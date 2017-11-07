Ali Can "2009 yılından bu yana Sponsorumuz olan Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İhsan Duru, Emin Duru ve Duru ailesinin Taekwondo ve kulübümüze verdiği destek için teşekkür ediyoruz" dedi.





Duru Bulgur Taekwondo İle Yola Devam Dedi

Yeni ismi ile Duruperformans Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Ali Can açıklamasında, “2003 Yılında kurulan performans spor kulübü taekwondo faaliyetlerine başladığı günden bu yana hedeflediğimiz birçok başarıyı yakalamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadık ama bu başarılarda sporcularımızın çalışmalarında malzeme araç gereç çalışma alanı ve büyük maçlara hazırlanabilmek için turnuvalara katılabilmenin zorunluluğunu ve maddi desteğin olması şarttı.

2009 yılında Sponsorumuz Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İhsan Duru Emin Duru ve Duru ailesinin Taekwondo ve kulübümüze verdiği destekle Karaman tarihinin en büyük başarılarını yakalamaya başladık.

Türkiye şampiyonalarında 30 Bronz, 17 Gümüş, 23 Altın olmak üzere 70 madalya alarak İlimizi Türkiye’de en üst seviyede temsil ettik.

Uluslararası alanda İlimize hiçbir branşta başarı gelmemişken 2011 yılında ilk Avrupa şampiyonluğunu getirmenin gururunu yaşadık.

Uluslararası Şampiyonalarda 4 Bronz, 7 Gümüş, 15 Altın Madalya kazandık. Balkan şampiyonalarında 1 Bronz 3 Altın Madalya kazandık.

Avrupa şampiyonalarında 2 Bronz, 2 Gümüş, 2 Altın Madalya kazandık. Dünya şampiyonalarında 2 Bronz kazandık.

22 Sporcumuzu Milli Takımlara vererek bu sporcularımızın Üniversite hayatını millilik maaşı ile garantiye aldık.

Aldığımız bu başarıların en büyük destekçisi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan sporcularımızın her zaman yanında ve desteğiyle çalışma azmimizi arttıran 2017-2018 sezonuna da destek veren "Sponsorumuz Duru Bulgu Yönetimine" Velilerimiz, Sporcularımız ve Karaman Halkı adına sonsuz teşekkür ediyor daha büyük hedeflere varmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimize geçmişimize bakarak söz veriyoruz” dedi.