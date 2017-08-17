Gebze gençlik spor kulübü Antalyada yapılan Minikler Türkiye Taekwondo şampiyonasında 2 tane 3. lük elde etti.





Gebze gençlik spor kulübünden büyük başarı.

daha çok yeni bir kulüp olmamıza rağmen minikler türkiye şampiyonasında 2 tane 3.lük elde ettik. Önümüzdeki yıllarda inşallah burdan milli takıma iyi sporcular sunacağız.

Şu an 14 ay oldu. Çocuklarımızın taekwondoya başlaması ve ilk resmi müsabakamızda Duygu Karataban ve Hakan Kaya birbirinden güzel maçlar yaparak 5 maç alıp 6. maçta yarı finalde yenildiler. Kulubumüze 2 Bronz Madalya kazandırdılar. Eşim Safiye Yalçın Türk'ün bu başarıda çok büyük emeği var.

Gebze Taekwondo ailesi olarak Bize desteklerini Hiç esirgemeyen ve her fırsatta bize yardımcı olan Belediye Başkanımız sayın Adnan Köşker'e il müdürümüz Muzaffer Çintımara ve ilçe müdürümüz Gökan Yavaşer'e bize olan güvenleri ve destekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.