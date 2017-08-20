Bahar şenlikleri "Açık Hava Marmara Taekwondo Şampiyonası" 19 ağustos akşamı Çağlar kaynak basket sahasında yapıldı.
BAHAR ŞENLİKLERİ AÇIK HAVA TAEKWONDO MARMARA ŞAMPİYONASI
COŞKULU BİR KALABALIK EŞLİĞİNDE KORDON BOYUNDA YAPILDI
Bahar şenlikleri açık hava taekwondo Marmara şampiyonası 19 ağustos Cumartesi günü akşamı Çanakkale valiliği karşısı çağlar kaynak basket sahasında yapıldı. Şampiyonaya katılan sporcuların Uluslararası şampiyonalarda dereceler almış sporcular olması ile adeta Türkiye şampiyonası havasında geçti. İl temsilcisi Hasan Altunışık şampiyonaya katılımın yüksek olduğu şampiyonada, kalitenin ve performansın doruklarına şahit olunması izleyenleri heyecanlandırarak onların büyük beğenisini kazandığını belirtti.
Şampiyonanın açık havada ve kordon boyunda olmasından dolayı coşkulu bir kalabalık vardı. Amacımız Çanakkale halkına taekwondo sporunu sevdirmek, taekwondo sporunun kırıcı bir spor dalı olmadığını göstermekti, bunu da gerçekleştirdiğimiz inancındayım.
Altunışık şampiyonanın önemine vurgu yaparak bu şampiyonanın kordon boyunda yapmamızın amacı taekwondo sporunu Çanakkale halkımıza tanıtarak taekwondo sporunun kırıcı ve sokak kavgası bir spor olmadığını göstermekti. Bu güzide sporu halkınıza tanıtıp sevdirmek amacındayız. Bunu da gerçekleştirdiğimiz inancındayım. Futbol maçlarında görmeye alışık olduğumuz seyirci kalabalığını yapmış olduğumuz bu turnuvada gördük. Çanakkale halkımızın beğenisini kazanan bu şampiyonada izleyenler de büyük bir görsel şölen olduğu kanısındaydılar.
Sadece taekwondo değil, tüm spor branşlarımızın da ortak gayesi şudur ki : “ sigara, uyuşturucu batağına düşen gençleri buralardan kurtarmak, sürekli sokaklarda oynamak yerine spor da yaptırarak sağlıklı yaşama katkıda bulunmak.” Bu gaye doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz, ne derece başarılı olursak o kadar toplumun iyiliğine hizmet etmiş oluruz. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.”
Çanakkale taekwondo il temsilcisi Altunışık, “Bu şampiyonanın Eylül ayında Samsun’da yapılacak olan Gençler Türkiye taekwondo şampiyonası öncesi olmasından dolayı sporcularımızın performanslarını tartma, hatalarını ve eksiklikleri görme fırsatı bulduk.” Dedi.
İl temsilcisi Altunışık şöyle devam etti: “Böylesi etkinlikler Çanakkale taekwondosu için çok önem arz etmektedir. Bu şampiyonaya Çanakkale’nin yanı sıra Edirne, Balıkesir, Tekirdağ illerinden 13 kulüp katıldı. Gece geç saatlere kadar süren bu şampiyonada 118 sporcu kıyasıya mücadele verdi. Şampiyonada başarı elde edebilmek için şampiyonaya katılan illerin ve kulüplerin sporcuları tüm hünerlerini ortaya koyarak şampiyon olmak için ter döktüler. Şampiyonada sporcularımızın ortaya koydukları maçlar seyredilmeye değerdi.”
Çanakkale ilimizde sık sık maç yaparak sporcularımızı her an maç olacakmış gibi maçlara hazır tutmaktayız. Böylelikle sporcularımızı her daim dinç ve canlı tutmaktayız. Bu yapmış olduğumuz uygulamanın karşılığını sporcularımız Türkiye, Avrupa, Dünya gibi büyük şampiyonalarda aldıkları derecelerle veriyor ve inşallah da vermeye devam edeceklerdir. Bu sebeple doğru yolda ilerlediğimiz kanısındayız. Ben sporcularımızı bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.
Şampiyonamızı izlemeye gelen ve desteklerini esirgemeyen başta tüm Çanakkale halkımıza ve gençlik spor il müdür vekili Sedat Bektaş’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
|27 KG. MİNİK ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|27 KG. MİNİK BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|1
|Arda KANLIDERE
|Melis Spor Kulübü
|Çanakkale
|1
|Aslı CUĞLAYAN
|Ecabat Spor Kulübü
|Çanakkale
|2
|Bilal İNCE
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|2
|Ezgi Nur ÜNLÜ
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|3
|Alaaddin KAYNAK
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|3
|Seher GÖKÇAY
|Ecabat Spor Kulübü
|Çanakkale
|4
|Tunç TOPUZLU
|Melis Spor Kulübü
|Çanakkale
|3
|Şevval YAVAŞ
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|30 KG. MİNİK ERKEKLER
|İLİ
|30 KG MİNİK BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|1
|Tunahan KUMBABA
|Ayvalık Spor Kulubü
|Balıkesir
|1
|Hasret YILMAZ
|Çerkezköy Şampiyon
|Tekirdağ
|2
|Ömer Faruk ALTUNAY
|Ayvalık Spor Kulubü
|Balıkesir
|2
|Sudenur YAĞCI
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|3
|Ali Yasin GÜRBÜZ
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|3
|Ela ÇOBAN
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|3
|Kerim ÖZTÜRK
|Ayvalık Spor Kulubü
|Balıkesir
|3
|Busenaz BAĞCI
|Gömeç Spor Kulübü
|Balikesir
|33 KG MİNİK ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|33 KG MİNİK BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|1
|Görkem KARTAL
|Kepez Spor Kulübü
|Çanakkale
|1
|Ezel İNGİNAR
|Edirne Spor Kulubü
|Edirne
|2
|Mesutcan DOĞAN
|Çerkezköy Şampiyon
|Tekirdağ
|2
|Nisanur KARAMAN
|Ecabat Spor Kulübü
|Çanakkale
|3
|Ahmet Emir AY
|Ayvalık Spor Kulubü
|Balıkesir
|3
|Sehernur KAHRAMAN
|Ecabat Spor Kulübü
|Çanakkale
|3
|Ali Emir BAYHAN
|Çan Belediyesi Spk
|Çanakkale
|3
|Miray KILIÇ
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|37 KG. MİNİK ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|40 KG MİNİK BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|Buğra DUMAN
|Melis Spor Kulübü
|Çanakkale
|1
|Ayyüce GÜVEN
|Burhaniye Spor Klb.
