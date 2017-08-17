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Taekwondo Tekvando Barıs Özel Spor Kulubu

x2017 08 baris ozel 02Ankara'nın başarılı taekwondo kuluplerinden Barış ÖZEL Spor Kulubu sporcusu Baran Şimşek 50kg erkeklerde Türkiye Şampiyonu oldu.

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Ankaranın başarılı taekwondo kuluplerinden Barış ÖZEL Spor Kulubu sporcusu Baran Şimşek 50kg erkeklerde Türkiye Şampiyonu oldu.

Barış Özel Gençlik ve Spor Kulubu Antalya da yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 50kg erkeklerde Altın Madalya kazandı. Birbirinden zorlu müsabakalar sonucunda toplam 7 maç yapan Baran Şimşek Tüm rakiplerini yenerek kilosunda Türkiye Şampiyonu oldu ve AltınMadalya kazandı.

Antrenör Barış özel sitemize yaptıgı açıklamada " 3000 Cıvarında sporcunun katıldıgı Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında çok zorlu müsabakalar yapıldı. Sporcularım büyük bir azim ve gayretle mücadele ettiler. 50 kg erkeklerde dövüşen sporcum Baran Şimşek 7 maç yaparak ve Tüm rakiplerini yenerek "Türkiye Şampiyonu" oldu ve Ankaramıza ve Kulubümüze "ALTIN MADALYA" getirdi.

Şampiyonaya katılan tüm sporcularımın gözlerinden öpüyorum. Bize daima destek olan velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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