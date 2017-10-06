İzmir Çağrı Spor Kulübü Derneği Muharrem ayı ve aşure günü dolayısı ile bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.





İZMİR ÇAGRI SPOR KULUBU AŞURE ETKİNLİĞİ

İzmir’in çeyrek asırlık köklü spor kulübü derneklerinden biri olan Çağrı Spor Kulübü Derneği Muharrem ayı ve aşure günü dolayısı ile bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

"Bugün günlerden Kerbela olsa, kaçımız İmam Hüseyin'in yanında olurduk?" Sloganı ile gerekleştirilen etkinlik kapsamında Çağrı spor kulübü derneği Kulüp başkanı ve aynı zamanda Taekwondo ve Kıck boks branşlarında milli hakem ve milli antrenör olan Ahmet BEREKET etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada “Çağrı spor merkezi olarak Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında, Kerbela şehitlerimiz ve aşure günü dolayısı ile sporcu, sporcu velilerimiz ve vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile aşure dağıtımı gerçekleştirdik.

Bu vesile ile İslam ümmeti içine fitne ateşi düşürmek isteyenleri hesap görenlerin en hayırlısı olan Yüce Allah'a havale ediyor imam Hüseyin başta olmak üzere Kerbela şehitlerimize rahmet diliyor acıda olsa bu matem günlerinin Titreyip kendinize dönmemize vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi