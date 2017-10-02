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Taekwondo Taekwondo Kuşak Sınavı

x2017 10 kesginkurt 08Kesgin Kurt Gençlik Spor Kulübünün yeni spor tesisisinde organize ettiği Taekwondo kuşak sınavına velilerin ilgisi büyüktü.

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Kesgin Kurt Gençlik Spor Kulübü Taekwondo Kuşak Sınavı

Kesgin Kurt Gençlik Spor Kulübünün yeni spor tesisisinde organize ettiği Taekwondo kuşak sınavına velilerin ilgisi büyüktü.

Kuşak sınavında açılış konuşmasını yapan Kulüp başakanımız Sayın Esra Kurt ve Ekrem KESGİN sözlerini dile getirirken "Çocuklarımızın Taekwondo yapmasıyla birlikte disiplinli bir hayat süreceklerini ayrıca sporun hayatımızdaki öneminin altını çizerek aile desteğiyle birlikte  vatanımıza milletimize hayırlı nesiller  yetiştireceklerini vurgularken tek amaçlarınını İstiklal marşımızı Uluslararası arenada okutmak ve Bayrağımızı göndere çektirmek olduğunu ısrarla dile getirdiler".

Güzel gösterilerin yer aldığı kuşak sınavında izleyenlerin heyacanı ve beğenileri alkışlarıyla renk kattı. Başarıyla geçen kuşak sınavının ardından çok değerli  Sınav komisyon heyetine ve Başarılı ve istikrarlı sporcuların ailerine  KesginKurt Gençlik Spor Kulübü yönetimi tarafından plaket takdim adildi.

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