Çanakkale Anafartalar spor kulübü Sporcusu Emine Gögebakan finalde Alman rakibini 12-3 yenerek Gençler Avrupa Taekwondo şampiyonu oldu.

ÇANAKKALE’NİN GURURU EMİNE GÖĞEBAKAN AVRUPA TAEKWONDO ŞAMPİYONU OLDU

Avrupa Taekwondo Federasyonu’nun 2017 Yılı Faaliyet Programında yer alan Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası 02 - 05 Kasım 2017 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta yapıldı. Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen Avrupa Gençler Taekwondo şampiyonasına Avrupa’nın değişik 37 ülkesinden, 502 sporcu ve Rusya, İspanya, Fransa gibi ülkeler katıldı.

İlk maçında Hırvat, İkinci ve Ücüncü maçında Rus rakipleri ile karşılan Çanakkale Anafartalar spor kulübü Sporcumuz Emine Gögebakan finalde Alman rakibini 12-3 gibi ezici bir farkla/üstünlükle yenerek Avrupa Taekwondo şampiyonu oldu.

Çanakkale’mizin Taekwondodaki gururu Emine Göğebakan, şanlı bayrağımızı dalgalandırarak istiklal marşımızı okutmayı başardı. Sporcum Emine’yi bu büyük başarısından dolayı tebrik ediyor, onu alnından öpüyorum.

Çanakkale Taekwondo İl Temsilcisi Hasan Altunışık “Şampiyonaya yoğun ilgi ve katılım vardı. Ülkeler ve şampiyonaya katılan sporcular bu

şampiyonaya çok iyi hazırlanıp tatemiye çıktılar” dedi.

Altunışık bu dev şampiyona Türkiye ve tüm Ülkeler iyi hazırlanmışlardı maçlar çok çekişmeli ve kıran kırana geçiyordu azimli ve kararlı olan

sporcumuz Emine rakiplerini farklı skorlarla yenerek Avrupa’nın En iyisi olmayı başardı.

Yıldızlarda Dünya üçüncüsü olan Çanakkale Anafartalar Spor Kulübü Sporcumuz Emine Göğebakan, Şimdi bir üst kategori olan Gençlerde de Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Taekwondo il temsilcisi Hasan Altunışık, sporcumuz Emine’ye çok güveniyordum, yapılmakta olan bu önemli Avrupa taekwondo şampiyonasında şampiyon olacağı inancındaydım. Sporcumuzda gereğini yaparak Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Sporcumuz Emine bu sporda çok yetenekli, bilgi ve becerisi olan bir sporcumuz, gittiği her maçta şampiyonluklarla ve başarılara ülkemizi ve

Çanakkale’mizi en iyi şekilde temsil etmiş ve başarılarla ülkemize ve ilimize dönmüştür. Sporcum Emine 2014 yılında Azerbaycan’da yapılan

yıldızlar Dünya taekwondo şampiyonasında Dünya üçüncüsü olup Çanakkale’nin spor tarihinde bir ilki yaşatmıştı.

Sporcum bu yılda bir üst kategori olan gençlerde yine Avrupa şampiyon oldu. Gençler kategorisinde şampiyon olmak gerçekten çok zor ama sporcum zoru başararak Avrupa şampiyonu olmuştur. Ben sporcumu bu büyük başarılarından dolayı kutluyor ve daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi.