sporcu ilişiksiz belgesi ücretleri Yönetim Kurulunun 25 Ağustos 2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile 2018 sezonunda aşağıda belirtilen bedeller üzerinden uygulanması uygun görülmüştür.





Sporcu İlişiksiz Belgesi Ücretleri

Türkiye Taekwondo Federasyonu İlişiksiz Belgesi Bedel Tespiti ile ilgili bir duyuru yayınladı.

07 Aralık 2001 tarih ve 24606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği”nde yer alan “İlişiksiz Belgesi Bedel Tespiti”, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 25 Ağustos 2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile 2018 sezonunda aşağıda belirtilen bedeller üzerinden uygulanması uygun görülmüştür.



Federasyonumuzun 2018 Sezonu İlişiksiz Belgesi Bedeli:

Derecesi olmayan sporcular : 500 TL

Minik ve Yıldız kategorilerinde Türkiye dereceli sporcular : 3.000 TL

Ümit, Genç ve Büyükler kategorilerinde Türkiye dereceli sporcular : 5.000 TL

Yıldız ve Ümit kategorisinde Milli Sporcular : 5.000 TL

Gençler ve Büyükler kategorisinde Milli Sporcular : 7.500 TL

Yıldızlar kategorisi Avrupa, Dünya, Balkan Şampiyonaları ile EYOF’ta derece alan sporcular : 10.000 TL

Ümitler kategorisi Avrupa, Dünya Şampiyonaları ve Balkan Şampiyonalarında derece alan sporcular : 10.000 TL

Poomsae kategorisi, Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında derece alan sporcular : 15.000 TL

Gençler kategorisi Avrupa, Dünya, Balkan Şampiyonaları ile Gençlik Olimpiyat Oyunlarında derece alan sporcular : 15.000 TL

Akdeniz Oyunları, Üniversiteler Dünya Şampiyonası ile İslami Dayanışma Oyunları derece alan sporcular : 20.000 TL

Büyükler kategorisi Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları ve Olimpiyat Oyunlarında derece alan sporcular : 30.000 TL

Sporcu yukarıda belirtilen kriterlerden birden fazlasını taşıyorsa, ilişiksiz belgesi bedelini en yüksek değerden yatırmak zorundadır.

İlişiksiz belgesi bedeli tespit edilirken, yukarıda belirtilen müsabakalar arasında yer almayan müsabaka söz konusu olduğunda, o müsabakanın hangi maddede kategorize edileceğine Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu karar verir,

Tereddüde düşülen hususlarda, Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.