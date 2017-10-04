"Yaz şenlikleri Açık Hava Taekwondo Marmara şampiyonası" 30 Eylül 2017 tarihinde Çanakkale’de 18 mart spor salonunda yapıldı.
"ÇANAKKALE YAZ ŞENLİKLERİ AÇIK HAVA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI" YAPILDI
Yaz şenlikleri acık hava taekwondo Marmara şampiyonası 30.09.2017 tarihi Cumartesi günü akşamı Çanakkale’de hava muhalefeti nedeniyle 18 mart spor salonunda yapıldı. Yapılan bu şampiyonayı her yıl kordon boyunda yapmakta idik, coşkulu ve stadyumlarda görmeye alışık olduğumuz seyirci kalabalığını kordon boyunda yaptığımız şampiyonalarda görmeye alışmıştık.
Kordon boyunda yapmış olduğumuz şampiyonalarla Çanakkale halkımızın ve Çanakkale’ye tatil amaçlı gezmeye gelen yerli, yabancı turistlerin beğenisini kazanmıştık. Geçen sene bu zamanlar yine kordon boyunda yapmıştık. Halkımıza taekwondo sporunu en iyi şekilde tanıtarak taekwondo sporunun kırıcı bir spor olmadığını seyredenlere en güzel şekilde anlatma fırsat buluyorduk. Fakat havanın yağışlı ve soğuk olması turnuvamızın kapalı alanda yapmamıza sebebiyet verdi ve özlediğimiz coşkulu kalabalıktan mahrum kaldık.
Şampiyonaya Ankara’dan üç kulüp katılması şampiyonaya kalite ve rekabet Havası getirdi. Ayrıca Ankara bölgesi Taekwondo Milli takım antrenörü Adem DEMİR hocamızın, bu şampiyonaya katılarak bizleri onure etmiştir. Kendisine çok teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyorum.
Altunışık şampiyonanın önemine vurgu yaparak bu tur şampiyonaları her yıl kordon boyunda düzenli olarak yapmakta idik. Bu sefer havaların yağışlı oluşundan dolayı salonda gerçekleştirdik. Şampiyonaya Çanakkale’nin yanı sıra Ankara ilinde üç kulüp katıldı, dokuz kulüpten 77 sporcu mücadele verdi. Ankara gibi metropol bir ilin şampiyonaya katılması şampiyonaya ayrı bir hava kattı. Sporcularımızın ortaya koydukları maçlar görülmeye değerdi. Çok kaliteli ve kıran kırana geçen maçlara şahit olduk. Sporcular şampiyon olabilmek için tüm hünerlerini ortaya koydular.
Çanakkale Taekwondo İl temsilcisi Altunışık şöyle devam etti: “Böylesi etkinlikleriniz Çanakkale taekwondosu için çok önem arz etmektedir. Çanakkale ilimizde sık sık maç yaparak bu sporcularımızı her an maç olacakmış gibi maçlara hazır tutmaktayız. Bu yapmış olduğumuz uygulamanın karşılığını sporcularımızın Türkiye, Avrupa gibi büyük şampiyonalarda derecelerle alıyoruz ve inşallah da almaya devam edeceğiz, bu sebeple doğru yolda ilerlediğimiz kanısındayız. Ben sporcularımızı bu başarılarından dolayı tebrik ediyor başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.
Ayrıca bizlere destek olan ve şampiyonaya katılan Gençlik hizmetleri spor il Müdür vekilimiz sayın Sedat Bektaş, Çanakkale kent konseyi spor meclisi başkanımız sayın Fadıl KURT ve Judo il Temsilcisi sayın Nurkan ŞANDA ’ya çok teşekkür ediyorum.
SONUÇLAR
|27 KG. MİNİK ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|27 KG. MİNİK BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|Bilal İNCE
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|1
|Ezgi Nur ÜNLÜ
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|Ardahan İNCE
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|2
|Yağmur USTABAŞI
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|Emre DEVRENGENÇ
|Dosan 3 Demir spor Klb.
|Ankara
|3
|Şevval YAVAŞ
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|3
|Sema Nur ÖZTÜRK
|Adem Demir Spor Klb.
|Ankara
|30 KG. MİNİK ERKEKLER
|İLİ
|30 KG MİNİK BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|M.Akif UĞUR
|Dosan 3 Demir spor Klb.
