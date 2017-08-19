07-11 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na katılacak sporcuların kayıtları online olarak internet üzerinden yapılacaktır.





Gençler Türkiye Şampiyonası Online Kayıt

Türkiye Taekwondo Federasyonu Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

07-11 Eylül 2017 Samsun ilinde yapılacak olan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası'na katılacak sporcuların kayıtları online olarak internet üzerinden yapılacaktır.

Sporcu kayıtları, kulüpler tarafından Türkiye Taekwondo Federasyonun internet sitesinin sol tarafında bulunan "Online Müsabaka Kayıt" bölümündeki link tıklanarak ulaşılacak sayfadan, daha önce Federasyondan almış oldukları şifrelerle yapılabilecek olup, online kayıt girişi 04 Eylül 2017 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir.

Ferdi sporcuların kayıtları ise ekte sunulan dilekçenin eksiksiz doldurularak, aşağıda belirtilen e-posta adresine veya Federasyonumuza faks yoluyla 04 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar başvurmaları halinde yapılacaktır.

Önemli Not : Müsabakalara kayıt yapacak sporcular İL MÜDÜRLÜKLERİ tarafından gönderilecek listelerde yer alan sporcular olmalıdır.

E-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Faks : +90.312.310 90 42

Müsabakalara online kayıt yaptırmak için Tıklayınız.

Ferdi sporcuların katılım dilekçesi için Tıklayınız.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2017 Yılı Faaliyet Programında yer alan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 07-11 Eylül 2017 tarihleri arasında Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapılacaktır.

Şampiyonanın teknik toplantısı ve tartısı 06 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olup; Şampiyonaya katılacak antrenör ve sporcular Samsun Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda konaklayabilecektir.

Antrenör ve sporcularımızın konaklayabilecekleri yurtların listesi daha sonra internet sitemizden duyurulacaktır.