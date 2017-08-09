Grand Prix serilerinin ilki 4-6 Ağustos 2017 tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova da yapıldı. 67 Kg bayanlarda Nur Tatar 2. oldu. Nur Tatar'ın Moskova'da yaptıgı müsabakaların videolarını sunuyoruz.
Olimpiyata puan veren Grand Prix serilerinin ilki 4-6 Ağustos 2017 tarihlerinde Rusyanın başkenti Moskovada yapıldı. Şampiyonada 67 Kg bayanlarda Nur Tatar 2. oldu. Turnuvaya katoılan Diğer sporcularımız rakiplerine yenilerek dereceye giremediler.
Şampiyonaya Katılan Milli Takım Kadromuz:
Teknik Direktör: Ali ŞAHİN
68 Kg Berkay Akyol,
+80 Kg Ali Sarı ve Serdar Yüksel ,
49 Kg Rukiye Yıldırım ve İpek Çiğdem,
57 Kg Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün,
67 Kg Nur tatar
+67 Kg Nafia Kuş