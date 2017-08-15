Terme Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulubu Antalya da yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 1 Altın ve 1 Gümüş Madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.





Terme Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulubu Taekwondo Takımı Antalya da yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 1 Altın ve 1 Gümüş Madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

30kg Bayanlarda dövüşen Hasret Şahin Tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu ve Altın Madalya kazandı.

30kg Erkeklerde dövüşen Emir Batuhan Candan Tüm rakiplerini yenerek Final'e yükseldi. Final karşılaşmasında İzmir Bornovalı rakibine yenilen Emir Batuhan Candan bu sonuçla Türkiye İkincisi olarak Gümüş Madalya kazandı.

Terme Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulubu sporcularından 40kg Bayanlarda Rümeysa Yazıcı ve +57kg Erkeklerde Alihan Baş Çeyrek Final müsabakalarında rakiplerine yenilerek kilolarında 8. oldular.

Antrenör Murat Özden yaptıgı açıklamada " Terme Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulubu Taekwondo Takımı olarak şampiyonada sporcularım çok güzel müsabakalar yaptılar. 30kg bayanlarda Hasret Şahin Altın Madalya, 30kg erkeklerde Emir Batuhan Candan Gümüş Madalya kazandı. 40kg Bayanlarda Rümeysa Yazıcı ve +57kg Erkeklerde Alihan Baş Çeyrek Final müsabakalarında rakiplerine yenilerek kilolarında 8. oldu. Kazandıgımız madalyaları Samsun Halkına armagan ediyoruz.

Bize daima destek olan Terme Gençlik Hizmetleri Spor Kulubu yönetici ve idarecilerimize çok teşekkür ediyorum.Sporcularımı kutluyorum" dedi.

Dereceye Giren Sporcularımız:

30 KG bayanlar

1 - HASRET ŞAHİN - SAMSUN TERME GENÇLİK HİZ. SK

30 kg Erkekler

2 - EMİR BATUHAN CANDAN - SAMSUN TERME GENÇLİK HİZ. SK



40kg Bayanlar

8 - RÜMEYSA YAZICI - SAMSUN TERME GENCLİK HİZ. SK

+57 KG Erkekler

8 - ALİHAN BAŞ - SAMSUN TERME GENÇLİK HİZ. SK