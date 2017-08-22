29. Üniversiteler yaz oyunları Taekwondo Müsabakaları 22-26 Agustos 2017 tarihlerinde yapılacak. İlk gün 57kg bayanlarda Hatice Kübra İlgün Şampiyon oldu. 54kg Mert Erdogan elendi.







29. Üniversiteler yaz oyunları Taipen (Tayvan) da başaldı. Taekwondo Müsabakaları 22-26 Agustos 2017 tarihlerinde yapılacak. İlk gün 57kg bayanlarda Hatice Kübra İlgün Şampiyon oldu ve ülkemize Altın madalya kazandırdı. 54kg Mert Erdogan elendi.



Hatice Kübra İlgün 57 Kg bayanlarda Universiade Şampiyonu oldu.

İlk turu maç yapmadan geçen Hatice ikinci turda Çİnli Wei Xiajing'i 15-4, çeyrek finalde Norveçli Magnus Marie'i 13-3, yarı finalde Rus CHELOKHSAEVA Anisiia 'yı 5-4 ve Finalde G.Koreli LEE Ahreum'u 18-15 yendi ve 57kg da şampiyon oldu.Ülkemize Altın Madalya kazandırdı.

29th SUMMER UNİVERSİADE - 22 – 26 AUGUST 2017 - TAIPEN TAEKWONDO ALL RESULTS