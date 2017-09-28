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Taekwondo Tekvando

x2017 tkd logo 1Olimpik Sıkletler Avrupa Şampiyonası Taekwondo Milli Takım Seçmesi Konya - 100. Yıl Spor Salonunda yapıldı.

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2017 09 metin sahin 02

Olimpik Sıkletler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi

Türkiye Taekwondo Federasyonu, Olimpik Sıkletler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Seçme Tarihi : 29 - 30 Eylül 2017
Seçme ve Tartı Yeri : Konya - 100. Yıl Spor Salonu

Müsabaka Programı :

28 Eylül 2017, Perşembe :
- Saat 16.00 - 18.00 arası erkekler müsabakalarının tartıları

29 Eylül 2017, Cuma - 1. Gün :
- Erkekler seçme müsabakaları ve saat 16.00 - 18.00 arası bayanlar müsabakalarının tartıları.

30 Eylül 2017, Cumartesi - 2. Gün :
- Bayanlar seçme müsabakaları.
Teknik Kurul gerekli gördüğü hallerde seçme listelerinde ve seçme müsabakalarının kurallarda değişiklikler yapabilir.

Teknik Kurul seçme müsabakalarını kazanan sporcuların kamp çalışmalarındaki performans durumuna göre tekrar seçme müsabakası yapabilir veya milli takım listesinde değişikliğe gidebilir.

- Seçmeler "Daedo Elektronik Sistem" ile yapılacaktır.

- Tartıda kilo toleransı olmayacaktır.

- Seçme müsabakalarında Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) 'nun son oyun kuralları geçerli olacaktır.

- Milli Takım seçmesine katılacak sporcu ve antrenörlerin izinleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından alınacak, ayrıca harcırahları da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya Kulüpleri tarafından karşılanacak olup, federasyonumuz tarafından seçmelerde harcırah ödenmeyecektir.

Taekwondo camiasına önemle duyurulur.

Olimpik Sıkletler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi Sporcu Listesi

ERKEKLER

58 KG
CEMİL ULUYILMAZ
TOLGA İSLAMOĞLU

68 KG
FERHAT CAN KAVURAT
MUHAMMET MUSTAFA BAĞLAR

80 KG
HASAN CAN LAZOĞLU
ORKUN ATEŞLİ

+80 KG
ENSAR UĞUZ
SABİT BUĞRAHAN KARAKAŞ

 BAYANLAR

49 KG
MERVE DİNÇEL
ŞÜHEDA NUR GÜLER

57 KG
TUĞBA YILMAZ
SEDANUR YUMURÇALI

67 KG
KÜBRA KIYI
SİMGE ERENSAYIN

+67 KG
MERVENUR EVCİ
ESRA AKBULAK
 
 
 
Kabe
Muhlis Koyuncu
M. Omer Koyuncu

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