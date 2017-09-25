Fas'ın Rabat şehrinde yapılan "2017 WTF Grand Prix-2 - Rabat" Taekwondo Turnuvasında 57kg da dövüşen Hatice Kubra İlgun Altın Madalya kazandı.







GRAND PRIX-2 RABAT'DA HATİCE KUBRA İLGUN'dEN ALTIN MADALYA

57kg Bayanlarda ülkemizi temsil eden Dünya 2.cisi Milli Sporcumuz Hatice Kübra İlgün, ilk turda Danirmarkalı Sarah Malyyke'yi yenerek ikinci tura yükseldi. ikinci turda Belçikalı Raheleh Asamani'yi yenen Milli sporcumuz çeyrek finalde İsveç'den Nikita Glasnovic'i yenerek Yarıfinale yükseldi.

Sporcumuz Yarı Finaldeki rakibi Güney Kore'li Ahn Reum Lee’yi 14-8 yenerek Finale yükseldi. Finalde olimpiyat ve Dünya şampiyonu İngiliz Jade Jones’i 8-6 yenerek Altın Madalyanın da sahibi oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, önemli bir başarıya imza atan Milli Takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, "Adeta bir olimpiyat havasında geçen Grand Prix Rabat ayağını 2 altın ve 2 bronz madalya ile çok iyi bir şekilde tamamladık. Altın madalyaya uzanan Nur Tatar ve Hatice Kübra Ilgün'ün şampiyonlukları ayrı birer önem taşıyor.

Nur, sırasıyla son olimpiyat 3'ncüsü ve olimpiyat şampiyonunu yenerek Dünya sampiyonluğu formunu da ileriye götürdü. Hatice Kübra İlgün ise finalde son 2 olimpiyat şampiyonu taekwondonun en gündemdeki sporcusu Jade Jones'i yenerek altın madalya kazandı. Sporcularımız teknik ekibimizle büyük bir uyum içerisinde ve bu da doğal olarak başarıyı beraberinde getiriyor.

Sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına çok sayıda katılım hedefimize başarıyla ilerliyor. Hedefimize ilerleme yolunda bize her türlü imkanı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Basbakanımız Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a büyük taekwondo ailesi adına teşekkür ederim. Bundan sonra da en iyi şekilde çalışarak ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.