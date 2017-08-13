Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Nur Tatar Askari'nin, Antalya Kültür Parkı içindeki Cam Piramit'te düzenlenen düğün törenine katıldı.





Cumhurbaşkanımız Nur Tatar'ın Düğününe Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’de yapılan Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 67 kilo bayanlarda şampiyon olan ve mayıs ayında İran asıllı tekvandocu Mehran Askari ile hayatını birleştiren milli sporcu Nur Tatar Askari’nin Antalya’da düzenlenen düğün törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de Cumhurbaşkanımıza eşlik eşlik ettiler.

Antalya da yapılmakta olan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası nedeniyle Taekwondo Camiasının da çok büyük katılım gösterdiği Milli Sporcunmuz Nur Ttar'ın düğününde Cumhurbaşkanımız bir saat kaldıktan sonra oteline gitmek üzere düğünden ayrıldı.

www.koyuncuspor.com ve www.koyuncuspor.net taekwondo siteleri ve yönetimi olarak Nur TATAR ve Mehran Askari kardeşimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz.