"Yaz şenlikleri Açık Hava Taekwondo Marmara şampiyonası" 30 Eylül 2017 tarihinde Çanakkale’de 18 mart spor salonunda yapıldı.





"ÇANAKKALE YAZ ŞENLİKLERİ AÇIK HAVA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI" YAPILDI



Yaz şenlikleri acık hava taekwondo Marmara şampiyonası 30.09.2017 tarihi Cumartesi günü akşamı Çanakkale’de hava muhalefeti nedeniyle 18 mart spor salonunda yapıldı. Yapılan bu şampiyonayı her yıl kordon boyunda yapmakta idik, coşkulu ve stadyumlarda görmeye alışık olduğumuz seyirci kalabalığını kordon boyunda yaptığımız şampiyonalarda görmeye alışmıştık.

Kordon boyunda yapmış olduğumuz şampiyonalarla Çanakkale halkımızın ve Çanakkale’ye tatil amaçlı gezmeye gelen yerli, yabancı turistlerin beğenisini kazanmıştık. Geçen sene bu zamanlar yine kordon boyunda yapmıştık. Halkımıza taekwondo sporunu en iyi şekilde tanıtarak taekwondo sporunun kırıcı bir spor olmadığını seyredenlere en güzel şekilde anlatma fırsat buluyorduk. Fakat havanın yağışlı ve soğuk olması turnuvamızın kapalı alanda yapmamıza sebebiyet verdi ve özlediğimiz coşkulu kalabalıktan mahrum kaldık.

Şampiyonaya Ankara’dan üç kulüp katılması şampiyonaya kalite ve rekabet Havası getirdi. Ayrıca Ankara bölgesi Taekwondo Milli takım antrenörü Adem DEMİR hocamızın, bu şampiyonaya katılarak bizleri onure etmiştir. Kendisine çok teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyorum.

Altunışık şampiyonanın önemine vurgu yaparak bu tur şampiyonaları her yıl kordon boyunda düzenli olarak yapmakta idik. Bu sefer havaların yağışlı oluşundan dolayı salonda gerçekleştirdik. Şampiyonaya Çanakkale’nin yanı sıra Ankara ilinde üç kulüp katıldı, dokuz kulüpten 77 sporcu mücadele verdi. Ankara gibi metropol bir ilin şampiyonaya katılması şampiyonaya ayrı bir hava kattı. Sporcularımızın ortaya koydukları maçlar görülmeye değerdi. Çok kaliteli ve kıran kırana geçen maçlara şahit olduk. Sporcular şampiyon olabilmek için tüm hünerlerini ortaya koydular.

Çanakkale Taekwondo İl temsilcisi Altunışık şöyle devam etti: “Böylesi etkinlikleriniz Çanakkale taekwondosu için çok önem arz etmektedir. Çanakkale ilimizde sık sık maç yaparak bu sporcularımızı her an maç olacakmış gibi maçlara hazır tutmaktayız. Bu yapmış olduğumuz uygulamanın karşılığını sporcularımızın Türkiye, Avrupa gibi büyük şampiyonalarda derecelerle alıyoruz ve inşallah da almaya devam edeceğiz, bu sebeple doğru yolda ilerlediğimiz kanısındayız. Ben sporcularımızı bu başarılarından dolayı tebrik ediyor başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.

Ayrıca bizlere destek olan ve şampiyonaya katılan Gençlik hizmetleri spor il Müdür vekilimiz sayın Sedat Bektaş, Çanakkale kent konseyi spor meclisi başkanımız sayın Fadıl KURT ve Judo il Temsilcisi sayın Nurkan ŞANDA ’ya çok teşekkür ediyorum.

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