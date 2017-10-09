3 etaptan oluşan lig maçlarımızın sonunda Şampiyon olan Emek Spor Kulübü ailesi ile dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyor, Yıldızlar Ligi maçlarımıza katılan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz.





3 etaptan oluşan lig maçlarımızın sonunda Şampiyon olan Emek Spor Kulübü ailesi ile dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyor, Yıldızlar Ligi maçlarımıza katılan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz.

YILDIZLAR TAEKWONDO LİGİ

GENEL TOPLAM TAKIMLAR SIRALAMASI

1.Emek Spor - 156 Puan

2.Sağlık Spor - 109 Puan

3.Yıldırım Belediyespor - 91 Puan

4.Orbay Spor - 68 Puan

5.HYM Spor - 59 Puan

6.Hürriyet Gençlik Spor - 57 Puan

7.Derin Spor - 42 Puan

8.Köşem Spor - 38 Puan

9.Birol Spor - 35 Puan

10.Alemdar Gençlik Spor - 29 Puan

11.Osmangazi Koleji Spor - 15 Puan

12.Osmangazi Belediyespor - 14 Puan

13.Gemlik Körfez Spor- 12 Puan

14.Gürsu Belediyespor - 8 Puan

15.Bursa Gücü Spor - 7 Puan

16.Inegöl Belediyespor - 6 Puan

17.Kurtuluş Gençlik Spor - 4 Puan

18.Şirinevler Spor - 4 Puan

19.Çevre ve Şehircilik Spor - 3 Puan

20.Mudanya Klas Spor - 2 Puan

21.Bursaspor - 1 Puan

22.Yeşilova Spor - 1 Puan

Taekwondo İl Temsilcisi Turgay Aydın - İl Hakem Komitesi Başkanı İlhan Zaralı - İl Tertip Komitesi Başkanı Doğan Aydın