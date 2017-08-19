23 Yıl önce Niğde ilinde kurulan Şimşek Spor Kulübü çalışmalarına ilk gün ki heyecanıyla devam ediyor.





NİGDE ŞİMŞEK SPOR KULUBU

23 Yıl önce Niğde ilinde kurulan Şimşek Spor Kulübü çalışmalarına ilk gün ki heyecanıyla devam ediyor.

Başkanlığını Hikmet BEKİL’in Antrenörlüğünü Ufuk ŞİMŞEK’in yaptığı Şimşek Spor Kulübü 23 yıl boyunca duruşunu ve çizgisini hiç bozmadı. Avrupa Şampiyonası,Balkan Şampiyonası,Türkiye Şampiyonası ve özel şampiyonalarda defalarca madalyalar kazandı. Milli sporcular yetiştirdi. Birçok sporcuyu kendi imkanları ile topluma kazandırdı. Yeri geldi başarının merkezi yeri geldi sporcular için rehabilitasyon merkezi oldu. Ama duruşunu asla bozmadı ilk gün ki heyecanını hiç kaybetmedi.

Taekwon-do ,Boks,Kickbox branşlarında faaliyet gösteren Şimşek Spor Kulübü özellikle Taekwon-do branşında büyük başarılar sağladı.

Sporcularına vatan bayrak sevdasını aşılamak ilk hedefi olan ve bununla da gurur duyan Şimşek Spor Kulübü iline yaptığı katkı kadar ülke sporuna da büyük katkılar sağladı.

Ufuk ŞİMŞEK "Kurulduğumuz günden bu yana Türk sporuna katkı yapmak vatan bayrak sevgisiyle dolu nesiller yetiştirmek hedefinde olduk. Uluslararası ve Ulusal arenada büyük başarılar kazandık. Bunların hepsini kendi imkanlarımız ile başardık. İlimizi temsil ederken ilimizin kültürünü ve duruşunu ülkemizi temsil ederken ülkemizin kültürünü ve duruşunu en güzel şekilde yansıttığımıza inanıyorum.

Kurulduğumuz tarihten itibaren en büyük sportif başarı hedefimiz Olimpiyat oldu bunu bir gün gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bunun için hiçbir destek istemiyor sadece köstek olmasınlar yeter diyorum.

Toplumsal hedefimiz ise bireyleri kötü alışkanlıklardan koruyup sporcu kimliği kazandırmak.Sporla temiz çalışkan üretken bireyler yetiştirmek.

Yola çıktığımız tarihten bu yana her daim yanımızda bulunan Kulüp Başkanımız Hikmet BEKİL’e teşekkür ediyorum.