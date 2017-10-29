Haberler

Taekwondo Europen Junior Taekwondo Championships 2017

x2017 11 europen juniors logo37 ülkeden 502 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası (Europen Junior Taekwondo Championships 2017)'nı Türkiye 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Böylece Türkiye Genel Kasmanda ve Erkekler Kategorisinde Avrupa 2.si , Bayanlar Kategorisinde ise Avrupa 4. sü oldu.

2015 10 koyuncuspor tv
2017 11 ejtc millitakim

World Taekwondo Europe (WTE) 'un düzenlediği "2017 Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası (Europen Junior Taekwondo Championships 2017)" 2-5 Kasım 2017 tarihinde Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrinde Kition Athletic Center da yapılacak.

2017 11 kursu 01

 

1.GÜN:

37 ülkeden 502 erkek ve bayan sporcunun yarıştığı Avrupa Gençler Taekwondo şampiyonasının ilk gününde Türkiye, 59 kiloda Mertcan Dolmacı'nın ve 42 kiloda Emine Göğebakan'ın Avrupa şampiyonu olmasıyla ilk gün 2 Altın madalya kazandı.

59kg genç erkeklerde ülkemizi temsil eden Mertcan Dolmacı, ilk turda Çek Jakup Vanicek'i, ikinci turda İngiliz Owen Turner'ı, çeyrek finalde İtalyan Gabriele Caulo'yı, yarı finalde Rus Valeriy Shimanov'u ve final müsabakasında Ermeni Roman Hayrapetrov'u yenerek 59kg da Avrupa Taekwondo Şampiyonu oldu ve ülkemize altın madalya kazandırdı.

42 kg genç bayanlarda ülkemizi temsil eden Emine Göğebakan, ilk turda Hırvat Paula Antunovic'i, çeyrek finalde Rus Larisa Medvedeva'yi, yarı finalde Rus Yana Yarkova'yı ve final müsabakasında Alman Shayna Guerra'yı yenerek 42kg da Avrupa Taekwondo şampiyonu oldu ve ülkemize Altın Madalya kazandırdı.

İlk gün 52 kg Gülse Polat ve 45 kg Mehmet Oral çeyrek finalde, 78 kg Hüseyin Kartal ikinci turda rakiplerine yenilerek elendiler.

2017 11 ejtc emine 01

42kg Emine Göğebakan Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonu oldu.

 

2017 11 ejtc mertdolmaci 01

59kg Mertcan Dolmacı Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonu oldu.

 

2017 11 ejtc emine 03

 

2017 11 ejtc kursu 01

 

2.GÜN:

Şampiyonanın ikinci gününde 48 kg Görkem Polat, 63 kg Nesim Küskü, 44 kg Edanur Koç, 55 kg Tuğba Yılmaz ve 68 kg Aleyna Yılmaz tatamide ülkemizi temsil ettiler.

44 Kg bayanlarda Edanur Koç ve 48 Kg erkeklerde Görkem Polat 3.olarak Bronz Madalya kazandı. Tatamiye çıkan diğer sporcularımız rakiplerine yenilerek elendiler.

2017 11 madalya 04

48kg Görkem Polat Avrupa Gençler 3. olarak Bronz Madalya kazandı.

 

2017 11 madalya 05

44kg Edanur Koç Avrupa Gençler 3. olarak Bronz Madalya kazandı.

3.GÜN:

+78 kg Emre Kutalmış Ateşli ilk turu by çekerek 2. tura yükseldi.ikinci turda Ukrayna'lı Andrei Garbar'ı yenen İkra Kayır, çeyrek finalde Hollanda'lı Bryan Zonderop'u yendi. Yarı Finalde Rus Artur Baimatov'u yenen Emre Final macında İngiliz Adrian Wagstaffe'yi yenerek Avrupa Şampiyonu oldu ve Ülkemize +78kg da Altın Madalya kazandırdı.

59 kg genç bayanlarda ülkemizi temsil eden İkra Kayır, ilk turda Letonya'lı Lea Sesar'ı yendi.İkinci turda Rus Margarita Blizniakova'yı yenen İkra Kayır, Çeyrek finalde Çek Petra Stolbova'yı, yarı finalde Sırp Aleksandra Perisic’i mağlup etti. Final Müsabakasında Hırvat Nika Klepac'e yenilen İkra Kayır bu sonuçla Avrupa İkincisi olarak ülkemize Gümüş Madalya kazandırdı.

2017 11 madalya 06

 +78 kg Emre Kutalmış Ateşli Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonu oldu.

2017 11 madalya 07

 59 kg İkra Kayır Avrupa 2. olarak Gümüş Madalya kazandı.

 

4.GÜN:

Şampiyonanın 4. ve son gününde 55 kg Ahmet Küskü, 68 kg Samet Erkovan, 49 kg Saliha Küçüksolak, 63 kg Sena Nur Ertürk ve +68 kg Esra Akbulak ve+68kg Beyza Basma tatamide ülkemizi temsil etti. Sporcularımız rakiplerine yenilerek madalya kazanamadı.

Böylece Türkiye Şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Böylece Türkiye Genel Kasmanda ve Erkekler Kategorisinde Avrupa 2.si , Bayanlar Kategorisinde ise Avrupa 4. sü oldu.

