Haberler

Taekwondo

x2017 10 cnkle 06"Yaz şenlikleri Açık Hava Taekwondo Marmara şampiyonası" 30 Eylül 2017 tarihinde Çanakkale’de 18 mart spor salonunda yapıldı.

2015 10 koyuncuspor tv
2017 10 cnkle 01

"ÇANAKKALE YAZ ŞENLİKLERİ AÇIK HAVA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI" YAPILDI

            Yaz şenlikleri acık hava taekwondo Marmara şampiyonası 30.09.2017 tarihi Cumartesi günü akşamı Çanakkale’de hava muhalefeti nedeniyle 18 mart spor salonunda yapıldı. Yapılan bu şampiyonayı her yıl kordon boyunda yapmakta idik, coşkulu ve stadyumlarda görmeye alışık olduğumuz seyirci kalabalığını kordon boyunda yaptığımız şampiyonalarda görmeye alışmıştık.

Kordon boyunda yapmış olduğumuz şampiyonalarla Çanakkale halkımızın ve Çanakkale’ye tatil amaçlı gezmeye gelen yerli, yabancı turistlerin beğenisini kazanmıştık. Geçen sene bu zamanlar yine kordon boyunda yapmıştık. Halkımıza taekwondo sporunu en iyi şekilde tanıtarak taekwondo sporunun kırıcı bir spor olmadığını seyredenlere en güzel şekilde anlatma fırsat buluyorduk. Fakat havanın yağışlı ve soğuk olması turnuvamızın kapalı alanda yapmamıza sebebiyet verdi ve özlediğimiz coşkulu kalabalıktan mahrum kaldık.

2017 10 cnkle 06

 

Şampiyonaya Ankara’dan üç kulüp katılması şampiyonaya kalite ve rekabet Havası getirdi. Ayrıca Ankara bölgesi Taekwondo Milli takım antrenörü Adem DEMİR hocamızın, bu şampiyonaya katılarak bizleri onure etmiştir. Kendisine çok teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyorum.

            Altunışık şampiyonanın önemine vurgu yaparak bu tur şampiyonaları her yıl kordon boyunda düzenli olarak yapmakta idik. Bu sefer havaların yağışlı oluşundan dolayı salonda gerçekleştirdik. Şampiyonaya Çanakkale’nin yanı sıra Ankara ilinde üç kulüp katıldı, dokuz kulüpten 77 sporcu mücadele verdi. Ankara gibi metropol bir ilin şampiyonaya katılması şampiyonaya ayrı bir hava kattı. Sporcularımızın ortaya koydukları maçlar görülmeye değerdi. Çok kaliteli ve kıran kırana geçen maçlara şahit olduk. Sporcular şampiyon olabilmek için tüm hünerlerini ortaya koydular.

            Çanakkale Taekwondo İl temsilcisi Altunışık şöyle devam etti: “Böylesi etkinlikleriniz Çanakkale taekwondosu için çok önem arz etmektedir. Çanakkale ilimizde sık sık maç yaparak bu sporcularımızı her an maç olacakmış gibi maçlara hazır tutmaktayız. Bu yapmış olduğumuz uygulamanın karşılığını sporcularımızın Türkiye, Avrupa gibi büyük şampiyonalarda derecelerle alıyoruz ve inşallah da almaya devam edeceğiz, bu sebeple doğru yolda ilerlediğimiz kanısındayız. Ben sporcularımızı bu başarılarından dolayı tebrik ediyor başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.

            Ayrıca bizlere destek olan ve şampiyonaya katılan Gençlik hizmetleri spor il Müdür vekilimiz sayın Sedat Bektaş, Çanakkale kent konseyi spor meclisi başkanımız sayın Fadıl KURT ve Judo il Temsilcisi sayın Nurkan ŞANDA ’ya çok teşekkür ediyorum.      

 2017 10 cnkle 02

 

2017 10 cnkle 03

 

2017 10 cnkle 04

 

2017 10 cnkle 05

                                                                                          

