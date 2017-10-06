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Taekwondo Videoları Taekwondo Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası 2017 European Cadet Taekwondo Championships

x2017 10 yats logo 01Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası (European Cadet Taekwondo Championships 2017)  sona erdi. Türkiye Şampiyonayı 2 Altın ve 2 Bronz olmak üzere toplam 4 Madalya ile tamamladı.

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Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası - Badapeşte (Macaristan)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Genç sporcularımız, uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşatıyor. Elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, devam eden Avrupa  Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

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Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin "Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyona'sını 2 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladık. Yıldızlar kategorisinde Dünya ve Avrupa Şampiyonlarının arka arkaya yapılması nedeniyle Macaristan'daki şampiyonaya B takımımızla katıldık. Buna rağmen 2 Avrupa şampiyonu çıkararak sporcu havuzumuzun ne kadar kaliteli olduğunu bir kez saha gösterdik. Türk taekwondosunun geleceği teminat altındadır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden antrenör ve sporcularımızı kutluyorum." dedi.

1. GÜN:

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası (European Cadet Taekwondo Championships 2017) 5-8 ekim 2017 tarihlerinde Budapeşte de yapılacak olan şampiyonanın ilk gününde Ülkemizi temsil etmek için tatamiye çıkan erkekler 33kg Merdan Çalık, 37kg Koray Yiğit Öztürk, bayanlar  29kg Rümeysa Akar, 29kg Hatice Bengü Dağ ve 33kg Nazlı İrem Dinç rakiplerine yenilerek elendiler.

2. GÜN:

Şampiyonanın İkinci gün erkeklerde Erkeklerde 41kg, 45kg,Bayanlarda 37kg, 41kg müsabakaları yapıldı. Ülkemiz adına 8 sporcunun tatamide dövüştüğü şampiyonanın ikinci gününde 6 sporcumuz dereceye giremiyerek elendi. 37kg Fatma Eylül Koca ve 41 kg Zeynel Fırat Tanrıverdi kilolarında Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize Altın madalya kazandırdılar.

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Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin yaptıgı açıklamada "Macaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyona'sında Zeynel Fırat Tanrıverdi ve Fatma Eylül Koca altın madalya kazanarak bize çifte gurur yaşattı.

42 ülkenin katıldığı şampiyonanın düzenlendiği Budapeşte'de İstiklal Marşımızı 2 kere dinlettirmenin ve Ay-yıldızlı bayrağımızı 2 kere göndere çektirmenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizi her kategoride gururlandırmaya devam ediyoruz. Başarıda en alttan en üste emeği geçen herkesi kutluyor, müsabakası olan diğer sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

3.GÜN:
Şampiyonanın 3. gününde Erkekler: -49kg, -53kg, -57kg, Bayanlar: -44kg, -47kg, -51kg müsabakaları yapıldı. 47kg bayanlarda Esma Nur Ersoy ve 49kg erkeklerde Ömer Yasin Orhan Avrupa 3. olarak ülkemize Bronz madalya kazandırdı.

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4. GÜN:
yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonanın son gününde Erkekler 61 kiloda Mehmet Erdoğan, 65 kiloda Talha Enes Kanber, +65 kiloda Ali Kirazlı, bayanlar 55 kiloda Ceyda Akagündüz, 59 kiloda Rojin Cumcu, +59 kiloda Ekin Su Öner ile Ayselnur Sağlık tatamiye çıkacak. 4. Gün (Son Gün) tatamiye çıkan tüm sporcularımız rakiplerine yenilerek elendiler.

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AVRUPA YILDIZLAR TAEKWONDO ŞAMPİYONASI -5-8 EKİM 2017 – BUDAPEŞTE -MACARİSTAN
EUROPEAN CADET TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS - 5-8 OCTOBER 2017 - BUDAPEST - HUNGARIAN

YILDIZ ERKEKLER YILDIZ BAYANLAR

33 KG

1-Idar Bagov - Rusya

2-Teodoro Del Vecchio İtalya

3-Mateo Pratljacic Hırvatistan

3-Alexandru Teodor Romanya

29 KG

1-Areti Tsigka - Yunanistan

2-Dóra Halász Macaristan

3-Rachele Amato İtalya

3-Kyara Valliamee Fransa

37 KG

1-Milan Molle - Hollanda

2-Hristo Bogdanov Bulgaristan

3-Prince Mir Andora

3-David Milov İsrail

33 KG

1-Anastasiia Makarova Rusya

2-Elsa Hernandez İspanya

3-Lora Katsarova Bulgaristan

3-Dalya Rehani Fransa
41 KG
1-Zeynel F. Tanriverdi - Türkiye
2-Aleksandr Tsoi Rusya
3-Vito Jelic Hırvatistan
3-Danylo Ulianov Ukrayna		 37 KG
1-Fatma Eylul Koca - Türkiye
2-Nilla Brostrom Hollanda
3-Martina Pesce İtalya
3-Evelyn Buntusch Almanya
45 KG
1-Daniel Ladzhev - Bulgaristan
2-Artem Stepanenko Rusya
3-Kristian Storsul Borgen Norveç
3-Nikola Lukic Sırbistan		 41 KG
1-Jovana Vasiljevic - Sırbistan
2-Andrea Bokan Sırbistan
3-Anastasia Subbotina Rusya
3-Adriana Cerezo İspanya
49 KG
1-Igor Iakovlev - Rusya
2-Wassil Kheribi Fransa
3-Emre Tepe Almanya
3-Omer Yasin Orhan Türkiye		 44 KG
1-Roja Rezaie - Almanya
2-Valeriia Romanova Rusya
3-Irina Meshcherekova Rusya
3-Tia Slovenc Hırvatistan
53 KG
1-Ilia Danilov - Rusya
2-Ivan Arbuzov Rusya
3-Daniil Paliakou Belarus
3-Filippos Kounoupa Yunanistan		 47 KG
1-Katarina Kraisnik - Bosna Hersek
2-Vera Protsvetaeva Ukrayna
3-Esma Nur Ersoy Türkiye
3-Sophia Efanova Rusya
57 KG
1-Lorenzo Glaviano - Italya
2-Roman Parkhomenko Ukrayna
3-Sergei Reshetnikov Rusya
3-Sotirios Michopoulos Yunanistan		 51 KG
1-Helena Kicema Hırvatistan
2-Tania Maria Rache Romanya
3-Anfisa Lazareva Rusya
3-Antonia Ioannou Yunanistan
61 KG
1-Matvei Shekhovtcov - Rusya
2-Andreas Rodopoulos Yunanistan
3-Yevgeniy Kucherenko Ukrayna
3-Giuseppe Guarna İtalya		 55 KG
1-Dimitra S. Bitsikokou - Yunanistan
2-Sasja Van Wanrooij  Hollanda
3-Magdalena Josifoski Sırbistan
3-Sara Nuzzo İtalya
65 KG
1-Amran Liev - Rusya
2-Andrea Riondino İtalya
3-Valerii Tanasiuk Ukrayna
3-Elias Ibisi Fransa		 59 KG
1-Liliia Khuzina - Rusya
2-Juliana Lipatova Ukrayna
3-Yuliya Karnevich Belarus
3-Sandra Stamevski  Sırbistan
+65 KG
1-Vladyslav Dzoz - Ukrayna
2-Michal Paczkowski Polonya
3-Nikola Ostojic Sırbistan
3-Dragos Marinescu Moldova		 +59 KG
1-Anna Pekonkina - Rusya
2-Aicha Odrago İspanya
3-Aliah Angel Palma İtalya
3-Nika Petanjek Hırvatistan

 

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