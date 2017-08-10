Haberler

Taekwondo Tekvando

x2017 08 Filiz ogel 0108-09 Agustos 2017 tarihlerinde Moskova da yapılan "2017 Rusya Open Şampiyonası'nda dövüşen Fliz Ögel 46kg da ŞAMPİYON oldu. Rusya Open Şampiyonasının sonuçlarını yayınlıyoruz.

2015 10 koyuncuspor tv
2017 08 Fliz ogel 01

 HAREKETLI YASAM MERKEZI SPOR KULÜBÜNDEN
ULUSLARARASI ARENADA ŞAMPİYONLUK YINE FILIZ OGEL ILE GELDI.

08-09 Agustos 2017 tarihlerinde Rusya nın Moskova şehrinde 14 ülkeden 550 sporcunun katılımıyla yapılan ve Taekwondo Milli Takımımızın katılmadıgı " 7. Rusya Open Taekwondo Şampiyonası 2017 (7th  İnternational Russian Open Taekwondo 2017)'na HYM Spor Kulubu olarak Bursamızı ve Gürsumuzu temsil etmek üzere 2017 Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 46kg Bayanlarda Türkiye Şampiyyonu olan Filiz Ögel ve Antrenörü Ümit Kulak Hocamızı Rusya ya gönderdik.

46kg Bayanlarda Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz Filiz ÖGEL Şampiyonada 1. turda rakibini 20-10 la yenerek geçti.  Çeyrek Finaldeki rakibini 19-9 gibi farklı bir skorla yenerek Madalyayı garantiledi. Yarı FinaldeFiliz'i bu turnuvada 1. seri başı olan Hollandalı rakibi bekliyordu. Filiz Ögel 3 raund süren zorlu mücadeleyi 20-17 kazanarak adını Finale yazdırdı.

Ve Finaldeev sahibi Rus Taekwondocu ile dövüştü.Çok zorlu geçen Final karşılaşmasının ilk iki raundunu 15-5 yenik tamamlıyan Filiz Ögel 3. raund da çok hızlı başladı ve rakibini hiç puan vermiyerek müsabakayıda 16-15 kazarak ŞAMPİYON oldu. Rus seyirciler bu kadarzorlu bir müsabakayı son saniyeye kadar bırakmırak Şampiyon olan sporcumuzu ayakta alkışladı.

Tebrikler Şampiyon. Yine sana yakışanı yaptın.Tebrikler Ümit Hocamıza..

HYM Spor Kulubu Başkanı Ugur Kulak Taekwondo Branşında hem Türkiye de ve hemde uluslararası arenada şampiyonluklar ve puanlar kazanarak olimpiyat yolunda büyük bir başarıyla olimpiyatlara yürüyen sporcumuzu ve hocamızı tekrar tebrik ediyor,Bursalı ve Gursulu iş adamlarımız ve yerel yönetimlerimizden destek alarak daha büyük başarılara imza atacagımıza inanıyoruz diyerek sözlerini tamamladı.

2017 08 Filiz ogel 02

2017 08 russia open logo

 

7. RUSYA OPEN TAEKWONDO G-1 TURNUVASI - 7-9 AGUSTOS 2017 MOSKOVA
RUSSIA OPEN 2017 - WTF G1 –  7-9 AUGUST 2017 – MOSCOW - RESULTS

ERKEKLER / MALE BAYANLAR / FEMALE

54 KG

KIRSANOV, SERGEI            RUSYA

GRITSENKO, VLADIMIR   RUSYA

AZAMAT,ABIBILLA UULU   RUSYA

NUNEZ, JOAN                     PORTEKİZ

46 KG

OGEL, FILIZ                     TURKİYE

FOMICHEVA, SOFIA       RUSYA

P.LANGEROUDI, DINA   HOLLANDA

SMIRNOVA, MARIA       RUSYA

58 KG

KIM, TAE-HUN               KORE

USCOV, SERGHEI           MOLDOVYA

DENISOV, STANISLAV     RUSYA

VLADIMIROV, ALEKSEI   RUSYA

49 KG

KIM, SO-HUI                       KORE

TANG SING, IRIS                 BREZİLYA

BATYR, AINAGUL                 KAZAKİSTAN

IGUMENOVA, SVETLANA   RUSYA

63 KG

ARTAMONOV, MIKHAIL     RUSYA

IZUTDINOV, BOLAT            RUSYA

NAZARYAN, DAVID             RUSYA

PUSHANKO, NIKITA            RUSYA

53 KG

KUDASHOVA, TATIANA     RUSYA

PILAVAKI, DESPINA           KIBRIS

REIS, TALISCA                    BREZİLYA

LOZHKINA, ANASTASIA     RUSYA

68 KG

LEE, DAE-HOON            KORE

MININ, KONSTANTIN     RUSYA

IRGALIEV, ARMAN        RUSYA

57 KG

CHELOKHSAEVA, ANISIIA   RUSYA

KIM, EKATERINA                 RUSYA

ARAUJO, RAFAELA               BREZİLYA

KOTSIS, EDINA                   MACARİSTAN

74 KG

ARTYUKHOV, DMITRIY     RUSYA

RAHIMI, THOMAS              AMERİKA

KRIVEYCHENKO, NIKITA   RUSYA

ROMANOV, SERGEI          RUSYA

62 KG

PROKUDINA, KRISTINA   RUSYA

YERKASSIMOVA, AXAULE   KAZAKİSTAN

YAKOVLEVA, DAR'YA     UKRAYNA

ADAMIAK, DARIA         RUSYA

80 KG

KOTKOV, ANTON            RUSYA

GRECHKIN, BOGDAN       RUSYA

ISHIDA, JAYSEN               AMERİKA

GAUN, ALBERT                 RUSYA

67 KG

KHAN, POLINA                   RUSYA

ALVARADO, KATHERINE   COSTA RİCA

GLYSHKO, NADEZDA         RUSYA

BASHKIROVA, VALERIIA   RUSYA
 

73 KG

OH, HYERI                         KORE

ZHDANOVA, KARINA       RUSYA

IKAEVA, ALINA                   RUSYA

GALACHO, RAPHAELLA     BREZİLYA
 

+73 KG

MUZYCHKA, OLGA           RUSYA

SIQUEIRA, GABRIELE         BREZİLYA

SHAHBAZI, SANAZ             AMERİKA

ZHUNUSSOVA, MEREKE     KAZAKİSTAN

 

 

Ayrıntılar
Haberler
Kabe
Muhlis Koyuncu
M. Omer Koyuncu

Üye Girişi

Koyuncuspor TV - 2
Koyuncuspor TV

koyuncuspor.net

Koyuncuspor.Net
 
 
 