekiz ayrı turnuvanın her birinde verilen toplam ödül 800.000 USD olacak.

Bu yılın her turnuva / ağırlık kategorisinde kazanan, Şampiyon olan sporcu 70.000 USD kazanacak. Gümüş madalya kazanan sporcu 20.000 USD, ve bronz madalya sahibi 10.000 USD kazanacak. Bu seri sedece davet usuluyle yapılacak ve her turnuvaya kilosunda ilk on iki içerisinde yer alan sporcular çagrılacak.



2017/2018 Grand Slam için, her turnuvada / kategoride davet edilen sporcular Rio 2016 Olimpiyat altın madalyası ve 2017 Dünya Taekwondo Şampiyonasında yer alan iki altın madalya sahibi olacaklar. Dünya şampiyonaları Olimpiyatlar'ın iki katı ağırlık kategorisinde yer alıyor.

Ayrıca Grand Prix Final şampiyonunu Aralık 2017'de davet edecek; 2017'de daha önce düzenlenen Grand-Prix Serisinin üç galibi ve 2016 Grand-Prix Finalinin galibi çagrılacak. Yukarıdakilerden herhangi biri örtüşüyorsa - örneğin, aynı oyuncu birden fazla Grand Prix etkinliğinde kazanırsa veya herhangi bir oyuncu bırakılırsa, ilk sekiz WT Olimpiyat sıralamasındaki bir sonraki oyuncu ile eşleşecek.

Buna ek olarak, ev sahibi ülkeye bir joker kart verilecek. Her turnuvada / ağırlık kategorisinde yer alan son üç sporcu "Grand Slam" öncesi düzenlenecek olan "Yeterlilik Turnuvası"nda seçilecek. Bu son üç sporcunun Taekwondocu olaması gerekmiyecek. Bu son Üç sporcu diğer savaş spor disiplinlerinden veya diğer dövüş stillerden gelebilecek (yeterlik turnuvasında ve Grand Slam dizisinde olmasına rağmen) Dünya Taekwondo kuralları uyarınca dövüşmesi zorunlu olacak.

Wuxi Organizasyon Komitesi, Dünya Taekwondo Federasyonuyla sürekli istişarede bulunarak Turnuvanın amacına uygun taekwondo alanları oluşturacak. Wuxi Organizasyon Komitesi, sadece ilk yılda şampiyonaya ev sahipliği yapmakla kalmıyacak , 2020 yılına kadar seriye ev sahipliği yapmaya devam edecek.





Super-Elite ‘World Taekwondo Grand Slam’ Series Announced

BEIJING, China (July 24, 2017) – In order to promote taekwondo as a more media-friendly, spectator-centric sport, World Taekwondo is promoting a brand-new event, the World Taekwondo Grand Slam Champions Series, offering major monetary prizes with the aim of creating stars in the sport.

The first edition of the Grand Slam series, featuring eight tournaments, will kick off at the end of 2017 and continue through early 2018 in Wuxi, China, World Taekwondo President Chungwon Choue and Director General Jin-bang Yang announced at a press conference held in the Beijing Hotel in the Chinese capital. Also in attendance were Shuyin Zheng, Shuai Zhao and top officials from the Chinese Olympic Committee and from the city of Wuxi.

“We are very excited to announce the Grand Slam series, and we hope more media exposure than they have ever had before,” said Choue.

The purpose of the Grand Slam series is to tell the stories of elite players, using top level professional sports, and so create stars. Each year, the series will consist of eight separate tournaments – to represent each Olympic taekwondo weight category (four female, four male). The total prize money offered, in each of the eight separate tournaments in the 2017/2018 Grand Slam series, will be USD800,000.

Final_GP_Mexico_2015_1

The winner in each tournament/weight category of this year will takes home USD70,000; the silver medalist USD20,000; and the bronze medalist USD10,000.The series is invitational, and will bring together twelve premier athletes in each tournament/weight category.

Final_GP_Mexico_2015_2

For the 2017/2018 Grand Slam, the invited athletes in each tournament/category will be the Rio 2016 Olympic gold medalist, and two gold medalists from the 2017 World Taekwondo Championships (the world championships feature twice as many weight categories as the Olympics). It will also invite the champion of the Grand-Prix Final in December 2017; the three winners of the Grand-Prix Series held earlier in 2017; as well as the winner of the 2016 Grand-Prix Final. Should any of the above overlap – for example, if the same player wins in more than one Grand-Prix event – or should any player drop out, the top eight will rounded out with the next player(s) in the WT Olympic rankings.

In addition, the host country receives one wild card. The last three athletes in each tournament/weight category will be selected in a pre-Grand Slam qualification tournament. These last three athletes could come from other combat sport disciplines or any other styles – though in the qualification tournament and in the Grand Slam series, they will have to fight under World Taekwondo rules.

In close consultation with World Taekwondo, the Wuxi Organizing Committee has created a purpose-build taekwondo venue for the series. Wuxi will not only host the championships in the first year, but will continue to hold the series through 2020.

Source:

http://www.worldtaekwondo.org/super-elite-world-taekwondo-grand-slam-series-announced/