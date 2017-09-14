Barış Özel Gençlik ve Spor Kulubu sporcusu Mensure Alkan 46kg da 6 maç yaparak Türkiye 3. oldu ve Bronz Madalya kazandı.





Başarılı Sporcu Mensure Alkan Türkiye Üçüncüsü

7-11 Eylul 2017 tarihlerinde Samsun da yapılan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası (Turkish Junior Taekwondo Championships) na katılan Ankaranın başarılı taekwondo kuluplerinden Barış Özel Gençlik vs Spor Kulubu sporcusu Mensure Alkan 46kg da 6 maç yaparak Türkiye 3. oldu ve Bronz Madalya kazandı.

Antrenör Barış Özel sitemize yaptıgı açıklamada "Samsunda çok güzel maçlar çıkardık. Mensure den Altın madalya bekliyordum. Yarı finalde Türkiye Şampiyonu olan sporcuyla güzel ve çekişmeli bir maç yaptılar. Mensure Türkiye 3. olarak Ankaramıza ve kulubumüze Türkiye 3. lüğü ve Bronz Madalya kazandırdı.Sporcumu ve ailesini tebrik ediyorum.

Antremanlarımıza, Çalışmalarımıza salonumuzda aralıksız olarak devam ediyoruz. Tüm taekwondo severleri salonumuza bekliyoruz" dedi.