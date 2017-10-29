37 ülkeden 502 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası (Europen Junior Taekwondo Championships 2017)'nı Türkiye 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Böylece Türkiye Genel Kasmanda ve Erkekler Kategorisinde Avrupa 2.si , Bayanlar Kategorisinde ise Avrupa 4. sü oldu.





World Taekwondo Europe (WTE) 'un düzenlediği "2017 Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası (Europen Junior Taekwondo Championships 2017)" 2-5 Kasım 2017 tarihinde Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrinde Kition Athletic Center da yapılacak.

1.GÜN:

37 ülkeden 502 erkek ve bayan sporcunun yarıştığı Avrupa Gençler Taekwondo şampiyonasının ilk gününde Türkiye, 59 kiloda Mertcan Dolmacı'nın ve 42 kiloda Emine Göğebakan'ın Avrupa şampiyonu olmasıyla ilk gün 2 Altın madalya kazandı.

59kg genç erkeklerde ülkemizi temsil eden Mertcan Dolmacı, ilk turda Çek Jakup Vanicek'i, ikinci turda İngiliz Owen Turner'ı, çeyrek finalde İtalyan Gabriele Caulo'yı, yarı finalde Rus Valeriy Shimanov'u ve final müsabakasında Ermeni Roman Hayrapetrov'u yenerek 59kg da Avrupa Taekwondo Şampiyonu oldu ve ülkemize altın madalya kazandırdı.

42 kg genç bayanlarda ülkemizi temsil eden Emine Göğebakan, ilk turda Hırvat Paula Antunovic'i, çeyrek finalde Rus Larisa Medvedeva'yi, yarı finalde Rus Yana Yarkova'yı ve final müsabakasında Alman Shayna Guerra'yı yenerek 42kg da Avrupa Taekwondo şampiyonu oldu ve ülkemize Altın Madalya kazandırdı.

İlk gün 52 kg Gülse Polat ve 45 kg Mehmet Oral çeyrek finalde, 78 kg Hüseyin Kartal ikinci turda rakiplerine yenilerek elendiler.





42kg Emine Göğebakan Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonu oldu.

59kg Mertcan Dolmacı Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonu oldu.

2.GÜN:

Şampiyonanın ikinci gününde 48 kg Görkem Polat, 63 kg Nesim Küskü, 44 kg Edanur Koç, 55 kg Tuğba Yılmaz ve 68 kg Aleyna Yılmaz tatamide ülkemizi temsil ettiler.



44 Kg bayanlarda Edanur Koç ve 48 Kg erkeklerde Görkem Polat 3.olarak Bronz Madalya kazandı. Tatamiye çıkan diğer sporcularımız rakiplerine yenilerek elendiler.

48kg Görkem Polat Avrupa Gençler 3. olarak Bronz Madalya kazandı.

44kg Edanur Koç Avrupa Gençler 3. olarak Bronz Madalya kazandı.

3.GÜN:

+78 kg Emre Kutalmış Ateşli ilk turu by çekerek 2. tura yükseldi.ikinci turda Ukrayna'lı Andrei Garbar'ı yenen İkra Kayır, çeyrek finalde Hollanda'lı Bryan Zonderop'u yendi. Yarı Finalde Rus Artur Baimatov'u yenen Emre Final macında İngiliz Adrian Wagstaffe'yi yenerek Avrupa Şampiyonu oldu ve Ülkemize +78kg da Altın Madalya kazandırdı.

59 kg genç bayanlarda ülkemizi temsil eden İkra Kayır, ilk turda Letonya'lı Lea Sesar'ı yendi.İkinci turda Rus Margarita Blizniakova'yı yenen İkra Kayır, Çeyrek finalde Çek Petra Stolbova'yı, yarı finalde Sırp Aleksandra Perisic’i mağlup etti. Final Müsabakasında Hırvat Nika Klepac'e yenilen İkra Kayır bu sonuçla Avrupa İkincisi olarak ülkemize Gümüş Madalya kazandırdı.

+78 kg Emre Kutalmış Ateşli Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonu oldu.

59 kg İkra Kayır Avrupa 2. olarak Gümüş Madalya kazandı.