SONUÇLAR

 
27 KG. MİNİK  ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   27 KG. MİNİK  BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
Bilal İNCE Bayramiç Taekwondo Çanakkale 1 Ezgi Nur ÜNLÜ Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
Ardahan İNCE Bayramiç Taekwondo Çanakkale 2 Yağmur USTABAŞI Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
Emre DEVRENGENÇ Dosan 3 Demir spor Klb. Ankara 3 Şevval YAVAŞ Bayramiç Taekwondo Çanakkale
      3 Sema Nur ÖZTÜRK  Adem Demir Spor Klb. Ankara
30 KG. MİNİK  ERKEKLER   İLİ   30 KG MİNİK BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
M.Akif UĞUR Dosan 3 Demir spor Klb. Ankara 1 Cemile MİKAİLOĞLU Kepez Spor Kulübü Çanakkale
Yusuf Erkan HAN Adem Demir Spor Klb. Ankara 2 Sema Nur DEMİRTAŞ Adem Demir Spor Klb. Ankara
Yakup TÜLEK Sahip Gençlik Spor Klb. Ankara 3      
      3      
33 KG MİNİK ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   33 KG MİNİK BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
Görkem KARTAL  Kepez Spor Kulübü Çanakkale 1 İrem DİNÇ Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
Kaya YİRMEŞOĞLU Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale 2 Gamze HELVACI Bayramiç Taekwondo Çanakkale
Mustafa BÜYÜKYAVUZ Dosan 3 Demir spor Klb. Ankara 3 Miray KILIÇ Bayramiç Taekwondo Çanakkale
Mert Can SAHİP Sahip Gençlik Spor Klb. Ankara 3 Sude YAĞCI Bayramiç Taekwondo Çanakkale
36 KG. MİNİK ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   40 KG MİNİK BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
Mustafa Emirhan DURMUŞ Bayramiç Taekwondo Çanakkale 1 Buse GÜNGÖR  Bayramiç Taekwondo Çanakkale
Yiğit ÇELİK Bayramiç Taekwondo Çanakkale 2 Deniz TERZİOĞLU Dosan 3 Demir spor Klb. Ankara
Ali Emir BAYHAN Çan Belediyesi Spor Klb. Çanakkale 3 Elif GÜNGÖR Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
Abdülbaki DEMİR Dosan 3 Demir spor Klb. Ankara 3 Feyza ENGİN Çan Belediyesi Spk Çanakkale
40 KG MİNİK ERKEKLER   İLİ   47  KG YILDIZ BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
Halil ÖZTÜRK Adem Demir Spor Klb. Ankara 1 Zeynep TAŞKIN Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
Arda GÜNGÖR Çan Belediyesi Spor Klb. Çanakkale 2 Ayşe PEKCAN Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
      3 Melisa Gül ÖZÇELİK Sahip Gençlik Spor Klb. Ankara
      3 Ayşe Melike ARMUT Bayramiç Taekwondo Çanakkale
37 KG  YILDIZ ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   51  KG YILDIZ BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
Yusuf SALIM Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale 1 Melek GÜNDOĞDU Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
Fatih KARTAL Adem Demir Spor Klb. Ankara 2 Nimet Sevim BAŞARAN Kepez Spor Kulübü Çanakkale
      3      
      3      
45 KG YILDIZ ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   46 KG B.GENÇ BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
Berke YAVUZ Çan Belediyesi Spor Klb. Çanakkale 1 Firuze FEYZULLAYEVA Kepez Spor Kulübü Çanakkale
Süleyman KEPENEKÇİ Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale 2 Yağmur BEYDOĞAN Dosan 3 Demir spor Klb. Ankara
Burak GÜNGÖR Bayramiç Taekwondo Çanakkale 3      
Asım ŞAHBAZ Adem Demir Spor Klb. Ankara 3      
65 KG YILDIZ ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   55 KG B.GENÇ BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
Feyyaz PEKCAN Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale 1 Melike ÖNEM Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
      2 Zeynep Nur ŞENGÜL Çan Belediyesi Spor Klb. Çanakkale
      3      
      4      
   +65 KG YILDIZ ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   TAKIM SIRALAMASI     1.          2.               3. PUAN
Doğuhan BİÇİCİ Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale 1 Çanakkale Anafartalar Spor Kulübü   ( 9 )        ( 6 )          ( 1 ) 82
      2 Çanakkale Bayramiç Taekwondo   ( 3 )        ( 3 )          ( 5 ) 35
      3 Çanakkale Kepez Spor Kulübü   ( 4  )        ( 1 )          ( 0 ) 31
             
45 KG B.GENÇ ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ        
Furkan KARAGÖZ Çan Belediyesi Spor Klb. Çanakkale        
             
             
             
55 KG B.GENÇ ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ        
Mustafa ÖNEM Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale        
Cihan DEMİR Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale        
Kayra MERT  Adem Demir Spor Klb. Ankara        
             
63 KG B.GENÇ ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ        
Yusuf GELMEZ Kepez Spor Kulübü Çanakkale        
FurkanPEKCAN Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale        
             
         
 
Kabe
Muhlis Koyuncu
M. Omer Koyuncu

Üye Girişi

Koyuncuspor TV - 2
Koyuncuspor TV

koyuncuspor.net

Koyuncuspor.Net

Reklam 6

Nursin.net

Reklam 4

Koyuncuspor.Net

Reklam 2

Nursin.net

Reklam 1

Koyuncuspor.Net

Reklam 5

Nursin.net
 
 
 