Gençler Taekwondo Milli Takımı Seçmeleri Konya - 100. Yıl Spor Salonunda yapıldı.
2017 Gençler Milli Takım Seçmesi
Türkiye Taekwondo Federasyonu, Gençler Milli Takımı Seçme Müsabakası ile ilgili bir duyuru yayınladı.
Seçme Tarihi : 27 - 28 Eylül 2017
Seçme ve Tartı Yeri : Konya - 100. Yıl Spor Salonu
Müsabaka Programı :
26 Eylül 2017, Salı :
- Saat 16.00 - 18.00 arası bayanlar müsabakalarının tartıları
27 Eylül 2017, Çarşamba - 1. Gün :
- Bayanlar seçme müsabakaları ve saat 16.00 - 18.00 arası erkekler müsabakalarının tartıları.
28 Eylül 2017, Perşembe - 2. Gün :
- Erkekler seçme müsabakaları.
Teknik Kurul gerekli gördüğü hallerde seçme listelerinde ve seçme müsabakalarının kurallarda değişiklikler yapabilir.
Teknik Kurul seçme müsabakalarını kazanan sporcuların kamp çalışmalarındaki performans durumuna göre tekrar seçme müsabakası yapabilir veya milli takım listesinde değişikliğe gidebilir.
- Seçmeler "Daedo Elektronik Sistem" ile yapılacaktır.
- Tartıda kilo toleransı olmayacaktır.
- Seçme müsabakalarında Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) 'nun son oyun kuralları geçerli olacaktır.
- Milli Takım seçmesine katılacak sporcu ve antrenörlerin izinleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından alınacak, ayrıca harcırahları da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya Kulüpleri tarafından karşılanacak karşılanacak olup, federasyonumuz tarafından seçmelerde harcırah ödenmeyecektir.
Taekwondo camiasına önemle duyurulur.
GENÇLER MİLLİ TAKIM SEÇMESİNE KATILACAK SPORCULAR
|ERKEKLER
45 KG
48 KG
GÖRKEM POLAT - İSTANBUL - DİREKT
51 KG
OSMAN TÜRKER KÖSE - SAMSUN - DİREKT
55 KG
AHMET KÜSKÜ - İSTANBUL
59 KG
MERTCAN DOLMACI - ANKARA - DİREKT
63 KG
NESİM KÜSKÜ - İSTANBUL
68 KG
SAMET ERKOVAN - ANKARA - DİREKT
73 KG
H. BERAT DEMİRCİOĞLU - İSTANBUL - DİREKT
78 KG
HÜSEYİN KARTAL - ANKARA - DİREKT
+78 KG
EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ - TOKAT - KOTALI SPORCU
Seçmeyi Kazanan
|BAYANLAR
42 KG
EMİNE GÖĞEBAKAN - ÇANAKKALE - DİREKT
44 KG
46 KG
49 KG
52 KG
55 KG
59 KG
63 KG
68 KG
+68 KG
ESRA AKBULAK - İZMİR - KOTALI SPORCU
Seçmeyi Kazanan