57 kg Minik Bayanlarda yarışan Kırsehir Belediyesi Genclik ve Spor Kulubu sporcusu Sinem Şahin Türkiye 2. si oldu.





Sinem şahin türkiye 2.si

Antalyada düzenlenen Minikler Turkiye Taekwondo Şampiyonasında 57 kg Minik Bayanlarda yarışan Kırsehir Belediyesi Genclik ve Spor Kulubu sporcusu Sinem Şahin 6 mac yaparak türkiye 2.si oldu.

11-14 Agustos 2017 Tarihlerinde Antalya da Antalya Kapalı Spor Kulubunde yapılan ve dört gün süren, yaklaşık 3000 sporcunun katıldıgı Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılan "Kırsehir Belediyesi Genclik ve Spor Kulubu", 57kg Sporcuları Sinem Şahinle 57kg bayanlarda Türkiye 2. olarak Gümüş Madalya kazandı.

Antrenör Mesut Lafcı sitemize yaptıgı açıklamada " Çok zorlu müsabakalar sonucunda ilimize bir Gümüş Madalya kazandırmış olmanın sevincini yaşıyoruz. 57kg Sporcuları Sinem Şahinle 57kg bayanlarda Türkiye 2. olarak Gümüş Madalya kazandık.

Başarılarımızdaki en büyük etken sporcularımızın hiç bitmiyen azmi, velilerimizin bize olan güveni, ilgi ve destegidir. Hedefimiz Tüm şampiyonalarda ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmekdir.

Bize daima destek olan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'ye, Başkan Yardımcısı Emre Şahinci'ye, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ekim Dağıstan'a teşekkür ediyorum" dedi.