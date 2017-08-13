Antalya da devam etmekte olan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Cihan spor kulubu sporcusu Melisa Ateş 40kg da Altın, Zafer Delen 36kg da Bronz Madalya kazandı.





ŞÜKÜRLER OLSUN 1 ALTIN

Antalya da devam etmekte olan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Cihan spor kulubu sporcusu Melisa Ateş 40kg da Altın, Zafer Delen 36kg da Bronz Madalya kazandı.

Cihan Spor Kulübü Antrenörü Cihan Emre Akdemir yaptıgı açıklamada "Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler ya hani.. Tamda öyle oldu şükürler olsun. Dün iki siklette direkten döndüğümüz turnuvada 40 kg. Bayanlarda 176 sporcu arasından tam 8 maç yaparak sporcumuz Melisa Ateş Türkiye Şampiyonu oldu. Diğer sporcumuz Zafer Delen ise 36 kg. Erkeklerde 7 maç yaparak Türkiye 3.'sü oldu.

Ayrıca sporcumuz Zafer'i yarı finale taşıyan Özkan Çabuk hocama da emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim.



Antalya'da devam etmekte olan Minikler Türkiye Şampiyonası'nda zor şartlar altında ve bunaltıcı sıcakta mücadele eden, madalya alan ya da alamayan geleceğin şampiyonları tüm minik sporcularımızı Can-ı gönülden kutluyorum" dedi.