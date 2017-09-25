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Taekwondo Tekvando Rukiye Yıldırım WTF Grand Prix-2 Rabat

x2017 09 rabat rukiye 01Fas'ın Rabat şehrinde düzenlenen "2017 WTF Grand Prix-2 - Rabat" Taekwondo Turnuvasında 49kg da dövüşen Rukiye Yıldırım Bronz Madalya kazandı.

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WTF GRAND PRIX-2 RABAT'TA RUKİYEDEN BRONZ MADALYA

Bayanlar 49 kg da mücadele eden Rukiye Yıldırım, seri başı olarak katıldığı Turnuvada ilk turda by çekerek maç yapmadan ikinci tura yükseldi. ikinci turda Brezilyalı Talisca Reis'i yenen Rukiye Yıldırım, Çeyrek finalde de Hırvat Kristina Tomic'i yenip yarı finale yükseldi.

Rukiye Yıldırım yarı finalde Vietnamlı Thi Kim Tuyen Truong'a 6-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Rukiye Yıldırım bu sonuçla ülkemize bronz madalya kazandırdı. Olimpiyat şampiyonası içinde puanlar elde etti.

Aynı turnuvada 49kg da yarışan diğer sporcumuz İpek Cidem ise ilk turda rakibine yenilerek elendi.

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