|Balikesir
|2
|Yiğit ÇELİK
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|2
|Ayşenaz ÇİĞ
|Ayvalık Spır Kulubü
|Balikesir
|3
|Mustafa Emirhan DURMUŞ
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|3
|Elif GÜNGÖR
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|3
|Arda GÜNGÖR
|Çan Belediyesi Spk
|Çanakkale
|3
|Simge BALKAN
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|40 KG MİNİK ERKEKLER
|İLİ
|37 KG YILDIZ BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|1
|Doğuhan GÜVEN
|Burhaniye Spor Klb.
|Balikesir
|1
|İlayda ÇETİN
|Melis Spor Kulübü
|Çanakkale
|2
|Alperen AYAZ
|Çerkezköy Şampiyon
|Tekirdağ
|2
|Gamze HELVACI
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|3
|Umut Emre ORTAKÖY
|Ayvalık Spor Kulubü
|Balıkesir
|3
|Nida Naz İlarslan
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|3
|Ahmet ERDAL
|3
|37 KG YILDIZ ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|47 KG YILDIZ BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|1
|Yusuf SALIM
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|1
|Zeynep KOZAN
|Edirne Spor Kulubü
|Edirne
|2
|2
|Burcunur YILMAZ
|Çan Belediyesi Spk
|Çanakkale
|3
|3
|Ayşe Melike ARMUT
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|3
|3
|Ayşe PEKCAN
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|45 KG YILDIZ ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|51 KG YILDIZ BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|1
|Berke YAVUZ
|Çan Belediyesi Spk
|Çanakkale
|1
|Melek GÜNDOĞDU
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|2
|Furkan KARAGÖZ
|Çan Belediyesi Spk
|Çanakkale
|2
|Elif KARAKOCA
|18 Mart Spor Kulübü
|Çanakkale
|3
|Burak GÜNGÖR
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|3
|Melis ÇETİN
|Gömeç Spor Kulübü
|Balikesir
|3
|Ali Mert KÖSELİ
|Kepez Spor Kulübü
|Çanakkale
|3
|Nilgün KRABIYIK
|Ayvalık Spır Kulubü
|Balikesir
|65 KG YILDIZ ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|45 KG B.GENÇ BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|1
|Emir Can DOĞAN
|Ayvalık Spor Kulubü
|Balıkesir
|1
|Duygu YAVAŞ
|Edirne Spor Kulubü
|Edirne
|2
|Feyyaz PEKCAN
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|2
|Firuza FEYZULLAYEVA
|Kepez Spor Kulübü
|Çanakkale
|3
|Eren ŞEN
|Melis Spor Kulübü
|Çanakkale
|3
|3
|4
|+65 KG YILDIZ ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|55 KG B.GENÇ BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|1
|Doğuhan BİÇİCİ
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|1
|Gizem DEMİRKOL
|Edirne Spor Kulubü
|Edirne
|2
|2
|Elif KALE
|Çan Belediyesi Spk
|Çanakkale
|3
|3
|Hilal ERKUT
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|3
|55 KG B.GENÇ ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|1
|Benhur TÜRK
|18 Mart Spor Kulübü
|Çanakkale
|1
|2
|Samet AYAZ
|Çerkezköy Şampiyon
|Tekirdağ
|2
|3
|Tunahan GÜVEN
|Burhaniye Spor Klb.
|Balıkesir
|3
|3
|Burhan KOÇAK
|Gömeç Belediysi Spk
|Balıkesir
|3
|60 KG B.GENÇ ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|TAKIM SIRALAMASI
|1. 2. 3.
|PUAN
|1
|Nazmi SARI
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|1
|Çanakkale Anafartalar Spr Kulübü
|( 3 ) ( 2 ) ( 5 )
|32
|2
|Yusuf GELMEZ
|Kepez Spor Kulübü
|Çanakkale
|2
|Edirne Gençlik ve Spor Kulübü
|( 4 ) ( 0 ) ( 1 )
|29
|3
|İlker İNGİNAR
|Edirne Spor Kulübü
|Edirne
|3
|Balıkesir Ayvalık Genç.Spor Kulübü
|( 2 ) ( 2 ) ( 4 )
|24
|3
|Selami GÜLER
|Çerkezköy Şampiyon
|Tekirdağ