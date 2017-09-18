Gençler Milli Takımı Seçme Müsabakaları 27 - 28 Eylül 2017 tarihlerinde Konya - 100. Yıl Spor Salonunda yapılacaktır.
2017 Gençler Milli Takım Seçmesi
Türkiye Taekwondo Federasyonu, Gençler Milli Takımı Seçme Müsabakası ile ilgili bir duyuru yayınladı.
Seçme Tarihi : 27 - 28 Eylül 2017
Seçme ve Tartı Yeri : Konya - 100. Yıl Spor Salonu
Müsabaka Programı :
26 Eylül 2017, Salı :
- Saat 16.00 - 18.00 arası bayanlar müsabakalarının tartıları
27 Eylül 2017, Çarşamba - 1. Gün :
- Bayanlar seçme müsabakaları ve saat 16.00 - 18.00 arası erkekler müsabakalarının tartıları.
28 Eylül 2017, Perşembe - 2. Gün :
- Erkekler seçme müsabakaları.
Teknik Kurul gerekli gördüğü hallerde seçme listelerinde ve seçme müsabakalarının kurallarda değişiklikler yapabilir.
Teknik Kurul seçme müsabakalarını kazanan sporcuların kamp çalışmalarındaki performans durumuna göre tekrar seçme müsabakası yapabilir veya milli takım listesinde değişikliğe gidebilir.
- Seçmeler "Daedo Elektronik Sistem" ile yapılacaktır.
- Tartıda kilo toleransı olmayacaktır.
- Seçme müsabakalarında Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) 'nun son oyun kuralları geçerli olacaktır.
- Milli Takım seçmesine katılacak sporcu ve antrenörlerin izinleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından alınacak, ayrıca harcırahları da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya Kulüpleri tarafından karşılanacak karşılanacak olup, federasyonumuz tarafından seçmelerde harcırah ödenmeyecektir.
Taekwondo camiasına önemle duyurulur.
GENÇLER MİLLİ TAKIM SEÇMESİNE KATILACAK SPORCULAR
|ERKEKLER
45 KG
MEHMET ORAL - BİLECİK
OĞULCAN ÇALIK - İSTANBUL
MERT BÜYÜKDUMAN - ANKARA
İBRAHİM TÜRKAY AKKUŞ - SAMSUN
ENVER NAZLI - ANKARA
SAMET ÇELİK - KARAMAN
ORHAN ENSARİ - GAZİANTEP
VEDAT CAN İLBASAN - İSTANBUL
OZAN ERSOY - SAMSUN
MUSTAFA KEMAL GÖKDEMİR - NİĞDE
AHMET CAN BAYDI - SAMSUN
UFUK GÜRSOY - TRABZON
YUNUS EMRE ÜSTÜNDAĞ - İSTANBUL
FETHİ SARUHAN TUNCER - YALOVA
SERVER BALABAN - ANKARA
48 KG
GÖRKEM POLAT - İSTANBUL - DİREKT
51 KG
OSMAN TÜRKER KÖSE - SAMSUN - DİREKT
55 KG
AHMET KÜSKÜ - İSTANBUL
KEMAL KÜLÜK - ANKARA
MUHAMMED KAN - İSTANBUL
ONUR NAS - SAMSUN
MEHMET ALİ KILIÇ - İZMİR
BARIŞ EŞİYOK - GAZİANTEP
MURAT ENSARİ - GAZİANTEP
CANER DOĞANAY - SAMSUN
MURAT HARMAN - TEKİRDAĞ
MEHMET ALİ KILIÇ - İZMİR
YUNUS CAN AKKOYUN - ANKARA
TAHA YASİN SEVEN - SAMSUN
NECATİ KEKLİKOĞLU - ISPARTA
MEHMET CANKURT - SAMSUN
ŞEMSETTİN ATALAY - SAMSUN
ENES CAN YILMAZ - KARABÜK
BENHUR İSMET TÜRK - ÇANAKKALE
NUMAN DOĞAN - ERZURUM
YUNUS CAN AKKOYUN - ANKARA
FURKAN ALPEREN MENEKŞE- MALATYA
M. MUSTAFA POLAT - OSMANİYE
BURAK ÇETİNKAYA - KONYA
MUHAMMED BEYGİRLİOĞLU - KASTAMONU
M. BERKAY KAYHAN - ERZURUM
