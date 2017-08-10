08-09 Agustos 2017 tarihlerinde Moskova da yapılan "2017 Rusya Open Şampiyonası'nda dövüşen Fliz Ögel 46kg da ŞAMPİYON oldu. Rusya Open Şampiyonasının sonuçlarını yayınlıyoruz.







HAREKETLI YASAM MERKEZI SPOR KULÜBÜNDEN

ULUSLARARASI ARENADA ŞAMPİYONLUK YINE FILIZ OGEL ILE GELDI.

08-09 Agustos 2017 tarihlerinde Rusya nın Moskova şehrinde 14 ülkeden 550 sporcunun katılımıyla yapılan ve Taekwondo Milli Takımımızın katılmadıgı " 7. Rusya Open Taekwondo Şampiyonası 2017 (7th İnternational Russian Open Taekwondo 2017)'na HYM Spor Kulubu olarak Bursamızı ve Gürsumuzu temsil etmek üzere 2017 Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 46kg Bayanlarda Türkiye Şampiyyonu olan Filiz Ögel ve Antrenörü Ümit Kulak Hocamızı Rusya ya gönderdik.



46kg Bayanlarda Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz Filiz ÖGEL Şampiyonada 1. turda rakibini 20-10 la yenerek geçti. Çeyrek Finaldeki rakibini 19-9 gibi farklı bir skorla yenerek Madalyayı garantiledi. Yarı FinaldeFiliz'i bu turnuvada 1. seri başı olan Hollandalı rakibi bekliyordu. Filiz Ögel 3 raund süren zorlu mücadeleyi 20-17 kazanarak adını Finale yazdırdı.

Ve Finaldeev sahibi Rus Taekwondocu ile dövüştü.Çok zorlu geçen Final karşılaşmasının ilk iki raundunu 15-5 yenik tamamlıyan Filiz Ögel 3. raund da çok hızlı başladı ve rakibini hiç puan vermiyerek müsabakayıda 16-15 kazarak ŞAMPİYON oldu. Rus seyirciler bu kadarzorlu bir müsabakayı son saniyeye kadar bırakmırak Şampiyon olan sporcumuzu ayakta alkışladı.



Tebrikler Şampiyon. Yine sana yakışanı yaptın.Tebrikler Ümit Hocamıza..

HYM Spor Kulubu Başkanı Ugur Kulak Taekwondo Branşında hem Türkiye de ve hemde uluslararası arenada şampiyonluklar ve puanlar kazanarak olimpiyat yolunda büyük bir başarıyla olimpiyatlara yürüyen sporcumuzu ve hocamızı tekrar tebrik ediyor,Bursalı ve Gursulu iş adamlarımız ve yerel yönetimlerimizden destek alarak daha büyük başarılara imza atacagımıza inanıyoruz diyerek sözlerini tamamladı.







7. RUSYA OPEN TAEKWONDO G-1 TURNUVASI - 7-9 AGUSTOS 2017 MOSKOVA

RUSSIA OPEN 2017 - WTF G1 – 7-9 AUGUST 2017 – MOSCOW - RESULTS