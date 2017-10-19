"2017 Para Taekwondo Dünya Şampiyonası" 19 Ekim 2017 de Londra da yapılacak. Türkiye Bayanlarda Dünya Şampiyonu, Erkeklerde ve Genel Klasmanda Dünya İkincisi oldu.











2017 Para Taekwondo Dünya Şampiyonası - Londra

Dünya Taekwondo Federasyonu'nun organize ettiği "2017 Para Taekwondo Dünya Şampiyonası" (2017 WTF Para-Taekwondo Championships) müsabakaları 19 Ekim 2017 tarihinde Londra da yapılacak.

Londra’da düzenlenen ve 59 ülkeden 263 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada ülkemizi 15’i erkek 8’i bayan olmak üzere 23 sporcu temsil etti.

Para-Taekwondonun 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kabul edilmesinin ardından düzenlenen ilk şampiyonada Türk taekwondocular 7 final müsabakası yaparak ve toplamda 10 madalya kazanarak başarılı bir grafik gösterdi. Sporcularımız Dünya şampiyonasını 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

TAKIM SIRALAMASINDA KÜRSÜYE AMBARGO KOYDUK

Türkiye, bu sonuçlarla genel sıralamada Rusya’nın ardından Dünya 2’ncisi oldu. Türkiye’nin ardından Moğolistan ise 3. sırayı aldı. Bayan takım sıralamasında Türkiye 3 altın ve 1 bronz madalya ile zirveye çıktı. Türkiye’yi sırasıyla Sırbistan ve Rusya takip etti. Türkiye, erkeklerde 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile Rusya’nın ardından kürsüde 2’nci basamağı elde etti. Üçüncü sıra ise Kazakistan’ın oldu.

ŞAHİN: “ENGELLİ SPORCULARIMIZ YİNE ÜLKEMİZİN GURURU OLDU”

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Dünya şampiyonasında önemli bir başarıya imza atan milli takım kafilesini kutlayarak, “Engelli sporcularımız yine ülkemizin gururu olmayı başardı. Kendilerine şans verildiğinde neler yapabildiklerini bir kez daha gösterdiler. 59 ülke ile katılım rekorunun kırıldığı şampiyonada kürsüye ambargo koyduk. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da ne kadar iddialı olacağımızı göstermiş olduk, Bu başarıda emeği geçen tüm antrenörlerimizi, sporcularımızı ve sporcularımızın ailelerini kutluyorum. 2020 yılında Tokyo'da hem olimpiyat hem de paralimpik madalyalara doğru hızla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

“Altın: Mehmet Serkan Serpici (K42-75 kilo), Ayşe Dudu Karatay (K42 +58 kilo), Şeyma Nur Emeksiz (K43 +58 mşlh), Nurgül Bilek (K42 – 49 kilo)

Gümüş: Mehmet Sami Saraç (K42 – 61 kilo), Yaşar Sami Gökbaba (K42 +75 kilo), Mahmut Bozteke (K44 -61 kilo)

Bronz: Ali Can Özcan (K44 -61 kilo), Osman Yalt (K43 -75 kilo), Meryem Betül Çavdar (K44 – 49 kilo)”