 2017 11 kursu 02

EUROPEAN JUNIOR TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS ALL RESULTS 2-5 NOVEMBER 2017

GENÇ ERKEKLER GENÇ BAYANLAR
45 KG
1-Bahruz Guluzade Azerbaycan
2-Dmitrii Shishko  Rusya
3-Zurab Kintsurashvili Gürcistan
3-Josip Teskera Hırvatistan		 42 KG
1-Emine Göğebakan Türkiye
2-Shayna Guerna Almanya
3-Yana Yarkova Rusya
3-Valeria Gurchenko Rusya
48 KG
1-Zyadin İbragimov Rusya
2-Epemeinnondas Triantafylou Yunanistan
3-Daniil Kuvalov Rusya
3-Görkem Polat Türkiye		 44 KG
1-Polina Shcherbakova Rusya
2-Aaliyah Poweşl İngiltere
3-Arina Pucheko Rusya
3-Edanur Koç Türkiye
51 KG
1-Georgy Popov Rusya
2-Vladimir Lotsov Rusya
3-Vasyly Kotyash Ukrayn
3-Abojan Stefanoviç Sırbistan		 46 KG
1-anastasiia artamonova Rusya
2-olha protsvitaaivea Ukrayna
3-Abishag Semberg İsrail
3-laura kopcsik Macaristan
55 KG
1-Vito Dell Aquila İtalya
2-Viacheslav Bovkun Rusya
3-Spiridon Nitsas Almanya
3-Dzianis Badanin Belarus		 49 KG
1-Elizaveta ryadninskaya Rusya
2-Anna Kazarnovskaia Rusya
3-Lerona cabel İspanya
3-Tatiana Miccoli  İsveç
59 KG
1-Mertcan Dolmacı Türkiye
2-Roman Hayrapetov ermenistan
3-Valeriy Shimanov rusya
3-Hüseyin Canan Almanya		 52 KG
1-Vanessa Becktein Almanya
2-Linea Musteata Romanya
3-Julia Sereda Polonya
3-Arlet Ortiz ispanya
63 KG
1-Maxim Emelkin Rusya
2-Magamedresol Omarov Rusya
3-Nedzad Husiç Bosna Hersek
3-javad Agkhayev Azerbaycan		 55 KG
1-Serdija Steviç sırbistan
2-Anastasia Nosova rusya
3-Fani Tzeli yunanistan
3-jolanti Tarvisa litfanya
68 KG
1-Anargyros Sofotasios Yunanistan
2-Marko Golubiç Hırvatistan
3-javier Gonzalez İspanya
3-Andranik Khachatryan Ermenistan		 59 KG
1-Nika klepac Hırvatistan
2-İkra kayır TürkiyE
3-Diana makievskaia Rusya
3-Aleksandra perisiç Sırbistan
73 KG
1-Dali Ishberdin Rusya
2-Dmitriy Evtukhov Rusya
3-Pavel Tsygankov  Rusya
3-Alexandr Lupu Moldovya		 63 KG
1-Ana taslak Hırvatistan
2-Celine schmidt Almanya
3-Natalia moreno Hırvatistan
3-Alexandra shabalina
78 KG
1-Dali Ishberdin Rusya
2-Dmitriy Evtukhov Rusya
3-Pavel Tsygankov  Rusya
3-Alexandr Lupu Moldovya		 68 KG
1-Althea Laurin Fransa
2-Sharissa Gannaway İngiltere
3-Dalila Dambra İtalya
3-Kristina Cerina Hırvatistan
+78 KG
1-Emre Kutalmış Ateşli Türkiye
2-Adrian wagstaffe İngiltere
3-Artur Baimatov Rusya
3-Ruslan Trekhov Rusya		 +68 KG
1-Kristina Adebaio Rusya
2-Ella Borisova Rusya
3-Anja Madıniç Hırvatistan
3-Alema Hadziç Almanya

 

2017 GENÇLER AVRUPA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIMIMIZ – 2-5 KASIM 2017 – LARNAKA

GENÇ ERKEKLER GENÇ BAYANLAR

45 KG MEHMET ORAL

42 KG EMİNE GÖĞEBAKAN

48 KG GÖRKEM POLAT

44 KG EDANUR KOÇ

51 KG OSMAN TÜRKER KÖSE

46 KG İKLİMA BETÜL KARAKUŞ

55 KG AHMET KÜSKÜ

49 KG SALİHA KÜÇÜKSOLAK

59 KG MERTCAN DOLMACI

52 KG GÜLSE POLAT

63 KG NESİM KÜSKÜ

55 KG TUĞBA YILMAZ

68 KG SAMET ERKOVAN

59 KG İKRA KAYIR
59 KG AYŞENUR ÖZCAN

73 KG H. BERAT DEMİRCİOĞLU

63 KG SENA NUR ERTÜRK

78 KG HÜSEYİN KARTAL

68 KG ALEYNA YILMAZ

+78 KG EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ

+78 KG M. EMİN AÇIKGÖZ

+78 KG BERKANT KARA

+68 KG ESRA AKBULAK

+68 KG BEYZA BASMA

 

 2017 11 europen juniors logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabe
Muhlis Koyuncu
M. Omer Koyuncu

Üye Girişi

Koyuncuspor TV - 2
Koyuncuspor TV

koyuncuspor.net

Koyuncuspor.Net

Reklam 6

Nursin.net

Reklam 4

Koyuncuspor.Net

Reklam 2

Nursin.net

Reklam 1

Koyuncuspor.Net

Reklam 5

Nursin.net
 
 
 