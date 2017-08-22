29. Üniversiteler yaz oyunları Taekwondo Müsabakalarının İlk gününde 57kg da Hatice Kübra İlgün Altın Madalya, 2. Gün 49 kiloda İpek Çidem gümüş madalya, 3. Gün 62kg da İrem Yaman Altın Madalya, 4. Gün Sude Bulut Bronz Madalya kazandı.





1. Gün:

29. Üniversiteler yaz oyunları Taipen (Tayvan) da başaldı. Taekwondo Müsabakaları 22-26 Agustos 2017 tarihlerinde yapılacak. İlk gün 57kg bayanlarda Hatice Kübra İlgün Şampiyon oldu ve ülkemize Altın madalya kazandırdı.

Bu gün tatamiye çıkan 46 kiloda Rukiye Yıldırım çeyrek final, erkekler 54 kiloda Mert Erdoğan ikinci tur, 68 kiloda Berkay Akyol ise birinci turda rakiplerine yenilerek elendiler.



Hatice Kübra İlgün 57 Kg bayanlarda Universiade Şampiyonu oldu.

İlk turu maç yapmadan geçen Hatice ikinci turda Çİnli Wei Xiajing'i 15-4, çeyrek finalde Norveçli Magnus Marie'i 13-3, yarı finalde Rus CHELOKHSAEVA Anisiia 'yı 5-4 ve Finalde G.Koreli LEE Ahreum'u 18-15 yendi ve 57kg da şampiyon oldu.Ülkemize Altın Madalya kazandırdı.

2.Gün :

Milli taekwondocu İpek Çidem, 29. Üniversiteler Yaz Spor Oyunları’nda (Universiade) gümüş madalya kazandı.

Tayvan’da düzenlenen 29. Universiade’de bayanlar 49 kiloda mücadele eden İpek Çidem gümüş madalya kazandı. İpek Çidem, ilk turda Azerbaycan adına mücadele eden Safiye Polat’ı 9-2, çeyrek finalde ev sahibi Tayvan’dan Yu Ting Hu’yu 16-15 ve yarı finalde Meksika’dan Itzel Adilene Manjarrez’i 6-3 yenerek finale yükseldi. Milli sporcu, finalde Tayland’dan Panipak Wongpattanakit’e 16-4 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bugün tatamiye çıkan diğer sporcularımızdan bayanlar 67 kiloda Kübra Kıyı ve erkeker 80 kiloda Muhammet Talha Sarı, ikinci turda oyunlara veda etti.

3. Gün:

İrem Yaman 62 Kg bayanlarda şampiyon oldu.

İlk turu bay çekerek maç yapmadan geçti.

İkinci turda Polnyalı LEPOROWSKA Magdalena 'yı 15-2

Çeyrek finalde Rus TURUTINA Yulia 'yı 13-0

Yarı fimalde Meksiklı OVIEDO CARDENAS Melissa 'yı 5-1

Finalde G.Kore'li MOON Jisoo 'yu 13-2 yendi.

4. Gün:

Sude Bulut 73 Kg bayanlarda 3.oldu

Sude Bulut İlk turda bay çekerek tur atladı. İkinci turda İranlı MOSTAFA E DAROUEI Fatemeh'i 4-3 yendi.0 Çeyrek finalde Polonyalı KRZEMIENIECKA Aleksandra Kata 'yı 6-4 yendi. Yarı finalde Kazakistan adına dövüşen Cansel Deniz'e 4-3 yenildi ve 3.oldu.

Sude Bulut, 29. Üniversiteler Yaz Spor Oyunları’nda (Universiade) bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye, 29. Universiade taekwondo şampiyonası müsabakalarını 2 altın, 1 Gümüş, 1 Bronz olmak üzere 4 madalya ile tamamladı.

Songün tatamiye çıkan 53 kg Zeliha Ağrıs çeyrek final, 63 kg Muhammet Mustafa Bağlar ve 87 kg Ensar Uğuz ikinci turda rakiplerine yenilerek elendiler.



29th SUMMER UNİVERSİADE - 22 – 26 AUGUST 2017 - TAIPEN TAEKWONDO ALL RESULTS