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Taekwondo Tekvando

x2017 10 bursa yildiz 013 etaptan oluşan lig maçlarımızın sonunda Şampiyon olan Emek Spor Kulübü ailesi ile dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyor, Yıldızlar Ligi maçlarımıza katılan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz.

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2017 10 bursa yildiz 01

3 etaptan oluşan lig maçlarımızın sonunda Şampiyon olan Emek Spor Kulübü ailesi ile dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyor, Yıldızlar Ligi maçlarımıza katılan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz.

YILDIZLAR TAEKWONDO LİGİ
GENEL TOPLAM TAKIMLAR SIRALAMASI

1.Emek Spor - 156 Puan
2.Sağlık Spor - 109 Puan
3.Yıldırım Belediyespor - 91 Puan
4.Orbay Spor - 68 Puan
5.HYM Spor - 59 Puan
6.Hürriyet Gençlik Spor - 57 Puan
7.Derin Spor - 42 Puan
8.Köşem Spor - 38 Puan
9.Birol Spor - 35 Puan
10.Alemdar Gençlik Spor - 29 Puan
11.Osmangazi Koleji Spor - 15 Puan
12.Osmangazi Belediyespor - 14 Puan
13.Gemlik Körfez Spor- 12 Puan
14.Gürsu Belediyespor - 8 Puan
15.Bursa Gücü Spor - 7 Puan
16.Inegöl Belediyespor - 6 Puan
17.Kurtuluş Gençlik Spor - 4 Puan
18.Şirinevler Spor - 4 Puan
19.Çevre ve Şehircilik Spor - 3 Puan
20.Mudanya Klas Spor - 2 Puan
21.Bursaspor - 1 Puan
22.Yeşilova Spor - 1 Puan

 

Taekwondo İl Temsilcisi Turgay Aydın -  İl Hakem Komitesi Başkanı İlhan Zaralı - İl Tertip Komitesi Başkanı Doğan Aydın

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Kabe
Muhlis Koyuncu
M. Omer Koyuncu

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