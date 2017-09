Olimpik Sıkletler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi

ERKEKLER 58 KG ATAKAN ÇAMURLU

ALPTEKİN ŞENGÜL

MUSTAFA KUBİLAY ERGÜL

BERKAY ÇETİN

FUATCAN ALDEMİR

AKIN ŞİŞİK

HARUN TARHAN

DENİZ DAĞDELEN

ÖMER ÖZEREN

YUSUF ATASOYU

ALPEREN ALPARSLAN AKARCA

CEMAL YILMAZ

NEJAT OĞUZHAN TUNA

BURAK AŞIK

MERTCAN DOLMACI

RAMAZAN İSHAK TÜRKASAYAR

MUHAMMED KAN

HASAN KAN

GÖRKEM KORKMAZ KILIÇ

CİHAT ÇAKMAK

TOLGA İSLAMOĞLU

UMUT ALTUN 68 KG MÜCAHİT ALTUN

ENES MADAK

MAHMUT CAN KARAMAN

ABDURRAHMAN KARABEL

MUSTAFA ASLAN

ENES KALAYCI

SEZGİN TOSUN

HAKAN KAVURAT

FERHAT CAN KAVURAT

BURAKHAN AYDEMİR

MERT ÇİÇEK

YAVUZHAN URGAÇ

ERBİL SERDAR YILMAZ

YUNUS EMRE SAYAN

MEHMET KANİ POLAT

KENAN KÖSEOĞLU

ONUR TAVŞAN

MUHAMMET MUSTAFA BAĞLAR

BARIŞ DAĞ

SAMET ERKOVAN

BURAK NAS

KUTAY ÇEKEM

UMUT BİLDİK

MURAT BASUMLI

FURKAN ÇAKIR

AHMET HAKAN TUNA

GÖRKEM SEZER

UMUT BEGEÇ

ORHAN GAZİ GÜLER 80 KG MUHAMMED TALHA AYDOĞAN

BURAK OZAN KARACA

NURULLAH CANKURTARAN

HASAN CAN TEMİZKAN

ŞÜKRÜ DOĞAN

İLKER DERE

HASAN CAN LAZOĞLU

MUHAMMED EMİN TEKE

İSMET BEGEÇ

ŞAHİN ÇELEBİ

MUSTAFA KILINÇ

ORKUN ATEŞLİ

BURAK DEMİR

SERGEN CURABAZ

GÖKHAN COŞAR

SAMED MUHAMMED DUYGULU

EFE GÖRKEM OT

TUNA AKSU

OKAN ŞİMŞEK

AHMET ANIL AFACAN

ONUR ÇALIK

OĞUZHAN KARSLI

MUHAMMET EMİN YILDIZ

FERHAT MUHAMMED SAROĞLU +80 KG MELİKŞAH BELEN

BATUHAN ŞİMŞEK

TALHA BAYRAM

MUHAMMET RECEP ÇETİNKAYA

TOLUNAY KARA

YILMAZ TUNA

METEHAN GÖKTEPE

KAAN KILIÇ

ENSAR UĞUZ

FURKAN YALÇIN

SABİT BUĞRAHAN KARAKAŞ

MUHAMMED EMİN AÇIKGÖZ

CAN SÜZER

OKAY DÜZTEPE

SABİT VAROL

OSMAN UĞUR KOÇAK

BAYANLAR 49 KG HAVVA NUR ÇOBAN

AYBÜKE ASİLHAN

İREM ALBAYRAK

ŞÜHEDA NUR GÜLER

AYŞEGÜL KELEŞ

FİLİZ ÖGEL

ESRA GÜL

NİHAL SATILMIŞ

BURCU ÖZKAN

İREM BEKDAŞ

YAĞMUR KORKUT

KÜBRA DÜRDANE ÇAKIR

MERVE DİNÇEL

RABİA ARDIÇ

FATMA SARIDOĞAN

SÜMEYYE İLOĞLU

TUĞÇE AVCI

GİZEM OKATAR

BÜŞRA ALSAÇ

ŞEVVAL DURUL

AYŞE NUR DİNÇ

İPEK ÇİDEM

MERVE YAZICI

FATMA KELEŞ 57 KG TUĞBA YILMAZ

TUĞBA AYVA

DURDANE ALTUNEL

ECE ARIK

SEZEN ŞEVİK

FERDA SOYKAN

MAKBULE NUR KORUCU

YAĞMUR BANDA

SEDANUR YUMURÇALI

GÜLSÜM GÜLTEKİN

ŞEYMA SATILMIŞ

CEYDA GÜNEŞ

MİHRİMAH SARIKAYA 67 KG TUĞBA TORLAK

ŞERİFE AYTÜRK

KEVSER MEVA AKIN

YAĞMUR NAK

MELİSA MIZRAK

SERPİL SOY

SİMGE ERENSAYIN

KÜBRA KIYI

NUR DEMİR +67 KG AYŞE SENA AYTÜRK

AYFER MENEKŞE

MERVENUR EVCİ

ESRA AKBULAK

ESRA ZEREN

AYŞE ASMA

NECLA SUDE ÖZMEN

TUĞÇE YEŞİLÇİMEN

BİLGEHAN ÇELİK

NAFİA KUŞ