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Taekwondo Tekvando

x2017 tkd logo 1Gençler Taekwondo Milli Takımı Seçmeleri Konya - 100. Yıl Spor Salonunda yapıldı.

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2017 09 metin sahin 02

2017 Gençler Milli Takım Seçmesi

Türkiye Taekwondo Federasyonu, Gençler Milli Takımı Seçme Müsabakası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Seçme Tarihi : 27 - 28 Eylül 2017
Seçme ve Tartı Yeri : Konya - 100. Yıl Spor Salonu

Müsabaka Programı :

26 Eylül 2017, Salı :
- Saat 16.00 - 18.00 arası bayanlar müsabakalarının tartıları

27 Eylül 2017, Çarşamba - 1. Gün :
- Bayanlar seçme müsabakaları ve saat 16.00 - 18.00 arası erkekler müsabakalarının tartıları.

28 Eylül 2017, Perşembe - 2. Gün :
- Erkekler seçme müsabakaları.
Teknik Kurul gerekli gördüğü hallerde seçme listelerinde ve seçme müsabakalarının kurallarda değişiklikler yapabilir.

Teknik Kurul seçme müsabakalarını kazanan sporcuların kamp çalışmalarındaki performans durumuna göre tekrar seçme müsabakası yapabilir veya milli takım listesinde değişikliğe gidebilir.

- Seçmeler "Daedo Elektronik Sistem" ile yapılacaktır.

- Tartıda kilo toleransı olmayacaktır.

- Seçme müsabakalarında Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) 'nun son oyun kuralları geçerli olacaktır.

- Milli Takım seçmesine katılacak sporcu ve antrenörlerin izinleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından alınacak, ayrıca harcırahları da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya Kulüpleri tarafından karşılanacak karşılanacak olup, federasyonumuz tarafından seçmelerde harcırah ödenmeyecektir.

Taekwondo camiasına önemle duyurulur.

GENÇLER MİLLİ TAKIM SEÇMESİNE KATILACAK SPORCULAR

ERKEKLER

45 KG
Seçmeyi Kazanan
MEHMET ORAL - BİLECİK

48 KG

GÖRKEM POLAT - İSTANBUL - DİREKT

51 KG

OSMAN TÜRKER KÖSE - SAMSUN - DİREKT

55 KG
Seçmeyi Kazanan

AHMET KÜSKÜ - İSTANBUL

59 KG

MERTCAN DOLMACI - ANKARA - DİREKT

63 KG
Seçmeyi Kazanan

NESİM KÜSKÜ - İSTANBUL

68 KG

SAMET ERKOVAN - ANKARA - DİREKT

73 KG

H. BERAT DEMİRCİOĞLU - İSTANBUL - DİREKT

78 KG

HÜSEYİN KARTAL - ANKARA - DİREKT

+78 KG

EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ - TOKAT - KOTALI SPORCU
M. EMİN AÇIKGÖZ - ANKARA - KOTALI SPORCU

Seçmeyi Kazanan
BERKANT KARA - KIRKLARELİ

 BAYANLAR

42 KG

EMİNE GÖĞEBAKAN - ÇANAKKALE - DİREKT

44 KG
Seçmeyi Kazanan
EDANUR KOÇ - BİLECİK

46 KG
İKLİMA BETÜL KARAKUŞ - SİVAS - DİREKT

49 KG
SALİHA KÜÇÜKSOLAK - KONYA - DİREKT

52 KG
Seçmeyi Kazanan
GÜLSE POLAT - ADANA

55 KG
TUĞBA YILMAZ - ANKARA - DİREKT

59 KG
İKRA KAYIR - ANKARA - KOTALI SPORCU

AYŞENUR ÖZCAN - KONYA - DİREKT

63 KG
Seçmeyi Kazanan
SENA NUR ERTÜRK - İSTANBUL

68 KG
Seçmeyi Kazanan
ALEYNA YILMAZ - İSTANBUL

+68 KG

ESRA AKBULAK - İZMİR - KOTALI SPORCU

Seçmeyi Kazanan
BEYZA BASMA - ANKARA
 
 
 
 
 
 
 
 
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