Antalya da 11-14 Agustos 2017 Tarihlerinde yapılan şampiyonanın en başarılı kulubu 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya ile "TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞAMPİYON SK" oldu.





Antalya da 11-14 Agustos 2017 Tarihlerinde yapılan şampiyonanın en başarılı kulubu 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya ile "TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞAMPİYON SK" oldu.

Tekirdag Çerkezköy Şampiyon Spor Kulubu Sporcuları 36kg Alperen Ayaz Türkiye Şampiyonu, 27kg Zeynep Yılmaz Türkiye Şampiyonu, 30kg Sudenaz Kaya Türkiye İkincisi, 57kg Sıla Ece Erol Türkiye Üçüncüsü ve 30kg da Mecitcan Dogan Türkiye 9. su oldu.

Çerkezköy Şampiyon Spor Kulübü başkanı ve antrenörü Vural Ayaz yaptıgı açıklamada " Antalya da 4 gün süren şampiyonın sonunda 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz , toplam 4 Madalya kazanarak Şampiyonanın en başarılı Taekwondo Spor Kulubu olduk. Öncelikle bu başarımızdaki katkıları nedeniyle sporcularımın hepsinin gözlerinden öpüyorum.

Bize daima destek olan Erdal Erdogan Hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Katkıların için Şahsım ve kulubum adına sana çok teşekkür ediyorum.

Sporcularımın ailelerinede çok teşekkür ediyorum. Biz sporcularımızla, velileriyle, salonumuzla bir aileyiz ve başarılara aile oldugumuz için ulaşıyoruz.

Minikler Türkiye Şampiyonaısının en başarılı kulubu, Şampiyonanın Şampiyonu oldugumuz için çok mutluyuz. Bundan sonraki şampiyonalarda başarımızı arttırarak sürdürmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edecegiz.

İstiklal Marşımızı okutan, Şanlı bayragımızı Avrupa, Dünya Ve Olimpiyatlarda dalgalandıracak sporcuların salonumuzdan çıkacagına inanıyorum. "TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞAMPİYON SK" olarak Katkılarından dolayı herkese teşekkür ederim" dedi..

Dereceye Giren Sporcularım:

27 Kg Bayanlar

1 - ZEYNEP YILMAZ - TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞAMPİYON SK

36 Kg Erkekler

1 - ALPEREN AYAZ - TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞAMPİYON SK

30 Kg Bayanlar

2 - SUDENAZ KAYA - TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞAMPİYON SK

57 Kg Bayanlar

3 - SILA ECE EROL - TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞAMPİYON SK

30 Kg Erkekler

9 - Mecit Dogan - TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞAMPİYON SK