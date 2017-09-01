3.Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonasında Saray Flipper Spor Kulübü Sporcuları Azra Çavuş 37kg DÜNYA ŞAMPİYONU, Işıl Zafer 47 kg DÜNYA İKİNCİSİ oldu.









FLİPPER SPOR KULÜBÜ DÜNYANIN ZİRVESİNDE

24-27 Ağustos tarihlerinde Mısır'da yapılan 3.Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonasında Saray Flipper Spor Kulübü Sporcuları Azra Çavuş 37kg Bayanlarda DÜNYA ŞAMPİYONU, Işıl Zafer 47 kg Bayanlarda DÜNYA İKİNCİSİ oldu.

46 ülkeden 420 sporcunun katıldığı Şampiyonada 2. gün Flipper Spor Kulübü ve Milli Takım Antrenörü Uz.Dr. Oğuzhan Tokgöz yönetiminde Sporcumuz Işıl Zafer ilk turda güçlü Koreli rakibini 22-14 geçtikten sonra 2. turda İtalyan rakibini 28-13 geçerek çeyrek finale çıktı. Meksikalı rakibini 29-9 yenen Işıl Yarı finalde Özbek rakibini 9-8 geçti ve adını finale yazdırdı. Finalde tecrübeli İranlı rakibine yenilen sporcumuz DÜNYA İKİNCİSİ oldu.

Şampiyonanın son günü Sporcumuz Azra Çavuş ilk Turda en güçlü rakibi Tayland'ı normal süresi 8-8 biten maçta altın vuruşla geçti. Çeyrek finalde Andorra'yı 11-4, Yarı finalde Ukrayna'yı 13-0 geçen sporcumuz finale çıktı. Nefesleri kesen ve tam bir taktik savaşı şeklinde geçen finalde Filipinler'i normal süresi 2-2 biten maçta altın vuruşla geçen Sporcumuz DÜNYA ŞAMPİYONU oldu.

Şampiyonayı 2 Altın, 3 Gümüş, 3 Bronz Madalya ile tamamlayan ve Bayanlarda Dünya ikincisi, Genelde Dünya Üçüncüsü olan Milli Takımımız Yurda dönüşte Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanında çoğu Tekirdağ'dan gelen Sporcu arkadaşları ve Aileleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Saray Flipper Spor Kulübü ve Milli Takım Antrenörü Uz.Dr. Oğuzhan Tokgöz: "Marşımızı çaldırmanın, Bayrağımızı 2 kere göndere çektirmenin mutluluğu tarif edilemez. Milli takımımız çok iyiydi ve Dünya Şampiyonluğunu kıl payı kaçırdık. Bu başarıda Milli Takım Antrenörü olarak yer almak ve takımdaki Sporcularım Azra Çavuş'un Dünya Şampiyonu, Işıl Zafer'in Dünya İkincisi olarak bu başarıda pay sahibi olması çok büyük bir gurur. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bu gurur hepimizin. Kutlamakta olduğumuz Zafer Haftasında Zaferimizi Şehitlerimize adadık.

Bu başarılar bizim için son değil. Keyfini süreceğiz ama çalışmaya devam edeceğiz. Zirveye çıkmak süper ama orada kalmak daha önemli. Avrupa Şampiyonasında da 3 sporcum ile birlikte Ülkemizi temsil edeceğiz. İnşallah oradan da güzel haberler gelecek. Bizi Destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

