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Taekwondo Tekvando Nur Tatar

x2017 08 moscow gp logo 3Grand Prix serilerinin ilki  4-6 Ağustos 2017 tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova da yapıldı. 67 Kg bayanlarda Nur Tatar 2. oldu. Nur Tatar'ın Moskova'da yaptıgı müsabakaların videolarını sunuyoruz.

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Olimpiyata puan veren Grand Prix serilerinin ilki  4-6 Ağustos 2017 tarihlerinde Rusyanın başkenti Moskovada yapıldı. Şampiyonada  67 Kg bayanlarda Nur Tatar 2. oldu. Turnuvaya katoılan Diğer sporcularımız rakiplerine yenilerek dereceye giremediler.

Şampiyonaya Katılan Milli Takım Kadromuz:
Teknik Direktör: Ali ŞAHİN
68 Kg Berkay Akyol,
+80 Kg Ali Sarı ve Serdar Yüksel ,
49 Kg Rukiye Yıldırım ve İpek Çiğdem,
57 Kg Zeliha Ağrıs  ve Hatice Kübra İlgün,
67 Kg Nur tatar
+67 Kg Nafia Kuş

 



 

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