Gençler Milli Takımı Seçme Müsabakaları 27 - 28 Eylül 2017 tarihlerinde Konya - 100. Yıl Spor Salonunda yapılacaktır.





2017 Gençler Milli Takım Seçmesi

Türkiye Taekwondo Federasyonu, Gençler Milli Takımı Seçme Müsabakası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Seçme Tarihi : 27 - 28 Eylül 2017

Seçme ve Tartı Yeri : Konya - 100. Yıl Spor Salonu

Müsabaka Programı :

26 Eylül 2017, Salı :

- Saat 16.00 - 18.00 arası bayanlar müsabakalarının tartıları

27 Eylül 2017, Çarşamba - 1. Gün :

- Bayanlar seçme müsabakaları ve saat 16.00 - 18.00 arası erkekler müsabakalarının tartıları.

28 Eylül 2017, Perşembe - 2. Gün :

- Erkekler seçme müsabakaları.

Teknik Kurul gerekli gördüğü hallerde seçme listelerinde ve seçme müsabakalarının kurallarda değişiklikler yapabilir.

Teknik Kurul seçme müsabakalarını kazanan sporcuların kamp çalışmalarındaki performans durumuna göre tekrar seçme müsabakası yapabilir veya milli takım listesinde değişikliğe gidebilir.

- Seçmeler "Daedo Elektronik Sistem" ile yapılacaktır.

- Tartıda kilo toleransı olmayacaktır.

- Seçme müsabakalarında Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) 'nun son oyun kuralları geçerli olacaktır.

- Milli Takım seçmesine katılacak sporcu ve antrenörlerin izinleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından alınacak, ayrıca harcırahları da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya Kulüpleri tarafından karşılanacak karşılanacak olup, federasyonumuz tarafından seçmelerde harcırah ödenmeyecektir.

Taekwondo camiasına önemle duyurulur.

GENÇLER MİLLİ TAKIM SEÇMESİNE KATILACAK SPORCULAR