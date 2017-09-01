Federasyonu Başkanımız Metin Şahin ve beraberinde yer alan Dünya ve Avrupa Şampiyonu taekwondocularımız Cumhurbaşkanlıgı Kulliyesinde verilen Resepsiyona katıldılar.





FEDERASYON BAŞKANIMIZ VE MİLLİLERİMİZ 30 AGUSTOS RESEPSİYONUNA KATILDI

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve beraberinde yer alan Dünya ve Avrupa Şampiyonu taekwondocularımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" nedeniyle Cumhurbaşkanlıgı Kulliyesinde verilen Resepsiyona katıldılar.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkan Metin Şahin, Moskova da yapılan Dünya Taekwondo Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Zeliha Agrıs, Üniversiade Oyunlarında Bronz Madalya kazanan Sude Bulut, Avrupa Şampiyonu Nafia Kuş ve Rukiye Yıldırım da Havuzlu Bahçe de yapılan 30 Agustos Resepsiyonuna katılan isimler arasında yer aldı. Resepsiyona Spor, siyaset, iş ve Sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak sporcularımızla birebir ilgilendiler ve başarıları nedeniyle sporcularımızı tek tek kutladılar.