Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 4. Günde 45kg Ömer Furkan Körpe, 50kg Rahmet Baran Şimşek, 57kg Umut Şenol, +57kg Musab Aydın, 50kg Havin Zehra Baltaş, +57kg Zehra Begüm Kavukçuoglu kilosunda Türkiye Şampiyonu oldu.
2017 MİNİKLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI - ANTALYA
MİNİKLER TURKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI – 11-14 AGUSTOS 2017 - ANTALYA
|11 Agustos Cuma
|12 Agustor C.tesi
|13 Agustos Pazar
|14 Agustos P.tesi
|ERKEKLER
|30kg, 33kg
|27kg, 36kg
|40kg
|45,50,57,+57kg
|BAYANLAR
|36kg
|40kg,45kg
|27, 30, 33, 57kg
|50kg, +57kg
Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 1. Günde 30kg İsmail Duha Özmen, 33kg Arda Dalarslan ve 36kg Beyza Karabulut Şampiyon oldu. İlk Gün 2 Altın Madalya kazanan "Ankara Polat Spor Kulubu" en başarılı kulup oldu.
Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 2. Günde 27kg Mehmet Bolat, 36kg Alperen Ayaz, 40kg Melisa Ateş, 45kg Irmak Çetin kilosunda Türkiye Şampiyonu oldu.
Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 3. Günde 40kg İbrahim Halil Çelik, 27kg Zeynep Yılmaz, 30kg Hasret Şahin, 33kg Zeynep Sarıçiçek, 57kg Feyzanur Akçay kilosunda Türkiye Şampiyonu oldu.
Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 4. Günde 45kg Ömer Furkan Körpe, 50kg Rahmet Baran Şimşek, 57kg Umut Şenol, +57kg Musab Aydın, 50kg Havin Zehra Baltaş, +57kg Zehra Begüm Kavukçuoglu kilosunda Türkiye Şampiyonu oldu.
MİNİKLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 11-14 AGUSTOS 2017 - SONUÇLAR
|MİNİK ERKEKLER
|MİNİK BAYANLAR
|27 KG
1 - MEHMET BOLAT - ANKARA SEVEN SK
2 - KAAN YELALDI - İZMİR BUCA BLD SK
3 - AHMET KARAÇİZMELİ - ŞANLIURFA B.ŞEHİR BLD SK
3 - FURKAN ÇAMOĞLU - G.ANTEP KILINÇ SK
5 - TACETTİN ARCA BAYRAM - KIRKLARELİ SK
6 - TALHA GÜREL - ANKARA AYAZ TKD SK
7 - ALPER SOYU - EDİRNE BALKAN YILDIZI SK
8 - ERSİN ŞENYÜREK - ANKARA VADİ GENÇLİK SK
|27 KG
1 - ZEYNEP YILMAZ - TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞAMPİYON SK
2 - ESMANUR AYDİN - BURSA SAĞLIKGÜCÜ GSK
3 - NİSANUR SARI - KIRKLARELİ GSK
3 - EBRAR ÇAKIR - KOCAELİ DERİNCE GSK
5 - İREM DURU - MANİSA TURGUTLU BAŞAR AY-YILDIZ SK
6 - SANİYE TAŞDEMİR - İSTNBUL TUZLA BLD SK
7 - İREM AYDIN - İSTANBUL B.EVLER BLD SK
8 - ZEYNEP EDA SARI - BİLECİK BOZÜYÜK İDMAN YURDU SK
|30 KG
1 - İSMAİL DUHA ÖZMEN - İZMİR BORNOVA BLD SK
2 - EMİR BATUHAN CANDAN - SAMSUN TERME GENÇLİK HİZ. SK
3 - ÖMER FARUK ARICA - ANKARA ADLİYE SK
