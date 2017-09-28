Olimpik Sıkletler Avrupa Şampiyonası Taekwondo Milli Takım Seçmesi Konya - 100. Yıl Spor Salonunda yapıldı.

Olimpik Sıkletler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi

Türkiye Taekwondo Federasyonu, Olimpik Sıkletler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Seçme Tarihi : 29 - 30 Eylül 2017

Seçme ve Tartı Yeri : Konya - 100. Yıl Spor Salonu

Müsabaka Programı :

28 Eylül 2017, Perşembe :

- Saat 16.00 - 18.00 arası erkekler müsabakalarının tartıları

29 Eylül 2017, Cuma - 1. Gün :

- Erkekler seçme müsabakaları ve saat 16.00 - 18.00 arası bayanlar müsabakalarının tartıları.

30 Eylül 2017, Cumartesi - 2. Gün :

- Bayanlar seçme müsabakaları.

Teknik Kurul gerekli gördüğü hallerde seçme listelerinde ve seçme müsabakalarının kurallarda değişiklikler yapabilir.

Teknik Kurul seçme müsabakalarını kazanan sporcuların kamp çalışmalarındaki performans durumuna göre tekrar seçme müsabakası yapabilir veya milli takım listesinde değişikliğe gidebilir.

- Seçmeler "Daedo Elektronik Sistem" ile yapılacaktır.

- Tartıda kilo toleransı olmayacaktır.

- Seçme müsabakalarında Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) 'nun son oyun kuralları geçerli olacaktır.

- Milli Takım seçmesine katılacak sporcu ve antrenörlerin izinleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından alınacak, ayrıca harcırahları da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya Kulüpleri tarafından karşılanacak olup, federasyonumuz tarafından seçmelerde harcırah ödenmeyecektir.

Taekwondo camiasına önemle duyurulur.

Olimpik Sıkletler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi Sporcu Listesi

