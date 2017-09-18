Samsun da gerçekleşen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında dağıtılan 72 madalya’dan 3’ ünü Metin Hoca’ nın öğrencileri Edirne’ ye getirdi.





TAEKWONDO’ DA METİN EŞME KLASİĞİ

71 ilden 1330 erkek 700 bayan 2030 gibi rekor sayıda sporcunun katılımı ile SAMSUN’ da gerçekleşen GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NDA, dağıtılan 72 madalya’dan 3’ ünü Metin Hoca’ nın öğrencileri Edirne’ ye getirdi.



Türkiye Taekwondo Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 06 Eylül de Tartı ve Teknik toplantı 07-11 Eylül 2017 tarihlerinde yarışmalar olmak üzere SAMSUN Tekkeköy, Yaşar Doğu Spor Salonunda yapıldı



Ekim ayı içinde Güney Kıbrıs’ ta yapılacak olan Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonasının ön elemesi niteliğinde olan böylesine güçlü ve önemli bir Türkiye Şampiyonasında Edirne Belediye Sporun hocası olan Metin EŞME’ nin sporcularının elde ettiği madalyalar ve tüm sporcularının (7 sporcu) gösterdikleri performans tüm katılımcıların takdirini kazanırken, yıllardır yukarıya doğru çıkan performansı sporcularının bu yıl katıldığı tüm Türkiye Şampiyonalarında madalya alması ile zirveye çıktı.

İLK GÜN İLK MADALYA EMİR YUMURTACI’DAN



Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında ilk gün yarışan Türkiye ve Balkan Şampiyonu sporcumuz Emir YUMURTACI 51kg erkekler kategorisinde sıkletindeki 118 sporcu arasından aynı gün içinde 6 maç yaparak Türkiye 3. Sü oldu ve bronz madalyayı boynuna taktı. Şampiyon sporcumuz uzun süredir sakatlık sebebiyle düzenli antrenman yapamaması sebebiyle yarı final maçında (6.maç) ortaya çıkan yorgunluk sebebiyle kolay geçebileceği bir rakibe kaybetti.



İKİNCİ GÜN İKİNCİ MADALYA MİNE KARAKAÇAN’DAN

2017 yılında liseler arası grup maçlarında gösterdiği performans ve aldığı madalya ile dikkat çeken bir çıkış gösteren Edirne Belediyesi sporcusu Mine KARAKAÇAN aynı performansını sürdürerek Gençler Türkiye Şampiyonasında ikinci gün çıktığı 63 kilo bayanlar kategorisinde çok zorlu bir kuradan gelerek 5 maç yaptı ve Türkiye 3. Sü olma başarısı gösterdi. İlimize 2. Gün ikinci bronz madalya gelmiş oldu.

ÜÇÜNCÜ GÜN ÜÇÜNCÜ MADALYA DERYA EŞME’DEN

Son 3 yıldır Türk Taekwondo’sun da adı en sık duyulan ve elde ettiği 4 Türkiye Şampiyonluğu ve 2 Dünya 3. Lüğü gibi inanılmaz derecelerle kariyerini geliştiren bu yüzdende olimpiyat izleme komitesinin takibine alınan Edirne Belediye Sporun yıldız sporcusu DERYA EŞME bu yıl ilk kez sıklet değiştirdi ve yarıştığı 46 kilo dan 49 kilo kategorisine çıktı. Bu sıklette ilk şampiyonasına çıkan sporcumuz yine boş geçmedi. Bu yeni sıkletinde 6 maç yaptı ve yarı finalde elektronik yelekten kaynaklı olduğu sonradan anlaşılan sorun sebebiyle bronz da kaldı.



Şampiyona’nın ardından basına açıklama yapan, Türk Taekwondo’sunun duayen isimlerinden, 25 yıllık antrenörlük kariyerinin zirvesinde olan METİN EŞME şunları söyledi “Çok Şükür 2017 yılında da zirvedeyiz. Bu yıl katıldığımız büyükler kategorisi hariç her büyük yarışmadan madalya ile döndük. Türkiye’nin en büyük amatör spor camialarından olan Taekwondo da sporcularımız ilimizin adını gururla duyurmaya, her yaş gurubunda tatamilerde savaşmaya devam ediyorlar.

Bu büyük başarıların sırrı mı? Edirne Belediyesi ve çok ama çok çalışmak. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz kulübümüz Edirne Belediye Spor ve Başkanımız Recep GÜRKAN bize büyük destek vererek sadece çalışmaya konsantre olmamızı sağlıyor. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat OCAK’ ta göreve geldiği günden buyana bize desteğini esirgemedi, daha iyi, daha sıcak, daha modern antrenman salonlarına sahip olmamızı sağladı. Bize de daha çok çalışmak, dünya taekwondosunu takip ederek antrenman modellerini geliştirmek kaldı. Her ikisine de şükran borçluyuz.

Bu şampiyonada madalya alan 3 sporcumun da ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yıllardır büyük bir özveri ile çocuklarını destekliyorlar. Bu zor yolda tüm velilerimizle el ele, kol kola yürüyoruz. Onlar la her şey daha kolay. Bu destekler sürdüğü müddetçe, Edirne’ yi gururlandırmaya, yeni şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz.”