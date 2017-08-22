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Taekwondo Tekvando Taipen 2017 29th Summer Universiade

x2017 08 universiade logo29. Üniversiteler yaz oyunları Taekwondo Müsabakaları 22-26 Agustos 2017 tarihlerinde yapılacak. İlk gün 57kg bayanlarda Hatice Kübra İlgün Şampiyon oldu. 54kg Mert Erdogan elendi.

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29. Üniversiteler yaz oyunları Taipen (Tayvan) da başaldı. Taekwondo Müsabakaları 22-26 Agustos 2017 tarihlerinde yapılacak. İlk gün 57kg bayanlarda Hatice Kübra İlgün Şampiyon oldu ve ülkemize Altın madalya kazandırdı. 54kg Mert Erdogan elendi.

Hatice Kübra İlgün 57 Kg bayanlarda Universiade Şampiyonu oldu.
İlk turu maç yapmadan  geçen Hatice ikinci turda  Çİnli Wei Xiajing'i 15-4,  çeyrek  finalde Norveçli Magnus Marie'i 13-3,  yarı finalde Rus CHELOKHSAEVA Anisiia 'yı 5-4 ve  Finalde G.Koreli LEE Ahreum'u 18-15 yendi ve 57kg da şampiyon oldu.Ülkemize Altın Madalya kazandırdı.

 

29th SUMMER UNİVERSİADE - 22 – 26 AUGUST 2017 - TAIPEN   TAEKWONDO ALL RESULTS

ERKEKLER / MEN BAYANLAR / WOMEN

54 KG

1-HADIPOUR SEIGHALANI Armin İran

2-HEO Seongjoo G.Kore

3-LEWIS Bailey Malcolm Avusturalya

3-RODRIGUEZ Cesar Roman Meksika

46 KG

1-ROMOLDANOVA Iryna Ukrayna

2-KOUTTOUKI Kyriaki G.Kıbrıs

3-ADIDOU Sarah Zohra Fransa

3-KIM Shae Rom Almanya
58kg
1-
2-
3-
3-		 49kg
1-
2-
3-
3-
63kg
1-
2-
3-
3-		 53kg
1-
2-
3-
3-

68 KG

1-KRASNOV Boris Rusya

2-TAGHIZADE Aykhan Azerbaycan

3-VARDAZARYAN Sergey Ürdün

3-HUANG Yu-Jen Tayvan

57 KG

1-İLGUN Hatice Kübra Türkiye

2-LEE Ahreum G.Kore

3-CHELOKHSAEVA Anisiia G.Kore

3-ARMERIA VECCHI Paulina Meksika
74kg
1-
2-
3-
3-		 62kg
1-
2-
3-
3-
80kg
1-
2-
3-
3-		 67kg
1-
2-
3-
3-
87kg
1-
2-
3-
3-		 73kg
1-
2-
3-
3-
+87kg
1-
2-
3-
3-		 +73kg
1-
2-
3-
3-

 

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