59 KG
MERTCAN DOLMACI - ANKARA - DİREKT
63 KG
NESİM KÜSKÜ - İSTANBUL
MEHMET KAAN ŞENKURU - KOCAELİ
MUHAMMET FURKAN DEMİRCİ - ANKARA
YUSUF ARAS - ESKİŞEHİR
AHMET CAN UZ - TRABZON
DOĞUKAN DOĞAN - İZMİR
RAMAZAN KÖSE - ANKARA
MUHAMMET ALİ HEBİLOĞLU - SAKARYA
MUHAMMED SARGIN - BURSA
ALİ KARADOĞAN - MALATYA
HASAN BUĞRA ERÖZ - ANKARA
YUSUF AKÇA - İZMİR
BERAT ARIK - ADANA
İBRAHİM AK - ADANA
YUNUS EMRE MERT - OSMANİYE
MUHAMMED SABRİ TURHAN- ESKİŞEHİR
ŞEYDA VAKKAS DAĞDELEN - GAZİANTEP
ATAKAN ÇAMURLU - KARABÜK
ALİ CAN ÖZÇELİK - MERSİN
68 KG
SAMET ERKOVAN - ANKARA - DİREKT
73 KG
H. BERAT DEMİRCİOĞLU - İSTANBUL - DİREKT
78 KG
HÜSEYİN KARTAL - ANKARA - DİREKT
+78 KG
EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ - TOKAT - KOTALI SPORCU
M. EMİN AÇIKGÖZ - ANKARA - KOTALI SPORCU
Seçme Listesi :
BERKANT KARA - KIRKLARELİ
RECEP TAYYİP KILIÇ - YOZGAT
İSMAİL KORUK - AYDIN
OKTAY ÇETKİN - BİNGÖL
BURHAN BURAK ŞENGÜL - İSTANBUL
EMİRKAN MASATLI - ANKARA
|BAYANLAR
42 KG
EMİNE GÖĞEBAKAN - ÇANAKKALE - DİREKT
44 KG
AKKADIN NUR ÖZDEMİR - KAYSERİ
ALEYNA BURSA - BİLECİK
EDANUR KOÇ - BİLECİK
İREM BEKDAŞ - İZMİR
ARİFE ELKİT - SAMSUN
MELEK ARSLAN - BURSA
HANDE AKYOL - İSTANBUL
ZEYNEP DOĞAN - KARAMAN
GİZEM TEMİZ - ÇORUM
GÖZDENUR YILMAZ - ORDU
CEMİLE DEMİR - BURSA
BEYZANUR GÜNGÖR - KIRKLARELİ
ESRA TÜRKMENOĞLU - KASTAMONU
46 KG
İKLİMA BETÜL KARAKUŞ - SİVAS - DİREKT
49 KG
SALİHA KÜÇÜKSOLAK - KONYA - DİREKT
52 KG
AHSEN ŞENGÜN - SAMSUN
EDA GÜLTEN - İSTANBUL
S. NUR ÖZDEMİR - MALATYA
HAVVA NUR ARSLAN - İZMİR
ELANUR ÇELK - SAMSUN
NAZMİYE GÜNLÜ - MANİSA
ELİF GÜL - NİĞDE
ELİF NUR ÇELİK - SAMSUN
ELİF DİNÇER - ANKARA
GÜLSE POLAT - ADANA
HASRET CİVELEK - TRABZON
SENEM BACAKSIZ - KARAMAN
FATMA HİRANUR ÖKSÜZ - RİZE
BUSE KARDELEN NAHAR - KASTAMONU
MELİKE YILMAZ - ANKARA
55 KG
TUĞBA YILMAZ - ANKARA - DİREKT
59 KG
İKRA KAYIR - ANKARA - KOTALI SPORCU
AYŞENUR ÖZCAN - KONYA - DİREKT
63 KG
HURİ KORKUT - ANKARA
SENA NUR ERTÜRK - İSTANBUL
MİNE KARAKAÇAN - EDİRNE
ZÜLAL ALTIN - KOCAELİ
MELİKE ÇİFTÇİ - ESKİŞEHİR
SÜMEYYE NUR ERGİN - KIRKLARELİ
HELİN BİÇEN - İZMİR
GÜL SUDE KARAMUKOĞLU - İSTANBUL
MERYEM ÇAKIR - MALATYA
HALENUR ALTIN - ESKİŞEHİR
68 KG
ALEYNA YILMAZ - İSTANBUL
SİMGE ÖZCAN - İSTANBUL
ASLIHAN ÖZTÜRK - ANKARA
MELİHAT BACAKSIZ - ESKİŞEHİR
MERVE KAN - ADANA
TUĞÇE YEŞİLÇİMEN - İSTANBUL
BERRA NUR ÇİFTCİ - İSTANBUL
AYŞEGÜL KAYA - MALATYA
BESTE TÜRKOĞLU - TEKİRDAĞ
KEVSER MEVA AKIN - DENİZLİ
SEDA SEMA ÖZEREN - ANKARA
DİLARA ARSLAN - ANKARA
ELİF ZENGİN - İSTANBUL
+68 KG
ESRA AKBULAK - İZMİR - KOTALI SPORCU
Seçme Listesi:
TUBA DONUKARA - İSTANBUL
BEYZA BASMA - ANKARA
AYŞE SENA AYTÜRK - KONYA
HÜMEYRA KAR - İSTANBUL
AYLİN KAYA - İSTANBUL
SEMANUR DOĞAN - ANKARA
ALEYNA AKÇAY - İSTANBUL
AYFER MENEKŞE - MALATYA
NERİMAN BİTİREN - MERSİN
AYŞEGÜL GÖZEY - İSTANBUL