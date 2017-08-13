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Taekwondo Tekvando

x2017 08 m.kacmaz 06 Şanlı Urfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden İbrahim Halil ÇELİK 40kg da Türkiye Şampiyonu, 27kg da Ahmet Melik Karaçizmelik Türkiye Üçüncüsü oldu.

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İŞTE BÜYÜK BAŞARI

Şanlıurfa Büyük şehir Belediyesi Spor Kulubu sporcuları Antalyada yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında aldıkları derecelerle Şanlıurfa'nın gururu oldular.

Antrenör Mustafa Kaçmaz yaptıgı açıklamada "Hiç bir emek Allahın izniyle boşa gitmez. Fahri olarak çalıştırdiğim Şanli Urfa Büyük şehir Belediyesi Spor Kulübünden sporcum İbrahim Halil ÇELİK 40kg Minik Erkeklerde Türkiye Şampiyonu oldu.

 Şampiyonanın 2. gününde tatamiye çıkan 27kg sporcum Ahmet Melik Karaçizmeli Türkiye Üçüncüsü olarak büyük bir başarı kazandı.

1 Altın ve 1 Bronz Madalya kazandıgımız bu şampiyonada aldıgımız Madalyaları Şanlı Urfa Belediye Başkanmıza ve Şanlı Urfa Halkımıza armagan ediyoruz.

Bize bu güne kadar daima destek olan Kulüp başkanımız Mehmet Reşat Özmen , Halide nusret zorlutuna i.o. salonu okul müdürümüz Recep Demirel ve Müdür Yardimcimiz Necmettin Ercan, Daire başkanımız Ekrem Ayaz'a Verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

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