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Taekwondo Tekvando

x2017 08 busra savas 02Osmangazi Koleji GSK sporcusu  Büşra SAVAŞ 33 kg da 149 rakibi arasından , 8 müsabaka yaparak  Türkiye 2.si oldu ve Gümüş Madalya kazandı.

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2016 yılı 27 kg da Taekwondo Türkiye Şampiyonu olan Osmangazi Koleji GSK sporcumuz  Büşra SAVAŞ  11-14  Ağustos 2017 Antalyada yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında da kilosundan bir üst siklette 33 kg da yarışmasına rağmen , birbirinden zorlu maçları kazanıp , 149 rakibi arasından , 8 müsabaka yaparak  TÜRKİYE 2.Sİ OLMUŞTUR.

2018 Yılı itibariyle yıldız katagorisinde yarışacak olan sporcumuz Büşra SAVAŞ biran önce Milli takımda yer alarak Ülkemizi temsil etmek için antrenmanlara sımsıkı bir şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Sporcumuzu yetştiren Kulüp Antrenörümüz Ekrem Kesgin hocamızda ;" İki senedir müsebakalarda final yaşıyoruz amacımız 2018 Yıldızlar şampiyonasında da final yapıp Milli Takım da yer alarak ülkemizi temsil etmektir".

2016 -2017 yılı boyunca  Bursamiza ve Kulübümüze bu güzel  dereceleri  kazandırarak bize bu gururu yaşatan Kulüp Antrenörümüz Ekrem KESGİN hocamızı ve sporcumuz Büşra SAVAŞ'ı tebrik ediyor başarılar diliyoruz.

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