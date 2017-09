2017 Gençler Milli Takım Seçmesi

ERKEKLER 45 KG



MEHMET ORAL - BİLECİK

OĞULCAN ÇALIK - İSTANBUL

MERT BÜYÜKDUMAN - ANKARA

İBRAHİM TÜRKAY AKKUŞ - SAMSUN

ENVER NAZLI - ANKARA

SAMET ÇELİK - KARAMAN

ORHAN ENSARİ - GAZİANTEP

VEDAT CAN İLBASAN - İSTANBUL

OZAN ERSOY - SAMSUN

MUSTAFA KEMAL GÖKDEMİR - NİĞDE

AHMET CAN BAYDI - SAMSUN

UFUK GÜRSOY - TRABZON

YUNUS EMRE ÜSTÜNDAĞ - İSTANBUL

FETHİ SARUHAN TUNCER - YALOVA

SERVER BALABAN - ANKARA 48 KG GÖRKEM POLAT - İSTANBUL - DİREKT 51 KG OSMAN TÜRKER KÖSE - SAMSUN - DİREKT 55 KG AHMET KÜSKÜ - İSTANBUL

KEMAL KÜLÜK - ANKARA

MUHAMMED KAN - İSTANBUL

ONUR NAS - SAMSUN

MEHMET ALİ KILIÇ - İZMİR

BARIŞ EŞİYOK - GAZİANTEP

MURAT ENSARİ - GAZİANTEP

CANER DOĞANAY - SAMSUN

MURAT HARMAN - TEKİRDAĞ

MEHMET ALİ KILIÇ - İZMİR

YUNUS CAN AKKOYUN - ANKARA

TAHA YASİN SEVEN - SAMSUN

NECATİ KEKLİKOĞLU - ISPARTA

MEHMET CANKURT - SAMSUN

ŞEMSETTİN ATALAY - SAMSUN

ENES CAN YILMAZ - KARABÜK

BENHUR İSMET TÜRK - ÇANAKKALE

NUMAN DOĞAN - ERZURUM

YUNUS CAN AKKOYUN - ANKARA

FURKAN ALPEREN MENEKŞE- MALATYA

M. MUSTAFA POLAT - OSMANİYE

BURAK ÇETİNKAYA - KONYA

MUHAMMED BEYGİRLİOĞLU - KASTAMONU

M. BERKAY KAYHAN - ERZURUM 59 KG MERTCAN DOLMACI - ANKARA - DİREKT 63 KG NESİM KÜSKÜ - İSTANBUL

MEHMET KAAN ŞENKURU - KOCAELİ

MUHAMMET FURKAN DEMİRCİ - ANKARA

YUSUF ARAS - ESKİŞEHİR

AHMET CAN UZ - TRABZON

DOĞUKAN DOĞAN - İZMİR

RAMAZAN KÖSE - ANKARA

MUHAMMET ALİ HEBİLOĞLU - SAKARYA

MUHAMMED SARGIN - BURSA

ALİ KARADOĞAN - MALATYA

HASAN BUĞRA ERÖZ - ANKARA

YUSUF AKÇA - İZMİR

BERAT ARIK - ADANA

İBRAHİM AK - ADANA

YUNUS EMRE MERT - OSMANİYE

MUHAMMED SABRİ TURHAN- ESKİŞEHİR

ŞEYDA VAKKAS DAĞDELEN - GAZİANTEP

ATAKAN ÇAMURLU - KARABÜK

ALİ CAN ÖZÇELİK - MERSİN 68 KG SAMET ERKOVAN - ANKARA - DİREKT 73 KG H. BERAT DEMİRCİOĞLU - İSTANBUL - DİREKT 78 KG HÜSEYİN KARTAL - ANKARA - DİREKT +78 KG EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ - TOKAT - KOTALI SPORCU

