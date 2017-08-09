Grand Prix serilerinin ilki 4-6 Ağustos 2017 tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova da yapıldı. 67 Kg bayanlarda Nur Tatar 2. oldu. Nur Tatar'ın Moskova'da yaptıgı müsabakaların videolarını sunuyoruz.







Olimpiyata puan veren Grand Prix serilerinin ilki 4-6 Ağustos 2017 tarihlerinde Rusyanın başkenti Moskovada yapıldı. Şampiyonada 67 Kg bayanlarda Nur Tatar 2. oldu. Turnuvaya katoılan Diğer sporcularımız rakiplerine yenilerek dereceye giremediler.

Şampiyonaya Katılan Milli Takım Kadromuz:

Teknik Direktör: Ali ŞAHİN

68 Kg Berkay Akyol,

+80 Kg Ali Sarı ve Serdar Yüksel ,

49 Kg Rukiye Yıldırım ve İpek Çiğdem,

57 Kg Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün,

67 Kg Nur tatar

+67 Kg Nafia Kuş







