Akkadın Özdemir Samsun da yapılan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 44kg da Türkiye Şampiyonu oldu.









AKKADIN ÖZDEMİR SAMSUN’DAN ŞAMPİYONLUKLA DÖNDÜ

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Taekwondo Gençler Şampiyonası 07-11 Eylül 2017 tarihleri arasında Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapıldı.

Şampiyonaya 71 ilden 1330'u erkek, 700'ü bayan olmak üzere 2030 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyonada yarışan Kayserili sporcumuz Akkadın Özdemir 44 kg da zorlu rakiplerle mücadele ederek finale ulaştı.

Başarılı sporcumuz Akkadın Özdemir Bilecik ilinden Aleyna Bursa ile yaptığı final müsabakasını kazanarak 44 kg da Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakaya katılan ve şampiyon olan sporcumuz Akkadın Özdemir’i ve antrenörü Bekir Çakmak’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Şampiyon sporcunun Antrenörü Bekir Çakmak yaptıgı açıklmada "Cok buyuk basarilar gostererek Kayserimizin adini 1.lik kursusunde soyleten sporcum Akkadin Ozdemir'i yurekten kutluyor,basarilarinin devamini diliyorum" dedi..