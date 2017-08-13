Antalyada yapılmakta olan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında "Çerkezköy Şampiyon Spor Kulübü" sporcusu Alperen Ayaz 36kgda Türkiye Şampiyonu, Mecitcan Dogan Türkiye 9. su oldu.





ALPEREN AYAZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Antalyada yapılmakta olan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında "Çerkezköy Şampiyon Spor Kulübü" sporcusu Alperen Ayaz 36kgda Türkiye Şampiyonu, Mecitcan Dogan Türkiye 9. su oldu.

Çerkezköy Şampiyon Spor Kulübü başkanı ve antrenörü Vural Ayaz yaptıgı açıklamada " 36 kg minik erkekler Taekwondo müsabakalarinda sporcum ve oğlum Alperen AYAZ İlk turda Sivaslı rakibini 6 -0 nakavtla, ikinci turda Tokatlı rakibini 14-2, üçüncü turda İzmirli rakibini 31- 17, dördüncü turda İstanbullu rakibini 18-1, beşinci turda İstanbullu bir diğer rakibini 23 -11, çeyrek finalde İzmirli rakibini 31 - 8 , Yarı Finalde Kocaelilisporcuyu 30 - 22 ve Finalde Tekirdağlı diger temsilci sporcumuzu 15- 14 yenerek toplam 243 sporcu içinden Türkiye Şampiyonu oldu. Tebrikler oğlumm. başarılarının artarak devamını dilerim.

30 kg minik erkekler müsabakalarında sporcumuz Mecitcan Dogan da Türkiye 9.'su olmuştur. İlk turda Sivaslı rakibimizi 22 -6, ikinci turda Ankaralı rakibimizi 24 - 4 , üçüncü turda Trabzonlu rakibimizi 18-6, dördüncü turda Kayserili rakibimizi 13-12 yendik. Beşinci turda İzmirli rakibimize 7- 1 yenilen sporcumuz 204 kişi arasında Türkiye 9.'su oldu. Sporcumu göstermiş olduğu mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum.

www.koyuncuspor.com ve www.koyuncuspor.net taekwondo siteleri olarak Çerkezköy Şampiyon Spor Kulübü Antrenörü Vural Ayaz hocamızı, Şampiyon sporcu Alperen Ayaz hocamızı ve tüm sporcularını can-ı gönülden kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.