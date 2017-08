36 KG

1 - ALPEREN AYAZ - TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞAMPİYON SK

2 - CANPOLAT DEMİRDÖVEN - TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY GÜZEL SK

3 - MEHMET EFE BAYIR - KOCAELİ 41 SK

3 - ZAFER ERDEM DELEN - İSTANBUL CİHAN SK

5 - EREN ÖZDEMİR - İZMİR BUCA BLD SK

6 - CEYHUN CAN MUNYAS - KOCAELİ DERİNCE SK

7 - CAN ARDA ŞENTÜRK - İZMİR BUCA BLD SK

8 - İNANÇ AKGÜL - ANKARA SEVEN SK

36 KG

1 - BEYZA KARABULUT - ANKARA POLAT SK

2 - ZEYNEP CEREN ÇOLPAN - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SK

3 - HATİCE YAĞMUR ERGİN - BARTIN ALTUĞ SK

3 - EDANUR ULUMAN - MANİSA TURGUTLU BAŞAR AY-YILDIZ SK

5 - DİLRUBA TOKGÖZ - İSTANBUL ÜSKÜDAR BLD SK

6 - ŞEYDANUR ÖZTÜRK - İSTANBUL BAHÇELİEVLER BLD SK

7 - BEGÜM ZEYNEP TAŞKIN - İSTANBUL CİHAN SK

8 - NAZ EROL - EDİRNE BLD SK