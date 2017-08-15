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Taekwondo Tekvando

x2017 08 emek 01Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Bursa Emek Spor Kulübü sporcularından 33 kg da Halit Tufan Kadeş ve 40 kg.da Ahmet Eren Güneş Türkiye 3.sü oldular.

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11-14 Ağustos 2017 tarihleri arasında Antalya' da düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Bursa Emek Spor Kulübü sporcularından 33 kg da Halit Tufan Kadeş 275 rakibi arasında Türkiye 3.sü, 40 kg.da Ahmet Eren Güneş 229 rakibi arasında Türkiye 3.sü oldu.İlerisi için çok olumlu sinyalle veren minik sporcular Milli formayı giyeceklerinin ve Ülkemizi başarı ile temsil eden sporcular olacaklarının sözünü verdiler...


Kulüp Başkanı Hasan Koçak, Kulüp Antrenörü  Osman Gül
Kulüp Taekwondo  Şube Sorumlusu Doğan Aydın

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