3 - GÜNEY TAKAS - EDİRNE BLD SK
5 - MUHAMMED HAMZA DEMİR - BURSA ORBAY SK
6 - BEKİR ŞİMŞEK - ANKARA BİRLİK TKD SK
7 - İSA KIRIK - İSTANBUL ÖZDEMİR U.DOĞU SPORLARI SK
8 - AHMET BAYRAM - YALOVA TAEKWONDO İHTİSAS
|30 KG
1 - HASRET ŞAHİN - SAMSUN TERME GENÇLİK HİZ. SK
2 - SUDENAZ KAYA - TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞAMPİYON SK
3 - RABİA KILIÇ - G.ANTEP KILINÇ SK
3 - EBRAR KÖSE - ANKARA FERDİ
5 - HATİCE NUR KORKMAZ - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD SK
6 - İREM DİNÇ - ÇANAKKALE ANAFARTALAR SK
7 - B. NEVANUR ÇAMCI - KOCAELİ ÖNCÜ GSK
8 - YAĞMUR AKÇAM - İZMİR FERDİ
|33 KG
1 - ARDA DALARSLAN - ANKARA POLAT SK
2 - YUSUF TUĞBERK YÖN - ANKARA SEVEN SK
3 - HALİT TUFAN KADEŞ - BURSA EMEK SK
3 - FATİH BUĞRA REİS - SAKARYA ŞAMPİYONLAR GSK
5 - METİN BURAK HAMURCU - MERSİN TOROS SK
6 - BEYTULLAH ERBİR - ANKARA LİDER SK
7 - YALÇIN ZAL KARAGÖZ - ŞANLIURFA B.ŞEHİR BLD SK
8 - HALİL İBRAHİM AKAR - DÜZCE MERT ASYA GSK
|33 KG
1 - ZEYNEP SARIÇİÇEK - BİLECİK BOZÜYÜK İDMAN YURDU SK
2 - BÜŞRA SAVAŞ - BURSA OSMANGAZİ KOLEJİ GSK
3 - BENGİSU IŞIKKAYA - ANKARA ULUSLARARASI KUZEY SK
3 - CEREN GÜNEŞ - MALATYA KAPTAN FİT SK
5 - EZEL İNGİNAR - EDİRNE GSK
6 - M. NEHİR TAN - ANKARA POLAT EĞT. KÜLTÜR TKD SK
7 - ZEYNEP DURAN - SAMSUN İLKADIM BLD GSK
8 - NURSİMA TANER - ANKARA POLATLI TKD SK
|36 KG
1 - ALPEREN AYAZ - TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞAMPİYON SK
2 - CANPOLAT DEMİRDÖVEN - TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY GÜZEL SK
3 - MEHMET EFE BAYIR - KOCAELİ 41 SK
3 - ZAFER ERDEM DELEN - İSTANBUL CİHAN SK
5 - EREN ÖZDEMİR - İZMİR BUCA BLD SK
6 - CEYHUN CAN MUNYAS - KOCAELİ DERİNCE SK
7 - CAN ARDA ŞENTÜRK - İZMİR BUCA BLD SK
8 - İNANÇ AKGÜL - ANKARA SEVEN SK
|36 KG
1 - BEYZA KARABULUT - ANKARA POLAT SK
2 - ZEYNEP CEREN ÇOLPAN - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SK
3 - HATİCE YAĞMUR ERGİN - BARTIN ALTUĞ SK
3 - EDANUR ULUMAN - MANİSA TURGUTLU BAŞAR AY-YILDIZ SK
5 - DİLRUBA TOKGÖZ - İSTANBUL ÜSKÜDAR BLD SK
6 - ŞEYDANUR ÖZTÜRK - İSTANBUL BAHÇELİEVLER BLD SK
7 - BEGÜM ZEYNEP TAŞKIN - İSTANBUL CİHAN SK
8 - NAZ EROL - EDİRNE BLD SK
|40 KG
1 - İBRAHİM HALİL ÇELİK - ŞANLIURFA B.ŞEHİR BLD SK
2 - DOĞUHAN GÜVEN - ÇANAKKALE ANAFARTALAR SK
3 - AHMET GÜNEŞ - BURSA EMEK SK
3 - EMRE SIRAKAYA - ANKARA SEVEN SK
5 - EMİR KORKMAZ - İSTANBUL BAHÇELİEVLER BLD SK
6 - ERCÜMENT UZUN - İSTANBUL DEMİRCAN SK
7 - BUĞRA MURAT ŞAFAK - ANKARA ANIL1 SK
