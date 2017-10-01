Arı Gençlik hizmetleri spor kulübü Eylül ayı Taekwondo kuşak sınavı 100 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Veliler kuşak sınavına büyük ilgi gösterdi.





Arı Gençlik hizmetleri spor kulübü Eylül ayı Taekwondo kuşak sınavını yaptı.100 civarı sporcunun katılımı ile gerçekleşen sınava ailelerin yoğun katılımıda gözden kaçmadı.Öğrenci, velilerin heyacanı gösteriler büyük ilgi odağı oldu….

Sınav komisyonunda, Türkiye Taekwondo federasyonun babası olarak anılan sayılan sevilen hocamız Sayın Ramazan ERÇİN, Uluslararası hakem Nuri tahta, ulusal hakem ve antrenör Nurhan Arı, Ulusal hakem Osman benzer, aday hakem Büşra benzer ve ulusal hakem ve antrenör Canan Arı katılım gösterdi.

Sayın Ramazan ERÇİN yaptığı açıklamada "Değerli veliler değerli Türk milletinin geleceği sevgili gençler kıymetli yavrular hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum.Sizler çok şanslı birer sporcusunuz. Ben Nurhan ve canan hocalarımı hem hakemlik ten hem antrenörlükten tanıyorum. Gerçekten gönülleri yürekleri sevgiyle dolu hizmet aşkıyla dolu vatan ve milletini seven gerçek bir ülke sevdalılarıdır. Bundan dolayı çalışmalar ayrı bir haz zevk. Sizlere hem bir abla hem bir anne şevkatıyla yaklaşmaları çok önemli. Onun için sizlerin acı gününüzde tatlı gününüzdede sıkıntılı anınızda da herzaman yanınızda olurlar ve sizlerin dertleriyle her zaman ilgilenirler. Bu sizler için büyük bir şans.

Ben ayrıca sizlerin taekwondo sporu seçmenizden dolayıda tebrik ediyorum. Anne ve babalarıda tebrik ediyorum. Taekwondo sporu Türk milleti gelenekleriyle görenekleriyle örtüşen bir spor bıranşıdır. Taekwondo sporunda büyüklerine saygı küçüklerine sevgi vatanını ve milletini sevmek mukeddaslarına manevi milli değerlerine bağlı ve Türk genci yetiştirmek en büyük ülküdür. işte bu değerlere sahip olma yolunda ilk adımı atmış oluyorsunuz.

sevgili öğrenciler gençler ileride hepiniz antrenör olabilirsiniz olimpiyat dünya Avrupa şampiyonu olabilirsiniz ama önemli olan iyi vatanını milletini seven biri olmak çok önemli. Taekwondocu sporcular metevazi ve alçakgönüllü, kibir yok. Hepsi bayrağını dalgalandırmak istiklal marşını söyletmek için var güçleriyle çalışıyor.

sizlerin içindede umuyorum ileride bu ülkenin bayrağını dalgalandıracak istiklal marşını söyletecek mutlaka sporcular çıkacaktır. Amacınız bu olmalı. Biz başarılı sporcuyuz demekle değil, en önemlisi olan vatanına milletine ihanet etmeyeceğiz. Büyüklerinize karşı saygılı olacaksınız, onların dualarını alacaksınız. Yoksa ne derslerinizde nede sporda başarılı olamazsınız.

Onların söylediği doğrultuda hareket edeceğiz. Onlar spor yapmanız için başarılı olmanız için gece gündüz çalışıyorlar. Aileleriniz Okulunuza ve sporunuza gönderip sizin için fedekarlık yapıyorlar. Sizlerde onlara saygıyı göstereceksiniz. Çok çalışıp okulunuzda ve sporda başarı gösterip yarınınızı düşüneceksiniz. Sonrasında vatan ve millet için nasıl hizmet ederiz nasıl bu vatan için iyi bir birey oluruz diye çok çalışacaksınız.

Ben inşallah sizlerin arasından bu vatanı temsil edecek yeni servet tazegül, nur tatarlar çıkacağına inanıyorum. İnşallah bu vatanın bayrağını dalgalandıracak istiklal marşını söyletecek başarılı sporcular çıkacağına inanıyorum ve sizlere ömür boyu sağlık mutluluk başarı diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum.Sizleri yetiştiren canan ve Nurhan hocalarıma çok teşekkür ediyorum.Yürekten hepinizi kutluyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Arı spor kulübü başkanı yaptığı açıklamada "Bizleri onurlandıran Sayın Ramazan Erçin hocam kuşak sınavımıza katılarak öğrenci ve velilerimizi ve bizleri çok mutlu etti..Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.

Arı gençlik hizmetleri spor kulübü kuşak sınavı davetlilere, çocuklara ailelerin yaptığı börek tatlılar ve ikramları ile son buldu.