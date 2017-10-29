"19. Balkan Taekwondo Şampiyonası" 10-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Edirne'de Trakya Üniversitesi 75.Yıl Spor Salonu Balkan Yerleşkesinde yapılacak.









Balkan Taekwondo Birliği (BTU) tarafından düzenlenen ve Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından organize edilen 19. Balkan Taekwondo Şampiyonası 10-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Edirne'de yapılacak.

Tarih : 10-12 Kasım 2017

Yer : Trakya Üniversitesi 75.Yıl Spor Salonu Balkan Yerleşkesi - EDİRNE

Müsabaka Takvimi:

10 Kasım 2017 - Poomsae Taekwondo

11-12 Kasım 2017 - Kyorugi (Taekwondo Müsabakaları)

Balkan Taekwondo Şampiyonası; açık bir turnuva olmayıp, Balkan Taekwondo Birliği tarafından düzenlenen ve birliğe üye ülkelerin milli takımlarıyla katıldığı bir şampiyonadır.

Türkiye adına Balkan Şampiyonası'na katılacak milli takımdaki sporcularla iletişime geçilmiştir.

Katılımcılar kendi imkanları ile katılacaktır. Şampiyonaya katılım ücreti olan 30 Avro kayıt esnasında Balkan Taekwondo Birliği'ne (BTU) elden ödenecektir.

Önemli Not: Balkan Taekwondo Şampiyonası'nda kilo toleransı ve sıklet değişimi kesinlikle olmayacaktır. Milli Takıma çağrılan kilo ve sıklet sorunu yaşayan sporcuların federasyonu bilgilendirmeleri zorunludur.

Otel konaklama için irtibat numarası:

Yasin Nas

Edirne Bölge Antrenörü

0.535.631 27 55