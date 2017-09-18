Olimpik Sıkletler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi 29 - 30 Eylül 2017 tarihlerinde Konya - 100. Yıl Spor Salonunda yapılacaktır.
Olimpik Sıkletler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi
Türkiye Taekwondo Federasyonu, Olimpik Sıkletler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakası ile ilgili bir duyuru yayınladı.
Seçme Tarihi : 29 - 30 Eylül 2017
Seçme ve Tartı Yeri : Konya - 100. Yıl Spor Salonu
Müsabaka Programı :
28 Eylül 2017, Perşembe :
- Saat 16.00 - 18.00 arası erkekler müsabakalarının tartıları
29 Eylül 2017, Cuma - 1. Gün :
- Erkekler seçme müsabakaları ve saat 16.00 - 18.00 arası bayanlar müsabakalarının tartıları.
30 Eylül 2017, Cumartesi - 2. Gün :
- Bayanlar seçme müsabakaları.
Teknik Kurul gerekli gördüğü hallerde seçme listelerinde ve seçme müsabakalarının kurallarda değişiklikler yapabilir.
Teknik Kurul seçme müsabakalarını kazanan sporcuların kamp çalışmalarındaki performans durumuna göre tekrar seçme müsabakası yapabilir veya milli takım listesinde değişikliğe gidebilir.
- Seçmeler "Daedo Elektronik Sistem" ile yapılacaktır.
- Tartıda kilo toleransı olmayacaktır.
- Seçme müsabakalarında Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) 'nun son oyun kuralları geçerli olacaktır.
- Milli Takım seçmesine katılacak sporcu ve antrenörlerin izinleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından alınacak, ayrıca harcırahları da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya Kulüpleri tarafından karşılanacak olup, federasyonumuz tarafından seçmelerde harcırah ödenmeyecektir.
Taekwondo camiasına önemle duyurulur.
Olimpik Sıkletler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi Sporcu Listesi
|ERKEKLER
58 KG
ATAKAN ÇAMURLU
ALPTEKİN ŞENGÜL
MUSTAFA KUBİLAY ERGÜL
BERKAY ÇETİN
FUATCAN ALDEMİR
AKIN ŞİŞİK
HARUN TARHAN
DENİZ DAĞDELEN
ÖMER ÖZEREN
YUSUF ATASOYU
ALPEREN ALPARSLAN AKARCA
CEMAL YILMAZ
NEJAT OĞUZHAN TUNA
BURAK AŞIK
MERTCAN DOLMACI
RAMAZAN İSHAK TÜRKASAYAR
MUHAMMED KAN
HASAN KAN
GÖRKEM KORKMAZ KILIÇ
CİHAT ÇAKMAK
TOLGA İSLAMOĞLU
UMUT ALTUN
68 KG
MÜCAHİT ALTUN
ENES MADAK
MAHMUT CAN KARAMAN
ABDURRAHMAN KARABEL
MUSTAFA ASLAN
ENES KALAYCI
SEZGİN TOSUN
HAKAN KAVURAT
FERHAT CAN KAVURAT
BURAKHAN AYDEMİR
MERT ÇİÇEK
YAVUZHAN URGAÇ
ERBİL SERDAR YILMAZ
YUNUS EMRE SAYAN
MEHMET KANİ POLAT
KENAN KÖSEOĞLU
ONUR TAVŞAN
MUHAMMET MUSTAFA BAĞLAR
BARIŞ DAĞ
SAMET ERKOVAN
BURAK NAS
KUTAY ÇEKEM
UMUT BİLDİK
MURAT BASUMLI
FURKAN ÇAKIR
AHMET HAKAN TUNA
GÖRKEM SEZER
UMUT BEGEÇ
ORHAN GAZİ GÜLER
80 KG
MUHAMMED TALHA AYDOĞAN
BURAK OZAN KARACA
NURULLAH CANKURTARAN
HASAN CAN TEMİZKAN
ŞÜKRÜ DOĞAN
İLKER DERE
HASAN CAN LAZOĞLU
MUHAMMED EMİN TEKE
İSMET BEGEÇ
ŞAHİN ÇELEBİ
MUSTAFA KILINÇ
ORKUN ATEŞLİ
BURAK DEMİR
SERGEN CURABAZ
GÖKHAN COŞAR
SAMED MUHAMMED DUYGULU
EFE GÖRKEM OT
TUNA AKSU
OKAN ŞİMŞEK
AHMET ANIL AFACAN
ONUR ÇALIK
OĞUZHAN KARSLI
MUHAMMET EMİN YILDIZ
FERHAT MUHAMMED SAROĞLU
+80 KG
MELİKŞAH BELEN
BATUHAN ŞİMŞEK
TALHA BAYRAM
MUHAMMET RECEP ÇETİNKAYA
TOLUNAY KARA
YILMAZ TUNA
METEHAN GÖKTEPE
KAAN KILIÇ
ENSAR UĞUZ
FURKAN YALÇIN
SABİT BUĞRAHAN KARAKAŞ
MUHAMMED EMİN AÇIKGÖZ
CAN SÜZER
OKAY DÜZTEPE
SABİT VAROL
OSMAN UĞUR KOÇAK
|BAYANLAR
49 KG
HAVVA NUR ÇOBAN
AYBÜKE ASİLHAN
İREM ALBAYRAK
ŞÜHEDA NUR GÜLER
AYŞEGÜL KELEŞ
FİLİZ ÖGEL
ESRA GÜL
NİHAL SATILMIŞ
BURCU ÖZKAN
İREM BEKDAŞ
YAĞMUR KORKUT
KÜBRA DÜRDANE ÇAKIR
MERVE DİNÇEL
RABİA ARDIÇ
FATMA SARIDOĞAN
SÜMEYYE İLOĞLU
TUĞÇE AVCI
GİZEM OKATAR
BÜŞRA ALSAÇ
ŞEVVAL DURUL
AYŞE NUR DİNÇ
İPEK ÇİDEM
MERVE YAZICI
FATMA KELEŞ
57 KG
TUĞBA YILMAZ
TUĞBA AYVA
DURDANE ALTUNEL
ECE ARIK
SEZEN ŞEVİK
FERDA SOYKAN
MAKBULE NUR KORUCU
YAĞMUR BANDA
SEDANUR YUMURÇALI
GÜLSÜM GÜLTEKİN
ŞEYMA SATILMIŞ
CEYDA GÜNEŞ
MİHRİMAH SARIKAYA
67 KG
TUĞBA TORLAK
ŞERİFE AYTÜRK
KEVSER MEVA AKIN
YAĞMUR NAK
MELİSA MIZRAK
SERPİL SOY
SİMGE ERENSAYIN
KÜBRA KIYI
NUR DEMİR
+67 KG
AYŞE SENA AYTÜRK
AYFER MENEKŞE
MERVENUR EVCİ
ESRA AKBULAK
ESRA ZEREN
AYŞE ASMA
NECLA SUDE ÖZMEN
TUĞÇE YEŞİLÇİMEN
BİLGEHAN ÇELİK
NAFİA KUŞ