8 - EFE BALVAN - TEKİRDAĞ FLİPPER SK
|40 KG
1 - MELİSA ATEŞ - İSTANBUL CİHAN SK
2 - YAĞMUR İSPİRLİ - ANKARA TOLGA TKD SK
3 - SUEDA ONGUN - DENİZLİ B.ŞEHİR BLD SK
3 - AYŞENUR KONAKCİ - ANKARA ÖNDER SK
5 - YAĞMUR ŞANVER - ANKARA BARIŞ ÖZEL GSK
6 - RANYA AKDOĞAN - İZMİR BUCA HLK EĞT. SK
7 - NİSA İMAMOĞLU - İSTANBUL SANCAKTEPE BLD SK
8 - RÜMEYSA YAZICI - SAMSUN TERME GENCLİK HİZ. SK
|45 KG
1 - ÖMER FURKAN KÖRPE - ANKARA ÖNDER SK
2 - İSMAİL BERAT YALÇIN - ANKARA YALÇIN TKD SK
3 - HAKAN KAYA - KOCAELİ GEBZE GENÇLİK HİZ. SK
3 - BESMULLAH NİKZADA - İSTANBUL FERDİ
5 - KADİR GEZER - BATMAN OLİMPİK GSK
6 - MESUT ENES ULAŞ - ANKARA YENİ FİNAL
7 - İSHAK GÖKER - ERZURUM ÖNCÜ GSK
8 - ÖMER REMZİ KÖMEKÇİ - G.ANTEP AKADEMİ SK
|45 KG
1 - IRMAK ÇETİN - EDİRNE BLD SK
2 - BÜŞRA ÖZTÜRK - KAYSERİ YAY TAN SAY SK
3 - HAZAL SARISOY - SAMSUN DO GSK
3 - MERYEM YILDIRIM - KOCAELİ B.ŞEHİR BLD KAĞIT SK
5 - H. DİLARA ÖZTAŞCI - BOLU YİĞİT GSK
6 - SENA TUANA TOSUN - UŞAK EŞME TUĞRA SK
7 - ZÜMRÜT ÇERÇİALİOĞLU - KASTAMONU TKD AKADEMİ
8 - GÜLSENA ÇOMRAN - BARTIN ÇAĞDAŞ GSK
|50 KG
1 - RAHMET BARAN ŞİMŞEK - ANKARA BARIŞ ÖZEL GSK
2 - ERSİN YILMAZ - KOCAELİ 41 SK
3 - ALPER AYGÜNDÜZ - İSTANBUL DOĞUŞ GSK
3 - BEKİR BERKE KOCAÖZ - KONYA FERDİ
5 - MÜNİR FURKAN DOĞRU - OSMANİYE 7 OCAK
6 - BAHATTİN BATUHAN BAŞ - NEVŞEHİR GHSİM
7 - MUHAMMET BARIŞ EREN - ANKARA KORYO
8 - YUNUS EMRE KONUR - İSTANBUL ALTUNÇEVİK SK
|50 KG
1 - HAVİN ZEHRA BALTAŞ - EDİRNE GSK
2 - ECE NUR KARSLI - OSMANİYE 7 OCAK SK
3 - BÜŞRA ÖZTÜRK - MUĞLA KAVAKLIDERE BLD
3 - DUYGU KARATABAN - KOCAELİ GEBZE GENÇLİK HİZ. SK
5 - SALİHA FİRUZE AYAN - TOKAY TURHAL YENİ BLD SK
6 - ZEYNEP DUMAN - İSTANBUL FERDİ
7 - AYŞEGÜL ASAN - İSTANBUL B.ŞEHİR BLD SK
8 - AYŞE ÖZKAN - BURSA HÜRRİYET GSK
|57 KG
1 - UMUT ŞENOL - ANKARAA KARTAL TKD SK
2 - BERDAN ALİ FIRAT - İSTANBUL GOP ERDOĞAN TKD SK
3 - YUSUF MAHMUT USTA - ANKARA TKD SK
3 - MUSTAFA BERK KABAK - MERSİN ATAYURT TKD SK
5 - İBRAHİM HAYRİ KOÇ - ANKARA FERDİ
6 - MEHMET EREN KARADAVUT - TOKAT TURHAL YENİ BLD SK
7 - OĞUZHAN CEMAL KOLUKISAĞLU - İSTANBUL KAYNARCA GSK
8 - MURATHAN GEDİK - KASTAMONU TKD AKADEMİ SK
|57 KG
1 - FEYZANUR AKÇAY - TEKİRDAĞ MALKARA TKD SK
2 - SİNEM ŞAHİN - KIRŞEHİR BLD GSK
3 - SILA ECE EROL - TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞAMPİYON SK
3 - ASYA AÇIKGÖZ - MERSİN ATAYURT TKD SK
5 - HİLAL BAY - UŞAK EŞME TUĞRA SK
6 - MELTEM ŞAHİN - ZONGULDAK GÜLÜÇ BLD
