3. Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasının ilk gün 51 kg Dilara Kartal Gümüş, 65 kg Ahmet Can Timağur Bronz, 2. Gün 47kg Işıl Zafer Gümüş, 53kg Mahmut Küskü Gümüş, 3. Gün 59kg Huriye Nur Ergin Altın, 44kg Tugce Cankurt Bronz Madalya kazandı.





3. Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası - Mısır

59 kg Huriye Nur Ergin Dünya Şampiyonu olarak Altın Madalya kazanırken, 44 kg Tuğçe Cankurt 3. olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.

59 kg da mücadele eden Huriye Nur Ergin, ilk turu bay çekerek pas geçti. İkinci turda Kazak sporcu Nurrıza Turarova'yı 23-11, çeyrek finalde Belarus'lu Yuliya Karnevich'i 26-10, yarı finalde Hintli Shreya Rani'yi 5-3 yenerek finale yükseldi.

Huriye Nur Ergin Finalde İranlı Yalda Ranjbar'ı 15-4 yenerek 59kg yıldız Bayanlarda dünya Taekwondo Şampiyonu oldu ve Ülkemize şampiyonadaki ilk Altın madalyayı kazandırdı.





1. GÜN:

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Mısır’ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen "Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası (3th World Taekwondo Cadet Championships) "na 30 ülkeden 427 sporcu katılıyor. Şampiyonanın ilk gününde 51 kiloda Dilara Kartal Gümüş Madalya, 65 kiloda Ahmet Can Timağur Bronz Madalya kazandı.

Dilara Kartal, ilk turda Libyalı SandyNasser’i 28-7, ikinci turda Belarus’tanKaralinaKiyania’yı 25-2, çeyrek finalde Fas’tan Ikhlass El Hayek’i 22-0, yarı finalde ise Ürdün’den Jumana Asfar’ı 4-3 yendi.. Finalde Tayland'lı Sasikarn Tongchan’a 27-23 yenilen Dilara Kartal, 51kg Yıldız Bayanlarda Dünyaİkinci olarak Ülkemize GümüşMadalya kazandırdı.



Ahmet Can Timağur, ilk turda Kazakistan’dan Denis Akhzolov’u 25-14, çeyrek finalde Romanya’dan Ursu Rafaell Minel’i 5-2’i yendi. Yarı finalde İtalya’dan Andrea Riondino’ya 19-17 yenildi. 65kg sporcumuz Ahmet Can Timağur bu sonuçla Ülkemize Bronz Madalya kaandırdı.



İlk gün mücadele eden 29 kiloda Aleyna Demir, 33 kilo Elifsu Gençyılmaz ,+65 kilo İbrahim Tunca rakiplerine yenilerek elendiler.

Şampiyonanın ikinci gününde 33 kiloda Mert Dönmez, 37 kiloda Ömer Delibaşlar, 53 kiloda Mahmut Küskü, 41 kiloda Zeynep Taşkın ve 47 kiloda Işıl Zafer tatamide ülkemizi temsil edecekler.

2. GÜN:

3. Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın ikinci gününde Türkiye, 2 gümüş madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Mısır’ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen ve 30 ülkeden 427 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada ikinci gün müsabakaları sona erdi. Dört gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde Türkiye adına 5 sporcu madalya mücadelesi verdi. Bayanlar 47 kiloda Işıl Zafer ve erkekler 53 kiloda Mahmut Küskü, gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye, şampiyonada ilk gün 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

Bayanlar 47 kiloda mücadele eden Işıl Zafer, ilk turda Güney Kore’den Ga-HuiSong’u 22-14, ikinci turda İtalya’dan Ilhame Chafoui’yi 28-15, çeyrek finalde Meksika’dan Isabella Lovaglio’yu 29-9 ve yarı finalde Özbekistan’dan Umidakhon Khasanova’yı 9-8 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde, İran’dan Habiba Abdelrahman’a 27-7 mağlup olan Işıl Zafer, Dünya ikincisi oldu.

Erkekler 53 kiloda tatamiye çıkan Mahmut Küskü, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Azerbaycan’dan Parviz Iskandarov’u 38-9, çeyrek finalde Özbekistan’dan Makhkamov Murodjon’u 32-13, yarı finalde ise Polonyalı Szymon Piatkowski’yi 30-10 yenerek finale yükseldi. Finalde, Rusya’dan Khanmagomed Ramazanov’a 37-24 mağlup olan Mahmut Küskü, gümüş madalyayı boynuna geçirdi.

İkinci gün mücadele eden sporculardan bayanlar bayanlar 41 kiloda Zeynep Taşkın ve erkekler 37 kiloda Ömer Delibaşlar çeyrek final, 33 kiloda Mert Dönmez ikinci turda şampiyonaya veda etti.



3.Gün:

59 kg Huriye Nur Ergin Dünya Şampiyonu olarak Altın Madalya kazanırken, 44 kg Tuğçe Cankurt 3. olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.

59 kg da mücadele eden Huriye Nur Ergin, ilk turu bay çekerek pas geçti. İkinci turda Kazak sporcu Nurrıza Turarova'yı 23-11, çeyrek finalde Belarus'lu Yuliya Karnevich'i 26-10, yarı finalde Hintli Shreya Rani'yi 5-3 yenerek finale yükseldi.

Huriye Nur Ergin Finalde İranlı Yalda Ranjbar'ı 15-4 yenerek 59kg yıldız Bayanlarda dünya Taekwondo Şampiyonu oldu ve Ülkemize şampiyonadaki ilk Altın madalyayı kazandırdı.

44 kg da mücadele eden Tuğçe Cankurt, ilk turu bay çekerek maç yapmadan geçti. İkinci turda Belarus’lu Sabryna Hasanava’yı 28-8, çeyrek finalde Brezilya’lı Danielly Neris'i 22-8 yendi. Tuğçe Cankurt Yarı finalde Rus Oksana Smirnova'ya 29-13 yenildi. 44kg da Dünya Üçüncüsü olan Tugce Ülkemize Bronz Madalya kazandırdı.

Üçüncü gün mücadele eden 55 kg Zeynep Şeyma Turhan ve 41 kg Yiğithan Kılıç çeyrek finalde, 45 kg Furkan Kadir Gürel ikinci turda rakiplerine yenilerek elendiler.

Türkiye Şampiyonanın ilk iki gününde 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı. Bu gün kazanılan Altın ve Bronz Madalyadan sonra Türkiye 1 Altın, 3 Gümüş ve 2 Bronz Madalya kazanmış oldu.