30 ülkeden 427 sporcunun katıldıgı 3. Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında, 59kg da dövüşen Huriye Nur Ergin, Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonu oldu.





Huriye Nur Ergin Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonu

Mısır’ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen ve 30 ülkeden 427 sporcunun katıldıgı 3. Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında 59kg da dövüşen Huriye Nur Ergin, Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonu oldu.



Mısır’ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen ve 30 ülkeden 427 sporcunun katıldıgı 3. Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde 59kg da tatamiye çıkan Huriye Nur Ergin 59kg da Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonu olarak Ülkemize Altın Madalya kazandırdı.

Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde 59kg da tatamiye çıkan Huriye Nur Ergin 59kg da "Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonu" olarak Ülkemize ilk Altın Madalyayı kazandıran sporcumuz oldu.

59 kg Yıldız Bayanlarda mücadele eden Huriye Nur Ergin, ilk turu bay çekerek maç yapmadan geçti. İkinci turda Kazak sporcu Nurrıza Turarova'yı 23-11, çeyrek finalde Belarus'lu Yuliya Karnevich'i 26-10, yarı finalde Hintli Shreya Rani'yi 5-3 yenerek finale yükseldi.

Finalde İranlı Yalda Ranjbar'ı 15-4 yenen Huriye Nur Ergin 59kg yıldız Bayanlarda dünya Taekwondo Şampiyonu oldu ve Ülkemize şampiyonadaki ilk Altın madalyayı kazandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubu Sporcusu Huriye Nur Ergin'in Altın Madalya kazanmasıyla Türkiye ilk 3 gün de 1 Altın, 3 Gümüş ve 2 Bronz Madalya kazanmış oldu.