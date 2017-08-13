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x2017 08 gokhan findik 04Malkara dan Minikler Türkiye Şampiyonasına katılan "Fayzanur Akçay" 57kg Minik Bayanlarda Türkiye Şampiyonu oldu.

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Malkara dan Antalya ya gelerek 2017 Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılan "Fayzanur Akçay" 57kg Minik Bayanlarda Türkiye Şampiyonu oldu.

Antrenör Gökhan Fındık "Feyzanur Akçay ve Tüm sporcularımla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Asla pes etmediler. Sahra ile 57kg Minik Bayanlarda Türkiye Şampiyonlugunu ve Altın madalyayı kazandık. Çok gururlu ve sevinçliyim.

Emeklerimizin boşa gitmediğini görmek bizi çok sevindirdi.Kazandıgımız AltınMadalyayı ve Şampiyonlugu Malkara Halkına armagan ediyoruz..

Şampiyonada çok zorlu maçlar yaptık. 57kg Minik Bayanlarda Türkiye Şampiyonu olan sporcum Fayzanur Akçay İlk Turda Ankaralı sporcuyu 15-8 , İkinci Turda Ankaralı rakibini 30-2 sayı nakavtıyla, Üçüncü Turda Edirneli rakibini 4-0 yendi.

Çeyrek Final de (Derece Macında) Uşaklı rakibini 15-3, Yarı Finalde yine Tekirdağlı rakibini 12-11 yenerek Finale Yükseldi. Finalde karşılaştıgı rakibinide yenerek 57kg Bayanlarda Türkiye Şampiyonu oldu.

Gökhan Fındık "Çalışmalarımız ve Başarılarımzı artarak devam edecek. Allah'ın izniyle salonumuzdan Avrupa, Dünya Ve Olimpiyat Şampiyonu sporcular çıkarmak en büyük hedefimiz, arzumuz" dedi.

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