7 - ZEYNEP KOŞAKSIZ - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD SK
8 - ZEYNEP DURDU YİĞİT - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD SK
|
+57 KG
|+57 KG
1 - ZEHRA BEGÜM KAVUKCUOĞLU - KASTAMONU TKD AKADEMİ SK
2 - SUDE YAREN UZUNÇAVDAR - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD SK
3 - MELEK KILIÇ - ANKARA ÇINAR GSK
3 - BERFİN ZİLAN ATEŞ - NEVŞEHİR GHSİM
5 - SENİHA AYŞENUR ERDEM - AMASYA TEKHAN SK
6 - NURSELİN GÜNEŞ - G.ANTEP AKADEMİ SK
7 - EDA NUR TOSUN - MUĞLA B.ŞEHİR BLD SK
8 - TUĞÇE YAMANOĞLU - ERZURUM GELİŞİM SK
Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 11 - 14 Ağustos 2017 tarihleri arasında Antalya Merkez’deki Antalya Spor Salonu'nda yapılması planlanmaktadır.
10 Ağustos 2017 tarihinde teknik toplantı ve tartı yapılacaktır.
Teknik Toplantı : 10 Ağustos 2017, Perşembe - Saat: 14.00
Yer : Antalya Milli Eğitim İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
Adres : Yıldız Mahallesi, Hamidiye Cd. No:53, 07050 Muratpaşa / Antalya (Eğitim ve Arştırma Hastanesi Kuzeyi)
Türkiye Taekwondo Federasyonu Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası konaklamasıyla ilgili bir duyuru yayınladı.
Federasyonumuz 2017 faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 11 - 14 Ağustos 2017 tarihleri arasında (10 Ağustos tartı) Antalya/Merkez’de yapılacak olup; Federasyonumuzla Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Antalya İl Müdürlüğü arasında konaklamaya ilişkin mutabakata varılmıştır. Buna göre; bayanlar (800 kişi) Akdeniz Yurt Müdürlüğünde günlük kişi başı 5,00 TL; erkekler (1200 kişi) Muratpaşa Yurt Müdürlüğünde günlük kişi başı 8,17 TL’ye konaklayabilecektir.
Adı geçen yurt müdürlüklerinde ücrete tabi olmak üzere isteği bağlı yemek yenebilecektir.
Kafile listelerinin bayanlar için 0242 226 20 11 ; erkekler için 0242 227 29 21 numaralı faksa bildirilmesi gerekmektedir.
Konuyla ilgili detaylı bilgi Taekwondo Antalya İl Temsilcisi Mustafa AVCIOĞLU’ndan alınabilir. (TEL: 0535 271 39 71)
KONAKLAMA YERİ BİLGİLERİ:
Akdeniz Yurt Müdürlüğü (Bayanlar için, günlük 5,00 TL)
Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bulvarı
Akdeniz Üniversitesi Kampüs İçi No: 462
Konyaaltı / ANTALYA
Tel: 0 242 226 20 00-01-02
Faks: 0242 226 20 11
Muratpaşa Yurt Müdürlüğü (Erkekler için, günlük 8,17 TL)
Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bulvarı
Akdeniz Üniversitesi Kampüs İçi No: 888
Konyaaltı / ANTALYA
Tel: 0 242 227 29 22-30
Faks: 0242 227 29 21