|Ankara
|1
|Cemile MİKAİLOĞLU
|Kepez Spor Kulübü
|Çanakkale
|Yusuf Erkan HAN
|Adem Demir Spor Klb.
|Ankara
|2
|Sema Nur DEMİRTAŞ
|Adem Demir Spor Klb.
|Ankara
|Yakup TÜLEK
|Sahip Gençlik Spor Klb.
|Ankara
|3
|3
|33 KG MİNİK ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|33 KG MİNİK BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|Görkem KARTAL
|Kepez Spor Kulübü
|Çanakkale
|1
|İrem DİNÇ
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|Kaya YİRMEŞOĞLU
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|2
|Gamze HELVACI
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|Mustafa BÜYÜKYAVUZ
|Dosan 3 Demir spor Klb.
|Ankara
|3
|Miray KILIÇ
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|Mert Can SAHİP
|Sahip Gençlik Spor Klb.
|Ankara
|3
|Sude YAĞCI
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|36 KG. MİNİK ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|40 KG MİNİK BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|Mustafa Emirhan DURMUŞ
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|1
|Buse GÜNGÖR
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|Yiğit ÇELİK
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|2
|Deniz TERZİOĞLU
|Dosan 3 Demir spor Klb.
|Ankara
|Ali Emir BAYHAN
|Çan Belediyesi Spor Klb.
|Çanakkale
|3
|Elif GÜNGÖR
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|Abdülbaki DEMİR
|Dosan 3 Demir spor Klb.
|Ankara
|3
|Feyza ENGİN
|Çan Belediyesi Spk
|Çanakkale
|40 KG MİNİK ERKEKLER
|İLİ
|47 KG YILDIZ BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|Halil ÖZTÜRK
|Adem Demir Spor Klb.
|Ankara
|1
|Zeynep TAŞKIN
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|Arda GÜNGÖR
|Çan Belediyesi Spor Klb.
|Çanakkale
|2
|Ayşe PEKCAN
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|3
|Melisa Gül ÖZÇELİK
|Sahip Gençlik Spor Klb.
|Ankara
|3
|Ayşe Melike ARMUT
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|37 KG YILDIZ ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|51 KG YILDIZ BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|Yusuf SALIM
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|1
|Melek GÜNDOĞDU
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|Fatih KARTAL
|Adem Demir Spor Klb.
|Ankara
|2
|Nimet Sevim BAŞARAN
|Kepez Spor Kulübü
|Çanakkale
|3
|3
|45 KG YILDIZ ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|46 KG B.GENÇ BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|Berke YAVUZ
|Çan Belediyesi Spor Klb.
|Çanakkale
|1
|Firuze FEYZULLAYEVA
|Kepez Spor Kulübü
|Çanakkale
|Süleyman KEPENEKÇİ
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|2
|Yağmur BEYDOĞAN
|Dosan 3 Demir spor Klb.
|Ankara
|Burak GÜNGÖR
|Bayramiç Taekwondo
|Çanakkale
|3
|Asım ŞAHBAZ
|Adem Demir Spor Klb.
|Ankara
|3
|65 KG YILDIZ ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|55 KG B.GENÇ BAYANLAR
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|Feyyaz PEKCAN
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|1
|Melike ÖNEM
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|2
|Zeynep Nur ŞENGÜL
|Çan Belediyesi Spor Klb.
|Çanakkale
|3
|4
|+65 KG YILDIZ ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|TAKIM SIRALAMASI
|1. 2. 3.
|PUAN
|Doğuhan BİÇİCİ
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|1
|Çanakkale Anafartalar Spor Kulübü
|( 9 ) ( 6 ) ( 1 )
|82
|2
|Çanakkale Bayramiç Taekwondo
|( 3 ) ( 3 ) ( 5 )
|35
|3
|Çanakkale Kepez Spor Kulübü
|( 4 ) ( 1 ) ( 0 )
|31
|45 KG B.GENÇ ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|Furkan KARAGÖZ
|Çan Belediyesi Spor Klb.
|Çanakkale
|55 KG B.GENÇ ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|Mustafa ÖNEM
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|Cihan DEMİR
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale
|Kayra MERT
|Adem Demir Spor Klb.
|Ankara
|63 KG B.GENÇ ERKEKLER
|KÜLÜBÜ
|İLİ
|Yusuf GELMEZ
|Kepez Spor Kulübü
|Çanakkale
|FurkanPEKCAN
|Anafartalar Spor Kulb.
|Çanakkale