M. EMİN AÇIKGÖZ - ANKARA - KOTALI SPORCU Seçme Listesi :

BERKANT KARA - KIRKLARELİ

RECEP TAYYİP KILIÇ - YOZGAT

İSMAİL KORUK - AYDIN

OKTAY ÇETKİN - BİNGÖL

BURHAN BURAK ŞENGÜL - İSTANBUL

EMİRKAN MASATLI - ANKARA

BAYANLAR 42 KG EMİNE GÖĞEBAKAN - ÇANAKKALE - DİREKT 44 KG AKKADIN NUR ÖZDEMİR - KAYSERİ

ALEYNA BURSA - BİLECİK

EDANUR KOÇ - BİLECİK

İREM BEKDAŞ - İZMİR

ARİFE ELKİT - SAMSUN

MELEK ARSLAN - BURSA

HANDE AKYOL - İSTANBUL

ZEYNEP DOĞAN - KARAMAN

GİZEM TEMİZ - ÇORUM

GÖZDENUR YILMAZ - ORDU

CEMİLE DEMİR - BURSA

BEYZANUR GÜNGÖR - KIRKLARELİ

ESRA TÜRKMENOĞLU - KASTAMONU 46 KG



İKLİMA BETÜL KARAKUŞ - SİVAS - DİREKT 49 KG



SALİHA KÜÇÜKSOLAK - KONYA - DİREKT 52 KG



AHSEN ŞENGÜN - SAMSUN

EDA GÜLTEN - İSTANBUL

S. NUR ÖZDEMİR - MALATYA

HAVVA NUR ARSLAN - İZMİR

ELANUR ÇELK - SAMSUN

NAZMİYE GÜNLÜ - MANİSA

ELİF GÜL - NİĞDE

ELİF NUR ÇELİK - SAMSUN

ELİF DİNÇER - ANKARA

GÜLSE POLAT - ADANA

HASRET CİVELEK - TRABZON

SENEM BACAKSIZ - KARAMAN

FATMA HİRANUR ÖKSÜZ - RİZE

BUSE KARDELEN NAHAR - KASTAMONU

MELİKE YILMAZ - ANKARA 55 KG TUĞBA YILMAZ - ANKARA - DİREKT 59 KG



İKRA KAYIR - ANKARA - KOTALI SPORCU



AYŞENUR ÖZCAN - KONYA - DİREKT 63 KG HURİ KORKUT - ANKARA

SENA NUR ERTÜRK - İSTANBUL

MİNE KARAKAÇAN - EDİRNE

ZÜLAL ALTIN - KOCAELİ

MELİKE ÇİFTÇİ - ESKİŞEHİR

SÜMEYYE NUR ERGİN - KIRKLARELİ

HELİN BİÇEN - İZMİR

GÜL SUDE KARAMUKOĞLU - İSTANBUL

MERYEM ÇAKIR - MALATYA

HALENUR ALTIN - ESKİŞEHİR 68 KG ALEYNA YILMAZ - İSTANBUL

SİMGE ÖZCAN - İSTANBUL

ASLIHAN ÖZTÜRK - ANKARA

MELİHAT BACAKSIZ - ESKİŞEHİR

MERVE KAN - ADANA

TUĞÇE YEŞİLÇİMEN - İSTANBUL

BERRA NUR ÇİFTCİ - İSTANBUL

AYŞEGÜL KAYA - MALATYA

BESTE TÜRKOĞLU - TEKİRDAĞ

KEVSER MEVA AKIN - DENİZLİ

SEDA SEMA ÖZEREN - ANKARA

DİLARA ARSLAN - ANKARA

ELİF ZENGİN - İSTANBUL +68 KG ESRA AKBULAK - İZMİR - KOTALI SPORCU Seçme Listesi:

TUBA DONUKARA - İSTANBUL

BEYZA BASMA - ANKARA

AYŞE SENA AYTÜRK - KONYA

HÜMEYRA KAR - İSTANBUL

AYLİN KAYA - İSTANBUL

SEMANUR DOĞAN - ANKARA

ALEYNA AKÇAY - İSTANBUL

AYFER MENEKŞE - MALATYA

NERİMAN BİTİREN - MERSİN

AYŞEGÜL GÖZEY - İSTANBUL