4.GÜN:

Şampiyonanın 4. ve son gününde 55 kg Ahmet Küskü, 68 kg Samet Erkovan, 49 kg Saliha Küçüksolak, 63 kg Sena Nur Ertürk ve +68 kg Esra Akbulak ve+68kg Beyza Basma tatamide ülkemizi temsil etti. Sporcularımız rakiplerine yenilerek madalya kazanamadı.

Böylece Türkiye Şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Böylece Türkiye Genel Kasmanda ve Erkekler Kategorisinde Avrupa 2.si , Bayanlar Kategorisinde ise Avrupa 4. sü oldu.

EUROPEAN JUNIOR TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS ALL RESULTS 2-5 NOVEMBER 2017

GENÇ ERKEKLER GENÇ BAYANLAR 45 KG

1-Bahruz Guluzade Azerbaycan

2-Dmitrii Shishko Rusya

3-Zurab Kintsurashvili Gürcistan

3-Josip Teskera Hırvatistan 42 KG

1-Emine Göğebakan Türkiye

2-Shayna Guerna Almanya

3-Yana Yarkova Rusya

3-Valeria Gurchenko Rusya 48 KG

1-Zyadin İbragimov Rusya

2-Epemeinnondas Triantafylou Yunanistan

3-Daniil Kuvalov Rusya

3-Görkem Polat Türkiye 44 KG

1-Polina Shcherbakova Rusya

2-Aaliyah Poweşl İngiltere

3-Arina Pucheko Rusya

3-Edanur Koç Türkiye 51 KG

1-Georgy Popov Rusya

2-Vladimir Lotsov Rusya

3-Vasyly Kotyash Ukrayn

3-Abojan Stefanoviç Sırbistan 46 KG

1-anastasiia artamonova Rusya

2-olha protsvitaaivea Ukrayna

3-Abishag Semberg İsrail

3-laura kopcsik Macaristan 55 KG

1-Vito Dell Aquila İtalya

2-Viacheslav Bovkun Rusya

3-Spiridon Nitsas Almanya

3-Dzianis Badanin Belarus 49 KG

1-Elizaveta ryadninskaya Rusya

2-Anna Kazarnovskaia Rusya

3-Lerona cabel İspanya

3-Tatiana Miccoli İsveç 59 KG

1-Mertcan Dolmacı Türkiye

2-Roman Hayrapetov ermenistan

3-Valeriy Shimanov rusya

3-Hüseyin Canan Almanya 52 KG

1-Vanessa Becktein Almanya

2-Linea Musteata Romanya

3-Julia Sereda Polonya

3-Arlet Ortiz ispanya 63 KG

1-Maxim Emelkin Rusya

2-Magamedresol Omarov Rusya

3-Nedzad Husiç Bosna Hersek

3-javad Agkhayev Azerbaycan 55 KG

1-Serdija Steviç sırbistan

2-Anastasia Nosova rusya

3-Fani Tzeli yunanistan

3-jolanti Tarvisa litfanya 68 KG

1-Anargyros Sofotasios Yunanistan

2-Marko Golubiç Hırvatistan

3-javier Gonzalez İspanya

3-Andranik Khachatryan Ermenistan 59 KG

1-Nika klepac Hırvatistan

2-İkra kayır TürkiyE

3-Diana makievskaia Rusya

3-Aleksandra perisiç Sırbistan 73 KG

1-Dali Ishberdin Rusya

2-Dmitriy Evtukhov Rusya

3-Pavel Tsygankov Rusya

3-Alexandr Lupu Moldovya 63 KG

1-Ana taslak Hırvatistan

2-Celine schmidt Almanya

3-Natalia moreno Hırvatistan

3-Alexandra shabalina 78 KG

1-Dali Ishberdin Rusya

2-Dmitriy Evtukhov Rusya

3-Pavel Tsygankov Rusya

3-Alexandr Lupu Moldovya 68 KG

1-Althea Laurin Fransa

2-Sharissa Gannaway İngiltere

3-Dalila Dambra İtalya

3-Kristina Cerina Hırvatistan +78 KG

1-Emre Kutalmış Ateşli Türkiye

2-Adrian wagstaffe İngiltere

3-Artur Baimatov Rusya

3-Ruslan Trekhov Rusya +68 KG

1-Kristina Adebaio Rusya

2-Ella Borisova Rusya

3-Anja Madıniç Hırvatistan

3-Alema Hadziç Almanya

2017 GENÇLER AVRUPA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIMIMIZ – 2-5 KASIM 2017 – LARNAKA