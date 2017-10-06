Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası (European Cadet Taekwondo Championships 2017) sona erdi. Türkiye Şampiyonayı 2 Altın ve 2 Bronz olmak üzere toplam 4 Madalya ile tamamladı.









Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası - Badapeşte (Macaristan)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Genç sporcularımız, uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşatıyor. Elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, devam eden Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin "Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyona'sını 2 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladık. Yıldızlar kategorisinde Dünya ve Avrupa Şampiyonlarının arka arkaya yapılması nedeniyle Macaristan'daki şampiyonaya B takımımızla katıldık. Buna rağmen 2 Avrupa şampiyonu çıkararak sporcu havuzumuzun ne kadar kaliteli olduğunu bir kez saha gösterdik. Türk taekwondosunun geleceği teminat altındadır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden antrenör ve sporcularımızı kutluyorum." dedi.

1. GÜN:

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası (European Cadet Taekwondo Championships 2017) 5-8 ekim 2017 tarihlerinde Budapeşte de yapılacak olan şampiyonanın ilk gününde Ülkemizi temsil etmek için tatamiye çıkan erkekler 33kg Merdan Çalık, 37kg Koray Yiğit Öztürk, bayanlar 29kg Rümeysa Akar, 29kg Hatice Bengü Dağ ve 33kg Nazlı İrem Dinç rakiplerine yenilerek elendiler.



2. GÜN:

Şampiyonanın İkinci gün erkeklerde Erkeklerde 41kg, 45kg,Bayanlarda 37kg, 41kg müsabakaları yapıldı. Ülkemiz adına 8 sporcunun tatamide dövüştüğü şampiyonanın ikinci gününde 6 sporcumuz dereceye giremiyerek elendi. 37kg Fatma Eylül Koca ve 41 kg Zeynel Fırat Tanrıverdi kilolarında Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize Altın madalya kazandırdılar.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin yaptıgı açıklamada "Macaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyona'sında Zeynel Fırat Tanrıverdi ve Fatma Eylül Koca altın madalya kazanarak bize çifte gurur yaşattı.

42 ülkenin katıldığı şampiyonanın düzenlendiği Budapeşte'de İstiklal Marşımızı 2 kere dinlettirmenin ve Ay-yıldızlı bayrağımızı 2 kere göndere çektirmenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizi her kategoride gururlandırmaya devam ediyoruz. Başarıda en alttan en üste emeği geçen herkesi kutluyor, müsabakası olan diğer sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

3.GÜN:

Şampiyonanın 3. gününde Erkekler: -49kg, -53kg, -57kg, Bayanlar: -44kg, -47kg, -51kg müsabakaları yapıldı. 47kg bayanlarda Esma Nur Ersoy ve 49kg erkeklerde Ömer Yasin Orhan Avrupa 3. olarak ülkemize Bronz madalya kazandırdı.

4. GÜN:

yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonanın son gününde Erkekler 61 kiloda Mehmet Erdoğan, 65 kiloda Talha Enes Kanber, +65 kiloda Ali Kirazlı, bayanlar 55 kiloda Ceyda Akagündüz, 59 kiloda Rojin Cumcu, +59 kiloda Ekin Su Öner ile Ayselnur Sağlık tatamiye çıkacak. 4. Gün (Son Gün) tatamiye çıkan tüm sporcularımız rakiplerine yenilerek elendiler.



AVRUPA YILDIZLAR TAEKWONDO ŞAMPİYONASI -5-8 EKİM 2017 – BUDAPEŞTE -MACARİSTAN

EUROPEAN CADET TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS - 5-8 OCTOBER 2017 - BUDAPEST - HUNGARIAN

