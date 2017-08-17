Antalya da yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Kartal Spor Kulubu sporcusu Umut Şenol 57kg da Türkiye Şampiyonu oldu.







KARTAL SPORDAN YİNE ALTIN MADALYA

11-14 Agustos 2017 Tarihleri arasında Antalya da yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Kartal Spor Kulubu sporcusu Umut Şenol 57kg da Türkiye Şampiyonu olarak Altın Madalya kazandı.

Kartal Spor Kulubu Antrenörü Yakup Kartal Sitemize yaptıgı açıklamada " Kartal spor kulübü olarak yine Türkiye şampiyonu çıkardık. Gençlerde ve Büyüklerde devam eden Madalya başarımıza Minikler Türkiye şampiyonasında da devam ettik. Şampiyonada 57kg erkeklerde dövüşen sporcumuz Umut ŞENOL 58 kişi içerisinden 6 galibiyet alarak kilosunda "Türkiye Şampiyonu" olarak "Altın Madalya" kazanmıştır. Sporcumuzun Başarılarının devamını diliyoruz.

Ankaranın en geniş ve en rahat spor yapılan salonlarından olan Kartal Spor Kulubumüze tüm sporseverleri, Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak arzusundaki tüm gençlerimizi bekliyoruz. Alanında uzman hocalar eşliğinde hedefinize çok daha kısa sürede ulaşacagınızı bilmenizi istiyoruz.

Başarılarımızda katkısı olan tüm sporcularımıza ve velilerimize teşekkür, kazandıgımız madalyayı Ankaramıza ve Tüm velilerimize armagan ediyoruz" dedi.





