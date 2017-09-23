Fas'ın Rabat şehrinde yapılan "WTF Grand Prix-2 - Rabat" Taekwondo Turnuvasında dövüşen Nur TATAR Altın, İrem YAMAN Bronz Madalya kazandı.





WTF GRAND PRIX -2 RABAT'TA NURDAN ALTIN, IREMDEN BRONZ MADALYA

Fas'ın Rabat şehrinde yapılan "WTF Grand Prix-2 - Rabat" Taekwondo Turnuvasında dövüşen Nur TATAR Altın, İrem YAMAN Bronz Madalya kazandı.

Fas'ın Rabat şehrinde yapılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için düzenlenen Grand Prix 2 serilerinden, 40 puan veren "WTF Grand Prix 2 - Rabat" Taekwondo turnuvasının ilk gününde Türkiye adına Nur Tatar, IremYaman, Nafia Kuş, Ali Sarı, Serdal Yuksel ve Sude Bulut mücadele etti.

Bayanlar 67 kiloda dövüşen Nur Tatar Askari, ilk turu bay çekerek maç yapmadan geçtikten sonra, ikinci turda Kostarika'lı Kathrine Alvarado'yu, çeyrek finalde İngiliz Lauren Williams'ı, yarı finalde Fildişi Sahillerin’nden Ruth Gbagbi'yi ve Final Müsabakasında Güney Kore'li Hyeri Oh'u yenerek Altın Madalyanın sahibi oldu.



67kg bayanlarda dövüşen diğer sporcumuz İrem Yaman, ilk turda İtalyan Nicole D'Angelo'yu, ikinci turda Özbekistandan Nigora Tursunlukova'yı çeyrek finalde İsveçli Elin Johansson’u yendi. Yarı finalde Güney Kore'Lİ Hyeri Oh’a yenilen İrem Yaman bronz madalyanın sahibi oldu.



İlk Gün Tatamiye çıkan +67 kg da Nafia Kuş Çeyrek Finalde, +67kg da Sude Bulut , +80 kg da Serdar Yüksel ve +80kg Ali Sarı ilk turda yenilerek elendiler.